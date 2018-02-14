Конгресс "Мама Pro" пройдет в Бресте 24 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс "Мама Pro" пройдет в Брестском областном общественно-культурном центре 24 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Конгресс успешно стартовал в Минске и Могилеве в конце 2017 года. В Бресте будущие родители и те, кто ими уже является, на одной площадке могут встретиться с представителями роддома, женских консультаций, широким кругом экспертов в сфере детского и женского здоровья и развития.

Руководитель проекта акушер-гинеколог Диана Мардас основными целями конгресса назвала снижение беспокойства будущих и молодых родителей, обсуждение вопросов ведения беременности, улучшение коммуникации в системе "врач-пациент", повышение уровня репродуктивной грамотности, продвижение семейных ценностей и счастливого материнства.

Участники получат информацию от специалистов и экспертов о планировании беременности, важных моментах ее ведения, особенностях питания, обезболивании родов, грудном вскармливании, введении прикорма, действиях родителей в экстренных ситуациях, а также возможностях, которые существуют в Бресте для родителей и детей. В качестве спикеров "Мама Pro" соберет специалистов из разных областей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматолога, педиатров. Важным аспектом программы будет выступление узких специалистов. Родители узнают, как сберечь молочные зубы малыша и что важно для хорошего зрения, как заботиться о гигиене ребенка с раннего возраста, что необходимо для здоровой осанки, нужно ли делать массаж новорожденному. В зоне мастер-классов родители получат необходимые знания и навыки по уходу за малышом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые вопросы, развеяв тем самым свои сомнения и страхи.

Организаторы и партнеры проекта предоставят возможность участникам познакомиться с новинками, современными продуктами и разработками, которые будут полезны родителям и детям на разных этапах.

Жителей Бреста приглашают поддержать проект "Мама читает". Для этого необходимо принести с собой книгу о детстве и материнстве или любой другой теме. Все книги будут переданы в Брестский областной родильный дом для создания мини-библиотеки. Особенно актуально это мамам, которые лежат в отделении патологии беременности или вместе с малышами в отделениях реабилитации детей, рожденных раньше срока.

Вход на мероприятие бесплатный. Онлайн-регистрацию можно пройти на сайте mamapro.by.

На следующий день, 25 февраля, в Брестском областном родильном доме состоится день открытых дверей. Около 20 мам, чей срок беременности 30 недель и больше, смогут пройти по тому пути, который их ожидает при родах - от приемного отделения, предродовой палаты и родильного зала до комнаты выписки.

Организатор мероприятий - информационное социально-благотворительное учреждение помощи детям и семьям "Бейби Стори" при поддержке Министерства здравоохранения, Брестского областного и городского исполнительных комитетов, кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО.-0-

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