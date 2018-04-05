Конкурс "Квітней, мая зямля" объявлен в Гомельской области

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс детского и молодежного творчества "Квітней, мая зямля", который посвящен Году малой родины, объявлен в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Участвовать в творческом состязании могут учащиеся колледжей, детских школ искусств и детских художественных школ искусств, а также ребята, занимающиеся в центрах и дворцах детского творчества, дворцах культуры. Возраст авторов работ - от 6 до 20 лет. Определять лучших будут в номинациях: "Живопись", "Графика", "Фотография", "Декоративно-прикладное искусство".

Работы необходимо представить до 30 апреля в Гомельский государственный художественный колледж. Жюри, в составе которого преподаватели учреждений образования, высокопрофессиональные специалисты в области изобразительного искусства и народного творчества, подведет итоги в мае. Среди критериев оценки - мастерство исполнения, цветовое и стилистическое решение, композиция, выразительность, оригинальность, сочетание традиций и новаторства и т.д..

"Нынешний конкурс приобретает особое звучание, ведь в своих работах молодые авторы передают неповторимость живописных уголков Гомельской области. Конкурс "Квітней, мая зямля", который посвящен Году малой родины, - способ привлечь внимание детей и молодежи к красоте родного края, оставить свой след в его истории", - отметили в оргкомитете.

Итогом конкурса станет масштабная выставка работ участников.

Организаторами творческого соревнования выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома и Гомельский государственный художественный колледж. Среди основных целей конкурса - выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, содействие развитию их творческих способностей и повышению уровня художественной подготовки, а также позиционирование искусства как визитной карточки культуры Беларуси через популяризацию и сохранение культурного наследия.-0-