Концертный рояль приобретут к 100-летию колледжа имени Соллертинского в Витебске

31 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Концертный рояль приобретут к 100-летию музыкального колледжа имени И.И.Соллертинского в Витебске. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев перед концертом, посвященным 100-летию музыкального колледжа.

По его словам, вопрос о выделении средств на приобретение концертного рояля будет рассмотрен в ближайшее время на очередной сессии областного Совета депутатов. "К 100-летнему юбилею, который колледж отметит в декабре, инструмент украсит собой это учреждение образования, а игра на нем доставит истинное удовольствие педагогам и учащимся. Это будет достойный подарок к празднику", - убежден Владимир Терентьев.

Глава депутатского корпуса области также отметил, что совместно с областным управлением образования прорабатывается вопрос о выделении общежития для музыкального колледжа имени И.И.Соллертинского и Витебского государственного колледжа культуры и искусств. Планируется, что это будет полностью готовый к проживанию объект одного из ссузов города, высвободившийся в результате проводимой работы по оптимизации сети учебных заведений. Решить этот вопрос планируется к началу нового учебного года.

На концерте Владимир Терентьев вручил премии победителям заключительных этапов международных, республиканских, областных творческих конкурсов, олимпиад по учебным предметам профессионального мастерства. В этом году главной наградой среди учащихся ссузов региона отмечены Арсений Витко, Александра Палкина, Юрий Шабловский и Денис Яскевич из колледжа имени И.И.Соллертинского, а также Владислав Винскович и Евгений Литвин из Новополоцкого государственного музыкального колледжа.

"У нас постоянно на слуху ребята, достигшие значимых результатов на республиканской олимпиаде по учебным предметам и в крупных спортивных состязаниях. Однако очень важно отмечать достижения и нашей творческой молодежи", - подчеркнул Владимир Терентьев. Он отметил, что эта работа ведется системно. С 2013 года Витебским областным Советом депутатов вручаются премии лучшим 16 представителям творческой молодежи, представляющим учреждения среднего специального образования и учреждения, реализующие образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры с изучением предметов и дисциплин на повышенном уровне. За это время ими отмечено уже 80 молодых людей. "Нам есть чем гордиться. У нас очень талантливая молодежь, которую необходимо поддерживать. За последние пять лет около 500 наших детей, многие неоднократно, стали победителями различных республиканских и международных конкурсов", - добавил Владимир Терентьев.-0-