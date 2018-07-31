Концерт в Молодечно завершит цикл мероприятий к 15-летию программы "Польша-Беларусь-Украина"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт, приуроченный к 15-летию со дня реализации программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина", пройдет в Молодечно 11 августа и завершит цикл праздничных разножанровых мероприятий, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Брестский трансграничный инфоцентр, который является представительством программы, запланировал к знаковой дате несколько мероприятий под названием "Мелодии приграничья". Концерт современной музыки, который пройдет с 18.00 до 20.00 в амфитеатре парка культуры и отдыха им. Победы в Молодечно, станет его завершающим аккордом. В концерте примут участие Белорусский государственный ансамбль "Песняры" и рок-группа J:МОРС. Вход на концерт свободный.

"До этого прошел концерт народной музыки, песни и танца трех стран в деревни Гудевичи Мостовского района Гродненской области, концерт в стиле этно-рок в Каменце. На 4 августа запланирована программа классической музыки в Гомеле - в парке Дворца Румянцевых и Паскевичей прозвучит музыка композиторов трех стран. Кроме того, 9 августа в Минске будет работать Трансграничная академия развития. Планируется подведение итогов программ циклов 2004-2006 годов, 2007-2013-х, 2014-2020-х, а также обсуждение рекомендаций по целям и приоритетам для программы на 2021-2027 годы", - рассказали в трансграничном инфоцентре.

Кроме того, в сентябре пройдут тренинги для тех, кто хочет поучаствовать со своими малым проектами во втором конкурсном наборе - победители получат финансирование своих инициатив в размере 20-60 тыс. евро.

В 2018 году исполняется 15 лет со дня реализации программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина". Она действует на территории Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областей. По программе осуществляется ряд проектов, направленных на развитие приграничной территории Беларуси, Польши и Украины.-0-