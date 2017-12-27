Коррекционно-развивающий центр в Молодечно получил от ВС компьютерную технику

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Верховного суда Беларуси и суда Молодечненского района в ходе новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетили Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Молодечно и вручили воспитанникам подарки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.
Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович передал ребятам наборы сладостей, компьютерную технику, DVD-проигрыватель.
Встречи представителей судебной системы с подопечными центра проходят на протяжении тринадцати лет и всегда отличаются удивительной теплой и дружественной атмосферой. Директор учреждения Анжелика Шепеленко поблагодарила за постоянное внимание и заботу к нуждам и проблемам вверенного ей учебного заведения.
У центра много насущных планов и задач по улучшению условий пребывания в нем воспитанников. На данный момент их 146. Каждый находится в зоне повышенного внимания и заботы со стороны воспитателей, медиков и руководства. Приоритетным направлением деятельности учреждения является обеспечение специального образования и своевременной коррекционно-педагогической, социально-психологической и реабилитационной помощи детям с тяжелыми физическими и психическими нарушениями.-0-
Фото с сайта Верховного суда Беларуси
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