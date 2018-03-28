Копыль принимает республиканскую универсальную выставку-ярмарку

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле сегодня открывается I Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Копыльскі кiрмаш", сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист отдела внешнеэкономической деятельности Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Игорь Цыганков.

Выставка-ярмарка развернется в Копыльском районном Центре культуры (ул. Ленина, 4,). Зарегистрировались для участия в ней 20 экспонентов, среди которых как предприятия, так и индивидуальные предприниматели из разных регионов Беларуси. "На выставке-ярмарке будут представлены коллекции одежды, обувь, текстиль, косметика, парфюмерия, бижутерия, сувениры, украшения, головные уборы, продукты питания, мед, специи и другие товары, которые посетители смогут приобрести по ценам производителей", - отметил Игорь Цыганков.

"Копыльскі кiрмаш" завершится 31 марта. Организаторами мероприятия выступают Минское отделение БелТПП и Копыльский райисполком.

Министерством антимонопольного регулирования и торговли согласован план республиканских выставок-ярмарок в городах Минской области на 2018 год. Новыми центрами ярмарочных мероприятий, кроме Копыля, станут Мядель (в июне) и Узда (в ноябре). В 2017 году универсальные ярмарки принимали Вилейка, Воложин, Клецк, Любань, Марьина Горка, Смолевичи, Старые Дороги, Столбцы. Продолжается их проведение в Борисове, Дзержинске, Жодино, Молодечно, Солигорске, Слуцке.

Планируется, что следующей республиканской ярмаркой в Минской области в 2018 году будет "Формула красоты и здоровья" в Борисове, намеченная на 11-14 апреля.-0-