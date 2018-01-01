1 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Конкурс инвестиционных проектов для малого бизнеса объявлен в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете экономики облисполкома.

Участниками конкурса могут стать представители бизнеса, которые реализуют проекты по созданию, развитию и расширению производства, организации и развитию экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, выпуску продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий. "При этом обязательной составляющей подобных проектов должно быть создание рабочих мест", - заметили специалисты.

Наиболее значимые инвестпредложения, отобранные на конкурсной основе, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами либо на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Документы на участие в конкурсе принимаются по 29 января 2018 года комитетом экономики Могилевского облисполкома.-0-