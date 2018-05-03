Конференция по проблемам инклюзии соберет в Полоцке участников из четырех стран

3 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Улица без конца: строим инклюзивный город" соберет сегодня в Полоцке исследователей из четырех стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком государственном университете, на базе которого она будет проходить.

Участниками мероприятия, посвященного 50-летнему юбилею университета, станут исследователи и специалисты в области педагогики, психологии, медицины, физической культуры, представляющие 16 учреждений высшего образования Беларуси, Чехии, России, Украины, сотрудники средних школ, центров, социальных служб Новополоцка.

На форуме они выступят не только с докладами по проблемам социальной инклюзии, но и продемонстрируют практические проекты, в том числе на основе опыта Новополоцка. Работа будет осуществляться на дискуссионных площадках "Социальная инклюзия: современные ориентиры социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья", "Здоровье для каждого: формирование и продвижение стереотипа здорового образа жизни в повседневности", "Улица без конца: опыт Новополоцка как города, дружественного детям и людям пожилого возраста".

"Подобного рода конференция в Полоцком госуниверситете проводится впервые. Форум широко представит опыт Новополоцка в области решения проблем инклюзии, будет способствовать его распространению, а также поможет изучить новое, которые возможно внедрить у нас", - отметили в вузе.-0-