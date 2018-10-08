Конкурс инвестпроектов для малого бизнеса объявлен в Могилевской области

8 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства объявлен в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в комитете экономики облисполкома.
Участниками конкурса могут стать представители бизнеса, которые реализуют проекты по созданию, развитию и расширению производства; организации и развитию экспорто ориентированной и импортозамещающей продукции; выпуску продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий. При этом обязательной составляющей подобных проектов должно быть создание рабочих мест.
Наиболее значимые проекты, отобранные на конкурсной основе, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами либо на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.
Документы на участие в конкурсе принимаются с 10 октября по 1 ноября комитетом экономики Могилевского облисполкома.-0-
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