27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс "Мама Pro" в феврале планируется провести в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА один из организаторов конгресса Тамара Решко.
Родители, а также те, кто планирует стать ими, на одной площадке смогут встретиться с представителями родильных домов и женских консультаций области. Участники обсудят ведение беременности и возможности, предоставляемые в белорусских роддомах, планирование беременности, актуальные вопросы материнства и детства, укрепление здоровья семьи, социальные гарантии и др.
Спикерами на таких встречах выступают акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и др. "Мы приглашаем тех специалистов, с которыми мамы будут дальше взаимодействовать в роддоме, поликлинике. Открытый диалог между врачами и пациентами, обмен информацией и опытом по вопросам беременности и родовспоможения, снижение психоэмоционального напряжения будущих и молодых родителей стали основными целями конгресса", - отметила один из организаторов проекта "Мама Pro" Диана Мардас.
Ранее подобные мероприятия состоялись в Минске и Могилеве. В течение первой половины 2018 года они пройдут во всех регионах страны. А уже в октябре в Минске состоится второй республиканский конгресс "Мама Pro".
Судя по положительным откликам и результатам анкетирования участников, конгресс востребован и актуален. Среди участников четверть составляют папы. Они принимают активное участие, хотят быть подготовленными к тому, что делать в той или иной ситуации после рождения ребенка. Есть идея провести ближе к лету конгресс "Папа Pro".
Во время первого республиканского конгресса "Мама Pro" стартовал проект "Мама читает". Каждый участник предстоящих мероприятий может принести с собой книгу на тему материнства и детства. Книги будут собраны в мини-библиотеки, которые организуют в роддомах. Первая такая библиотека уже открылась в отделении патологии беременности 5-й городская клиническая больница.
Проект "Мама Pro" реализуется при поддержке Министерства здравоохранения.-0-
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