Конкурс "Веломисс" и стильный велозаезд проведут в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стильный велозаезд по пр. Победителей в поддержку международного движения #CycleСhic ("Велосипедный шик") и конкурс "Веломисс-2018" пройдут сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Заезд начнется в 12.00 по кольцевому маршруту. Старт и финиш состоятся на площадке напротив ТРЦ Galleria Minsk (по стороне Дворца спорта), разворот - у ТЦ "Замок".

Движение будет организовано по проезжей части прогулочной скоростью около 15 км/ч. Сопровождать мероприятие и помогать в случае поломок велосипеда и других непредвиденных обстоятельств будут опытные волонтеры.

Организаторы призывают участниц и участников отойти от спортивного стиля одежды и выехать в городском повседневном стиле. Кроме того, велолюбителям предложат украсить велосипеды элементами декора. Возглавят летний парад очаровательные велосипедистки, к которым присоединятся известные белорусские персоны, представители посольств и дипломатических миссий.

Заезд "Велосипедный шик" ознаменует начало конкурса "Веломисс-2018". Конкурсанток ожидает большое количество ценных призов, в том числе велосипеды.

Конкурс "Веломисс-2018" и стильный заезд "Велосипедный шик" организованы в рамках крупнейших международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе Europe Tour UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска".-0-