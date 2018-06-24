24 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Костюмированный велопробег проведут в Витебске сегодня во второй день празднования Дня города, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Планируется определить победителей еще в нескольких номинациях: спортивный велопробег, велоледи, для влюбленных и семейный. Ожидается, что участниками этого состязания станут более 60 любителей велоезды разных возрастов.

Праздничная программа наполнена различными мероприятиями: танцевальные конкурсы, массовая зарядка, битва диджеев, будут работать площадки по воркауту, лазертагу, фитнесу, а также площадки хендмейда, иллюзионистов и аквагрима. Участники фотоконкурса "Мой Витебск" получат свои награды. Приглашают организаторы и на летний фестиваль КВН.

На площадке по силовому экстриму белорусский спортсмен, участник чемпионата мира 2018 по силовому экстриму и чемпион Украины 2017 года Александр Булавко попытается протянуть машину МЧС весом 7 т на расстояние 15 м. Разнообразит программу второго дня и урбан-арт форум "Прастора". Основным событием его станет хакатон на тему Smart City, где встретятся IТ-специалисты, дизайнеры, урбанисты, экологи. Эксперты поразмышляют на тему умного города и попробуют разработать его концепцию. А в концертном зале "Витебск" свои силы проверят участники международного турнира по интеллектуальным играм "Кубок княгини Ольги".

Кроме того, продолжат свою работу экскурсии на теплоходах по Западной Двине. А музеи города приглашают посетить тематические выставки.

Вечером пройдет закрытие международного конкурса-фестиваля "ФотоКрок" имени Сигизмунда Юрковского. На протяжении дня желающие смогут посетить ряд выставок и фотосушек. А жюри подведет итоги блиц-конкурса фотографий, который стартовал 20 июня.

Организатором мероприятия выступает Витебский горисполком.-0-