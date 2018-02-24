Конгресс "Мама Pro" в марте проведут в Гродно

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 17 марта планируется провести республиканский конгресс "Мама Pro", сообщила сегодня журналистам акушер-гинеколог, руководитель проекта Диана Мардас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект очень нужен не только мамам и папам, но и врачам. Мы объединяемся на одной площадке, чтобы поговорить в неформальной обстановке на актуальные темы. На каждом мероприятии проводим анкетирование, спрашиваем у мам, что еще они хотят услышать. В следующий раз модифицируем программу в зависимости от пожеланий", - сказала Диана Мардас.

Конгресс уже состоялся в Минске и Могилеве. Сегодня он проходит в Бресте. По просьбе брестчан на мероприятие впервые приглашен детский стоматолог, также увеличилось количество мастер-классов. Для жителей Гродно специалисты подготовят больше информации по вопросам бесплодия, планирования беременности. Формируется программа для других областных центров. Предварительно, в апреле участников проекта ждут в Витебске, турне по республике специалисты завершат в Гомеле. В октябре в Минске планируется провести второй конгресс "Мама Pro".

У молодых и будущих родителей из Бреста возможность пообщаться с акушерами-гинекологами, анестезиологами-реаниматологами, специалистами по грудному вскармливанию, педиатрами вызвала большой интерес. Женщины и мужчины активно задают экспертам волнующие вопросы, участвуют в мастер-классах, получают дополнительную информацию, которая поможет упростить жизнь во время беременности и после нее. Продолжится конгресс 25 февраля днем открытых дверей областного родильного дома. Двадцати беременным участницам проекта предложат детально познакомиться с работой медучреждения.

Проект "Мама Pro" реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси.-0-