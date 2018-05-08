8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс "Мама Pro" 19 мая примет Гомель, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие соберет активных родителей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье ребенка. Конгресс состоится в Гомельском областном общественно-культурном центре. Участие в нем бесплатное.

"Мама Pro" - площадка для взаимодействия будущих родителей с ведущими специалистами в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования. Планирование беременности, материнство и детство, осознанное родительство, воспитание и образование детей, укрепление здоровья семьи, социальные гарантии - эти и многие другие вопросы традиционно поднимаются во время конгресса.

Некоторые темы на мероприятии в Гомеле будут затронуты впервые. По словам руководителя проекта, акушера-гинеколога Дианы Мардас, в связи с наступающим летним сезоном в программу включены такие темы, как профилактика и тактика действий при пищевых отравлениях, укусах насекомых, грамотная организация переездов и перелетов с ребенком. Специалисты расскажут, что должно быть в аптечке будущей мамы и можно ли беременным женщинам отправляться на отдых. Отдельное внимание будет уделено прививкам - не только у детей, но и у взрослых, в том числе при планировании беременности.

На конгрессе родители также смогут узнать о современных методах обезболивания родов, тактике действий в экстренных ситуациях, гигиене ребенка с раннего возраста, принципах правильного питания. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые вопросы.

Кроме лекций участников ожидает множество практических мероприятий и мастер-классов. Так, партнер конгресса Volkswagen в Беларуси представит мастер-класс по здоровому питанию и правильным физическим нагрузкам до и после беременности. Компания "Беллакт" подготовила большую презентацию собственной продукции.

Конгресс в Гомеле проводится командой проекта "Мама Pro", организованного на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям "Бейби Стори", при поддержке Министерства здравоохранения, Гомельского областного и городского исполнительных комитетов, кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО.

Мероприятие начнется в 10.00 и завершится в 18.30.-0-