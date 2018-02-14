14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конъюнктура рынка труда в Минске в 2017 году улучшилась, сообщила на пресс-конференции "О прогнозе и тенденциях на рынке труда в Минске в 2018 году" заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Общая численность занятых в экономике города составила свыше 1 млн человек, продолжились процессы перераспределения рабочей силы из сферы производства в сферу услуг, малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2016 годом улучшились показатели движения кадров, сократились объемы высвобождения работников по инициативе нанимателей. Почти в два раза снизились потери рабочего времени по причине вынужденной неполной занятости.

Возрос спрос на кадры, среднемесячное количество вакансий, представляемых в государственную службу занятости, увеличилось на 44,8% относительно 2016 года. Снизилась регистрируемая безработица, безработными зарегистрированы 12,4 тыс. человек, что на 33,5% меньше, чем в 2016 году.

"В 2017 году экономика города продемонстрировала рост по большинству макроэкономических показателей, что позитивно отразилось на рынке труда. Наниматели уволили на 4% меньше работников, а приняли на 6% больше. Число вакансий по рабочим профессиям возросло в 2 раза. В среднем ежемесячно 1,5 тыс. нанимателей информировали службу занятости о наличии свободных мест. В настоящее время заявлена потребность более чем в 10 тыс. работников. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,2% от численности экономически активного населения", - отметила Татьяна Кудевич.

Средний возраст безработного в столице - 41,5 года. Более 70% состоящих на учете в службе занятости - мужчины, 68% безработных ранее работали по рабочим профессиям, треть из них имеет общее среднее образование. "Одним из приоритетных направлений на 2018 год станет программа обучения и переобучения. С учетом сложившихся тенденций прогнозируем, что более 70% обратившихся за трудоустройством граждан будут вовлечены в различные программы содействия занятости. На реализацию активных мер содействия занятости запланировано более Br4 млн", - сказала Татьяна Кудевич. -0-