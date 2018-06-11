11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция оформления Привокзальной площади разрабатывается в Минске, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается упорядочить размещение рекламы на этой территории, сделать более привлекательными витрины. Также предлагается между историческим и существующим зданиями вокзала разместить светодиодную панель.

"Вопросы оформления Привокзальной площади неоднократно рассматривались на заседании рабочей группы при Мингорисполкоме. Будет подготовлен план мероприятий", - отметил Павел Лучинович.

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