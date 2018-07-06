Кооператорам нужно смелее внедрять передовые формы организации торговли - Иванов

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Потребительским обществам на местах нужно активнее внедрять передовые формы и методы организации торговли. Об этом заявил сегодня в Бресте председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов на торжественном собрании, посвященном Дню кооперации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам коренным образом надо поменять ситуацию в розничной торговле, а это 70% в структуре общего производства валовой продукции потребкооперации. Мы должны смелее внедрять более передовые формы организации торговли. Это прежде всего доступность товара, возможность покупателя потрогать его. Практика показывает, что после такой модернизации торговых объектов товарооборот в них увеличивается на 10-20%. В стране около 1420 агрогородков. В каждом из них есть наши магазины. Если мы их переделаем, результат будет", - сказал Валерий Иванов.

Развивают кооператоры и такую форму, как работа по заявкам покупателей - своеобразный аналог интернет-торговли на селе. Важными аспектами в борьбе за покупателя также являются цена и качество товара, различные акции. "Вводим дисконтные карты, которые может приобрести любой покупатель, в том числе в сельской местности, и получать скидку. Месяц назад мы выпустили "Карту лояльности", она уже начинает работать в районных центрах, крупных населенных пунктах. Пока нет технической возможности пользоваться картой в маленьких населенных пунктах. Мы сейчас обдумываем, как эту карту применить по всей территории - в 25 тыс. населенных пунктах республики, которые обслуживает потребкооперация", - сообщил руководитель Белкоопсоюза.

У Брестской области возможностей для наращивания товарооборота и объема услуг больше, чем в других регионах: здесь самые густонаселенные районы, население которых обслуживают райпо. Между тем по итогам работы облпотребсоюза за январь-май только в торговой отрасли не обеспечена положительная динамика, темп роста по которой составил 97,8% в сопоставимых ценах. В целом же по выполнению прогнозных показателей за этот период Брестский облпотребсоюз занимает первое место в системе Белкоопсоюза.

Лучшие работники потребительской кооперации области были удостоены различных наград. В мероприятии принял участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.-0-