Конкурс видеофильмов в Могилевской области посвящен 75-летию освобождения Беларуси от фашизма

17 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области объявлен конкурс видеофильмов, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Творческое состязание проводится в трех номинациях: "Героическая история регионов и области в Великой Отечественной войне" (защита, подполье, освобождение), "Возрождение городов, районов, области", "Дети войны".

Представить свою работу продолжительностью не более 15 минут может любой желающий. К участию в конкурсе допускаются как коллективные, так и индивидуальные видеофильмы. Предполагается использование материалов музеев, архивов, библиотек, личных воспоминаний, проверенных сведений интернета, данных личных видеоархивов.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации будут поощрены почетными грамотами, дипломами и памятными сувенирами главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, областного совета ветеранов, областного комитета БРСМ, Белорусского фонда мира, филиала "Белгосстраха" по Могилевской области, областной организации РОО "Белая Русь". Кроме того, лучшие работы покажут на телеканале "Беларусь 4. Могилев"

Видеофильмы можно присылать до 20 сентября 2018 года по электронному адресу: okbrsm@inbox.ru с пометкой "Видеоконкурс".-0-