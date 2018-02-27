27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс по продаже Чижовского рынка в Минске пройдет 29 марта. Начальная цена имущественного комплекса составит Br3 144,8 тыс., сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Заявления на участие Мингорисполком принимает по 16 марта включительно (по адресу ул.Герцена, 2а, каб.11).

Впервые торги по продаже объекта, находящегося в собственности города, назначались на декабрь 2014 года. Тогда основным условием реализации рынка называлось строительство на его месте многофункционального торгового комплекса. Сейчас новому собственнику выдвигаются несколько ключевых условий: погашение кредиторской задолженности рынка (общая сумма обязательств предприятия Br130 тыс.), создание на базе комплекса универсального рынка и сохранение профиля предприятия на срок не менее пяти лет со дня заключения договора купли-продажи с возможностью создания новых видов деятельности. Также за два года с момента заключения договора купли-продажи новому владельцу надлежит утвердить проектную документацию на строительство рынка не менее чем с 60 местами для продажи гражданами продукции, выращенной на их грядках, и с сохранением рядов непродовольственных товаров, оборудованием необходимого количества машино-мест для посетителей.

В случае если только один участник подал заявку или только один явился на сам аукцион, и если его предложение соответствует условиям конкурса, продажа объекта приватизации производится на предложенных этим участником условиях.

За просрочку по оплате по договору предусмотрены штраф в 10% от цены продажи и пеня 1/360 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, которые уплачиваются в бюджет Минска. За невыполнение условий продажи уплачивается штраф в 1% от цены продажи имущественного комплекса. В случае неисполнения того же обязательства в течение шести месяцев после взыскания штрафных санкций договор может быть расторгнут по инициативе продавца в одностороннем порядке, а комплекс вернется в собственность города.

Чижовский рынок был открыт в июне 1980 года. Это дочернее предприятие Комаровского рынка занимает площадь более 1,5 га, в том числе капитальные строения - 2 043,6 кв.м.-0-