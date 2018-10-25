Контроль за охраной труда на предприятиях Минска усилят

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за охраной труда на предприятиях Минска будет усилен, сообщила сегодня на заседании мэрии председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился уровень производственного травматизма на 4,5%. Если количество несчастных случаев со смертельным исходом осталось на прежнем уровне (10 работников погибли), то тех, кто получил тяжелые травмы, стало больше - 82 против 78. Рост отмечается в организациях республиканской формы собственности и безведомственной подчиненности. Коэффициент частоты производственного травматизма (численность потерпевших в расчете на 1000 работающих) составил 1 (по республике 2,8).

"Имеют место как личная неосторожность потерпевших, несоблюдение правил безопасности, низкая исполнительская дисциплина, так и недостаточный контроль со стороны нанимателя. Необходимо усовершенствовать работу по охране труда, в том числе по повышению квалификации и проверке знаний руководителей и специалистов", - отметила Жанна Романович.

Особое внимание в ближайшее время будет уделено промышленным предприятиям, в которых допущен рост несчастных случаев, а также организациям ЖКХ. По-прежнему на контроле останутся организации строительного комплекса, который относится к одной из наиболее травмоопасных сфер деятельности. Предлагается усилить мобильные группы по охране труда, подключая к ним в обязательном порядке МЧС, профсоюзы, Госстройнадзор и другие ведомства.

Также, по мнению Жанны Романович, требуется более ответственный подход со стороны специалистов к проверяемым объектам. В частности, речь идет о мониторинге выполнения выданных рекомендаций.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите отметила, что причины травматизма в большей части носят организационный характер. Так, 29 несчастных случаев стали следствием невыполнения обязанностей по охране труда руководителями и специалистами организаций, 13 - неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест. По вине работников произошел 31 несчастный случай с тяжелым исходом, в том числе 15 - из-за личной неосторожности потерпевших, 16 - из-за грубых нарушений ими требований безопасности труда. Средний возраст погибших работников - 43 года, получивших тяжелые травмы - 48 лет.

"В целом в городе на протяжении трех лет отмечается положительная динамика сокращения рабочих мест с вредными или опасными условиями труда. Так, в 2016 году их удельный вес составлял более 16%, в 2017-м - 14,7%. Одной из мер профилактики травматизма остается проведение тематических декад, месячников и акций. Только в это время оперативно приостанавливались работы на пяти строительных объектах, запрещалась эксплуатация 40 единиц производственного оборудования, 430 человек отстранялись от работ из-за грубых нарушений", - сказала Жанна Романович.

Главный государственный инспектор труда Минска Надежда Козловская сообщила, что за девять месяцев госинспекторы провели с согласия субъектов хозяйствования 208 мониторингов, 66 обследований по заявлениям проверяемых предприятий, по результатам которых рекомендовано к устранению почти 4 тыс. нарушений законодательства по охране труда. К дисциплинарной ответственности на основании этих материалов привлечены более 400 должностных лиц, к административной - 130 человек на сумму почти Br25 тыс.

Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов подчеркнул, что любая травма - это недоработки в системе охраны труда. По всем таким фактам проводятся специальные расследования.

"В Минске наряду с Гомельской и Гродненской областями удалось не допустить роста травматизма со смертельным исходом, но количество случаев травмирования работников возросло во всех регионах. Важно, чтобы субъекты хозяйствования шли на контакт с органами надзора, вовремя устраняли нарушения. Анализ показывает, что в республике увеличивается количество фактов травмирования, допущенных по вине нанимателя", - отметил Игорь Старовойтов.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец обратил внимание на необходимость организовать обучающие семинары на базе районов и организаций, где работа в сфере охраны труда налажена должным образом.-0-