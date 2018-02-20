Красный Крест создаст в Гродно специальную комнату для задержанных на границе нелегалов с детьми

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно создадут специальную комнату для задержанных на границе нелегалов с детьми. Об этом сегодня журналистам сообщила исполняющая обязанности председателя Гродненской областной организации БОКК Наталия Толкачева перед заседанием расширенного президиума организации, передает корреспондент БЕЛТА.

В ближайшее время в Гродненской области будет запушен проект по созданию убежища для мам с детьми, которые были задержаны при нелегальном пересечении границы.

"Они не могут находиться в условиях изолятора временного содержания, и поэтому мы создаем комнату, где такие люди могли бы побыть в комфортных условиях", - отметила Наталия Толкачева. Она подчеркнула, что проект будет реализован за счет гранта. Начало его запланировано на март 2018 года.

"Также в стадии запуска проект по социальной интеграции детей с ограниченными возможностями, посещающими общеобразовательные школы. В Гродно сейчас в сфере нашего внимания пять таких школ. Будем заниматься с детьми, вливающимися в среду, с их родителями, а также с волонтерами, которых обучим работать с детьми в данной ситуации", - отметила Наталия Толкачева.

Среди других важных проектов Красного Креста в Гродненской области - продолжение работы с семьями, где находятся пожилые люди с деменцией, которых нельзя оставить дома одних. В этом направлении работа ведется как семьями самостоятельно, так и с волонтерами, проводятся тренинги с соцработниками, которые посещают таких людей.

Актуальным направлением деятельности продолжает оставаться единственный в стране дневной центр Красного Креста для детей с ограниченными возможностями, созданный в Гродно. Это своеобразный детский сад. Социальные работники собирают таких детей по городу, привозят в центр, где в течение нескольких часов с ними занимаются специалисты, дефектологи, педагоги.

Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко отметила, что именно в Гродненской области активно будут реализоваться проекты, направленные на медико-социальную помощь. В первую очередь, по ее словам, внимание будет уделяться людям, оказавшимся в социально опасном положении, в том числе и пожилым.

"Сейчас в Гродненской областной организации БОКК зарегистрировано около 3 тыс. волонтеров. Важно, что идет увеличение волонтерских групп, объединяющих тех или иных людей по интересам, сферам деятельности", - рассказала Наталия Толкачева. Она отметила, что в Гродненской области внедрена электронная база учета волонтеров, осуществляется контроль за тем, сколько часов отрабатывает тот или иной волонтер. Сделано это для того, что знать, насколько эффективны вложения, которые были затрачены на их подготовку.-0-