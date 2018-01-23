Красный Крест и волонтеры в Минске выдают горячее питание и оказывают помощь на дорогах

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская организация Белорусского общества Красного Креста и волонтеры в Минске выдают горячее питание и оказывают помощь на дорогах из-за морозов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БОКК.

В период холодов Минская городская организация БОКК выдает бесплатное горячее питание для бездомных и уязвимых слоев населения. Для этого организация сотрудничает с двумя городскими столовыми общего питания (одна на ул. Народной, вторая - на ул. Жудро). Всего на получение питания было выдано 584 талона, реализовать которые можно по будням с 10.00 до 16.00. Также в столовую за горячим питанием могут обратиться временные обитатели Дома ночного пребывания на ул. Ваупшасова.

Волонтеры отряда быстрого реагирования уже полностью готовы к автопатрулированию загородных трасс и МКАДа, чтобы помочь заглохшим или застрявшим водителям. Каждый автомобиль волонтеров Красного Креста снабжен буксировочным тросом, лопатой, канистрами с топливом, горячим чаем и одеялами. Организованы наблюдательные заезды, но пока потребности в патрулировании нет. Если поступит информация, что ситуация на дорогах ухудшилась, помощь будет оказываться силами волонтеров отряда при поддержке 7-го канала автопомощи и других автомобильных клубов.

Также БОКК готово выставить при необходимости в общественных местах, где наблюдается большое скопление людей, и при проведении массовых мероприятий мобильные пункты обогрева.

Как сообщалось ранее, благодаря помощи Датского Красного Креста БОКК к этому сезону заметно усилило свой потенциал по программе "Подготовка к экстремальным зимним условиям". Закуплены термосы, одноразовая посуда, чай для заваривания и продукты, из которых в столовых готовится пища для бездомных. Приобретено топливо для обеспечения работы генераторов в пунктах обогрева, отремонтировано оборудование, которое в них используется. Также закуплены дрова и брикеты для отопления домов одиноких престарелых и других нуждающихся в отдаленных деревнях. Размер помощи датских доноров составляет 40 тыс. евро.-0-