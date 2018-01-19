Конкуренция на выборах в Витебский областной Совет депутатов составит 1,8 кандидата на мандат

19 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатами в депутаты Витебского областного Совета зарегистрированы 107 человек, или почти 88% от числа подавших документы на регистрацию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Окружные избиркомы отказали в регистрации 14 претендентам, еще один потенциальный кандидат отозвал поданное заявление. Основной причиной снятия с избирательной дистанции стало представление в декларации не соответствующих действительности сведений, имеющих существенный характер. По сравнению с кампанией 2014 года количество отказов в регистрации сократилось: если сегодня не преодолели регистрационный барьер около 11% претендентов, то на предыдущих выборах - более 14%.

Все шесть политических партий, претендующих на места в областном Совете депутатов, сохранили своих представителей в борьбе за мандаты, но общее их число уменьшилось, в качестве кандидата продолжают кампанию 42 гражданина. Наибольшее количество из них в активе областной организации ЛДП - 26 человек. Кроме того, по пять кандидатов выдвинуты от Белорусской партии левых "Справедливый мир" и Объединенной гражданской партии, три - от Республиканской партии труда и справедливости, два - от КПБ и один - от БНФ.

Из депутатов действующего созыва повторно идут на выборы 30 человек. В числе кандидатов 27 женщин, два молодых человека, а также один гражданин Российской Федерации. По сферам деятельности среди потенциальных депутатов превалируют представители промышленности, транспорта и строительства (24,3%), а также образования, культуры, науки и строительства (21,5%). Продолжают избирательную кампанию 9 предпринимателей, 3 неработающих гражданина и 9 пенсионеров.

Всего на выборах 18 февраля в Витебский областной Совет предстоит избрать 60 депутатов.-0-