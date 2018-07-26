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Контракты на $2,1 млн заключены на форуме городов-побратимов Бреста

Регионы 26.07.2018 | 15:15

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Контракты на $2,1 млн заключены сегодня во время первого форума городов-побратимов и партнеров Бреста. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвуют представители деловых кругов из Беларуси, зарубежные делегации из 13 стран. Во время форума стороны заключили около 20 договоров о сотрудничестве в различных сферах. "Подписаны контракты на $2,1 млн. Организовав форум, мы сделали шаг вперед, который будет способствовать большей узнаваемости и привлекательности нашего города, в том числе для инвесторов. Для них существует ряд преференций: по налогообложению, таможенным пошлинам, предоставлению земельных участков и другие", - сказал Вадим Кравчук.

В частности, с представителями Грузии заключен договор на поставку чая и чайных травяных напитков. В свою очередь фермерское хозяйство "Беркли" отправит в эту страну саженцы голубики. СООО "Первая шоколадная фабрика" и Брестский завод бытовой химии будут сотрудничать с Ижевском. КТУП "Брестгортранс" и ОАО "Брестский автобусный парк" намерены активно взаимодействовать с польскими партнерами в транспортной отрасли. Также на форуме положено начало реализации социальных проектов. Свое желание сотрудничать закрепили средняя школа №14 Бреста и словацкий Вранов-над-Топлеу, школа №10 и польская Богухвала.

"Форум станет традиционным. Мы видим заинтересованность наших побратимов. Во второй половине дня участники посещают предприятия, знакомятся с производством. Это может поспособствовать заключению новых контрактов", - подчеркнул первый зампредседателя горисполкома.-0-

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