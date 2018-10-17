17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс по продаже акций ОАО "Пинские нетканые материалы" пройдет 9 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В ведомстве напомнили, что Брестским облисполкомом продолжается работа по поиску заинтересованных в развитии хозяйственных обществ через приобретение находящихся в государственной собственности пакетов акций. Инвесторам предлагаются находящиеся в коммунальной собственности пакеты акций 34 обществ и находящиеся в республиканской собственности пакеты акций 6 обществ. Это предприятия промышленности, сельского хозяйства, торговли, сферы услуг и пр. Преимущественно речь идет о контрольных пакетах акций и выше.

"С информацией о деятельности данных акционерных обществ и размере предлагаемого для продажи пакета акций можно ознакомиться на сайтах Брестского облисполкома и Государственного комитета по имуществу, а также из каталога "Через приватизацию - к развитию", - отметили в пресс-службе Госкомимущества.

"Также на сайтах Брестского облисполкома и Государственного комитета по имуществу можно ознакомиться с информацией о назначенных торгах по продаже акций, - сообщили в ведомстве. - Так, на 9 ноября текущего года назначен конкурс по продаже находящегося в собственности Пинска пакета акций ОАО "Пинские нетканые материалы" (72,78% уставного фонда)".

ОАО "Пинские нетканые материалы" специализируется на производстве геосинтетических материалов, применяемых при строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог.-0-