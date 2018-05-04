Конную джигитовку и бой стенка на стенку увидят гости фестиваля славянских боевых искусств в Гродно

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Конную джигитовку и бой стенка на стенку покажут на фестивале славянских боевых искусств в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель совета клуба славянских единоборств "Аридан" Владимир Адамов.
В преддверии Дня Победы Гродно примет международный фестиваль славянских боевых искусств. 5 мая пройдет турнир по армейскому рукопашному и ножевому бою, посвященный памяти погибших воинов-интернационалистов.
Интересным для зрителей окажется и второй день фестиваля. "6 мая свое мастерство продемонстрируют около 40 клубов единоборств. Традиционно выступления развернутся у Кургана Славы", - сказал Владимир Адамов. Фестиваль проводится в 18-й раз. Мероприятие становится все популярней. В Гродно соберутся представители всех регионов Беларуси, около 500 участников: спортсменов и реконструкторов.
Гостей праздника ждет турнир по историческому фехтованию "Щит-меч", соревнования лучников, бой стенка на стенку, показательные выступления военно-исторических клубов. Изюминкой станет яркий номер "Конная джигитовка" от казачьего конноспортивного клуба.
В программу фестиваля включат и новые элементы. В этот раз 6 мая в Гродно определят чемпиона города среди школьных команд по русской лапте. Кроме того, пройдет строевой смотр дружин кадетского училища и кадетских классов Гродно.
На протяжении дня в районе Кургана Славы будут работать торговые объекты, игровые площадки, аттракционы.
XVIII Международный фестиваль славянских боевых искусств будет посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.-0-
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