28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конструкции деформированного путепровода под Лунинцем планируется укрепить до конца дня, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Брестского областного управления МЧС Константин Шершунович.

В настоящее время в Лунинецком районе работает комиссия по ЧС во главе с заместителем председателя Брестского облисполкома Вадимом Ольшевским. На место также прибыли представители Министерства транспорта и коммуникаций, специалисты БелдорНИИ. "С автомобильным транспортом проблема решена - организован объезд по установленному маршруту. Нужно будет еще участок дороги доасфальтировать, но это уже рабочие моменты. Сейчас все внимание уделяется тому, чтобы оперативно укрепить конструкции моста. Это главная задача. Нужно восстановить движение железнодорожного транспорта. Ориентировочно, если все будет идеально складываться, это произойдет к 23 часам", - сказал Константин Шершунович.

Как сообщалось, в Лунинецком районе во время ремонта автомобильного путепровода (363-й км дороги М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин) деформировались конструкции. Появилась трещина на одной из четырех железобетонных опор. В результате крена путепровода приостановлено движение по нему автомобильного транспорта, а также железнодорожное сообщение. Подвоз пассажиров от вокзала станции Лунинец осуществляется автобусом до станции Дятловичи. Там люди пересаживаются в дизель и следуют по маршруту на Барановичи. Аналогичным образом осуществляется подвоз пассажиров в обратном направлении.

В Лунинецком районе на трассе М10 остановлено движение "Во время проведения ремонтных работ на путепроводе произошла деформация строительных конструкций. Движение автомобилей на этом участке остановлено. Объезд - через Лунинец", - рассказал Виталий Новицкий.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям объезжать место происшествия и планировать свой маршрут заблаговременно.-0-