Концепцию проекта геоинформационной системы Оршанского района представят правительству до 1 июня

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию проекта по созданию автоматизированной геоинформационной системы "Оршанский район" как пилотного для республики представят правительству до 1 июня 2018 года. Соответствующее поручение премьер-министра Беларуси дано Витебскому облисполкому, Госкомимуществу и Оршанскому райисполкому, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

ГИС "Оршанский район" - это геоинформационная система районного уровня, основанная на веб-технологиях, отображающая объекты местности в виде картографического представления и связанного с ним информационного описания, предоставляющая инструменты по работе с ними. Система создается на основе геопортала ЗИС и будет включать набор информационных слоев по различным вопросам жизнедеятельности района. Функцию поставщиков информации для этих слоев планируется закрепить за службами, организациями, подразделениями исполкома и иными организациями.

Таким образом, с помощью ГИС будет формироваться единое информпространство для взаимодействия ключевых структур района. Сведения из этих источников будут объединяться в единый массив, при этом должно быть обеспечено предоставление необходимой корректной и оперативной информации Витебскому облисполкому для поддержки принятия правильных и своевременных решений в вопросах территориального управления.

Итогом внедрения системы должно стать создание инфраструктуры районного и областного уровней для анализа и контроля информации по всем базам данных. Это повысит эффективность управления экономикой области, будет способствовать оптимизации расходов бюджетного финансирования и выполнению показателей социально-экономического развития области.

В ходе недавнего обсуждения основных положений концепции создания ГИС руководством Госкомимущества и Витебского облисполкома решено в первую очередь внедрить ГИС-технологии в сферах сельского хозяйства, ЖКХ и управления земельными ресурсами как наиболее перспективных.

Пилотный проект по созданию автоматизированной геоинформационной системы "Оршанский район" должен быть реализован к завершению программы социально-экономического развития Оршанского района до 2020 года.-0-