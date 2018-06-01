Конкурс на лучшее освещение строительства Союзного государства пройдет среди региональных СМИ

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году состоится конкурс среди белорусских и российских региональных СМИ на лучшее освещение темы интеграционных процессов. Информация об этом прозвучала на выездном заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике и Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович подчеркнул, что конкурс на лучшее освещение интеграционных вопросов планируют сделать постоянным.

"Это второе совместное заседание. Не случайно проводим его в Гродно: мы хотим изучить опыт региональных средств массовой информации в освещении интеграционных процессов строительства Союзного государства. Местным СМИ есть что показать и рассказать в этом направлении. В целом, считаю, этот белорусский опыт был бы востребован и в российских региональных СМИ", - отметил он.

"Проекты, реализующиеся в рамках Союзного государства, направлены, прежде всего, на то, чтобы рассказать про договорную и правовую базу государства, показать, что можно спроектировать в плане унификации российских и белорусских законов. У нас уже сложилась линейка интеграционных СМИ, где все достаточно подробно освещается. Ресурсы есть, важно, чтобы журналисты проникались этими темами, отражали настроение общества в плане строительства Союзного государства", - отметил принявший участие в заседании министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. Он подчеркнул, что Министерство информации поддержит идею о проведении конкурса между региональными СМИ двух стран.

Участники заседания, которое прошло на базе редакции областной газеты "Гродзенская праўда", познакомились с деятельностью средств массовой информации Гродненской области по освещению интеграционных процессов. На повестку дня выносилось обсуждение роли и возможностей социальных сетей в информационном пространстве Союзного государства.

Во время визита в Гродненскую область запланированы встречи депутатов с руководством облисполкома и областного Совета депутатов, а также участие в мероприятиях XII Республиканского фестиваля национальных культур. На заседание приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Гродненского областного исполнительного комитета, руководители союзных и региональных СМИ.-0-