Конкурс "Малады гаспадар" проведут в Могилевской области

31 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области 1 ноября пройдет региональный конкурс "Малады гаспадар", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного объединения профсоюзов.

Участниками состязания станут работники предприятий сельского хозяйства от 18 до 35 лет. Среди конкурсантов - агрономы, зоотехники, ветврачи, водители, трактористы, преподаватели, учащиеся и другие представители отрасли.

Молодые люди со всех районов области будут соперничать на сцене Михалевского сельского дома культуры (Бобруйский район) в конкурсах "Мое творчество", "Автомобилист", "Кулинар", "Богатырь" и др.Одним из этапов станет выставка-демонстрация предметов домашнего обихода, сделанных участниками конкурса "Самоделкин". Совместно с жюри эти работы оценит экспертная группа по нескольким параметрам: внешний вид, оригинальность идеи и практическая ценность.

Победу одержит тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Жюри определит первое, второе и третье места, а также вручит поощрительный диплом в номинации "Самоделкин". Кроме того, всех участников наградят ценными подарками.

"Наш конкурс направлен на повышение престижа работы в сельском хозяйстве, стимулирование роста профессионального мастерства и мотивацию профсоюзного членства, эстетическое воспитание сельской молодежи, повышение интереса к культурному отдыху", - отметил председатель жюри конкурса, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гейдель.-0-