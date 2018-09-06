Конструкцию с четырехэтажный дом возведут в Минске для соревнований пожарных-спасателей

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальную конструкцию высотой с четырехэтажный дом возведут возле Дворца спорта в Минске для международных соревнований "Сильнейший пожарный-спасатель", которые пройдут 8 сентября - в День города, сообщила БЕЛТА официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.

В состязании примут участие около 100 работников аварийно-спасательных служб из всех уголков страны, а также Эстонии, Латвии, России, Польши и Украины. Соревнования пройдут в нескольких категориях: "Индивидуальные забеги", "До 30 лет", "30-40 лет", "Женщины-пожарные", "Тандем" и "Командная эстафета".

Также зрители увидят выступления артистов и духового оркестра столичного МЧС. Предусмотрена работа тематических фотозон, конкурсы. Маленьких посетителей будут развлекать ростовые куклы. Самые активные болельщики смогут поучаствовать в некоторых этапах турнира.

"Одновременно зрелищные и очень сложные соревнования проходят в белорусской столице третий год подряд и имеют статус международных. Торжественное открытие запланировано на 11.00. Вход свободный", - рассказала Ольга Мельченко.

Претендентам на звание сильнейшего пожарного-спасателя предстоит в полном снаряжении (весит комплект около 30 кг) выполнить комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. На пути к финишу участникам нужно подняться с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни, поднять рукавный скаток весом в 19 кг, кувалдой переместить железную 73-килограммовую балку. Затем спасатели должны пробежать с пожарным рукавом, заполненным водой, и направить струю воды в мишень, а в завершение перетащить манекен весом около 70 кг.-0-