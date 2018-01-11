Конкурс на депутатский мандат в Миноблсовет составляет почти три кандидата

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области наибольший конкурс на один депутатский мандат на выборах в местные Советы 28-го созыва наблюдается в Миноблсовет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель областного избиркома Людмила Кананович.

Так, в расчете на один избирательный округ на получение депутатского мандата в Миноблсовет в среднем претендуют 2,8 кандидата, в городские Советы - 2, в районные - 1,2.

В Минской области на регистрацию кандидатами в депутаты местных Советов всех уровней выдвинуты 3799 человек (по 3451 округу). Преимущественно выдвижение осуществлялось гражданами путем сбора подписей (64,1%). Трудовыми коллективами выдвинуты 29% претендентов, политическими партиями - около 3%. Среди них наибольшую активность проявила Коммунистическая партия Беларуси, выдвинувшая 71 человека (1,8%), и Либерально-демократическая партия - 27 человек (0,7%). Кроме того, 140 человек использовали два субъекта для выдвижения.

Среди выдвиженцев 1759 женщин (46,3%). Граждане в возрасте до 30 лет составили около 3,5%.

Среди тех, кто изъявил желание баллотироваться в депутаты на предстоящих местных выборах, представители различных слоев общества и профессий. Наиболее активно выдвигались представители сфер образования, культуры, науки и здравоохранения - 27%, сельского хозяйства - 19,4%, промышленности, транспорта, строительства - 9%. Также есть в этих рядах предприниматели (3,1%), пенсионеры (2,7%) и даже неработающие (0,5%).

После регистрации кандидаты вправе приступать к ведению предвыборной агитации, которая продлится по 17 февраля включительно. Людмила Кананович отметила, что местными исполнительными и распорядительными органами определены места для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий, а также помещения для организации встреч с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами. Кроме того, на территории участков для голосования выделены наиболее посещаемые гражданами места, где будут размещаться агитационные печатные материалы. Непосредственно агитацию можно проводить в любых пригодных для этого местах. Исключения составляют места на объектах железнодорожного транспорта (остановочные пункты, пассажирские платформы, посадочные площадки, станции), места, расположенные на расстоянии ближе 50 м от зданий районных исполнительных комитетов, судов, прокуратуры, отделов внутренних дел, отделов Следственного комитета, отделов КГБ, воинских частей, горрайотделов по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня на заседании Минской областной избирательной комиссии было распределено между окружными избирательными комиссиями эфирное время для выступлений кандидатов в Минский областной Совет депутатов. Окружные комиссии в свою очередь проведут жеребьевку между кандидатами. Каждый из них имеет право на одно бесплатное выступление (не менее 3 минут) в эфире радиостанции "Минская волна". Эфирное время для выступлений по радио будет предоставлено по рабочим дням в период с 22 января по 12 февраля, начиная с 18.00.

В Минской области работают 247 территориальных избиркомов областного, районного, городского, поселкового и сельского уровней. Сформировано 60 окружных избиркомов по выборам в Минский областной Совет депутатов. Всего образован 991 участок для голосования. Участковые комиссии уточняют списки избирателей, а также проводят другие мероприятия в соответствии с избирательным законодательством.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-