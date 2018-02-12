Кравцов: Гродненская область в 2017 году выполнила все основные ключевые показатели эффективности

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область в 2017 году выполнила все основные ключевые показатели эффективности. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов принял участие в сессии Гродненского областного Совета депутатов, один из вопросов которой был посвящен итогам работы облисполкома в 2017 году.

"Экономика Гродненской области за прошедший год продемонстрировала положительную динамику. Прирост есть по всем основным отраслям: и в промышленности, и в аграрном секторе, и в строительном комплексе. Выполнены все основные ключевые параметры эффективности работы исполнительной власти", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что объем валового регионального продукта в 2017 году составил 102,6% к уровню 2016 года.

"Уверенно продолжается реализация самого крупного на территории области проекта по строительству Белорусской АЭС в Островецком районе. Динамично развивается и город атомщиков Островец", - подчеркнул председатель облисполкома. Он отметил, что крупные проекты в сфере промышленности реализуются в Гродно, в частности, в ОАО "Гродно Азот", а также в других районах области. В Лидском районе, например, активно работает группа компаний ARVI, которая развивает производство и переработку мяса индейки. Новые предприятия появляются также в Сморгони, где реализованы проекты компании "Кроноспан", построен крупный маслоэкстракционный завод группы компаний "Содружество". Здесь же на этот год запланирована реализация еще нескольких инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.

Немало было сделано в регионе и в плане развития транспортной и логистической инфраструктуры. В частности, продолжается реконструкция трассы М6 Минск-Гродно, которая на всем протяжении станет четырехполосной. Активно строится логистический центр в Ошмянском районе неподалеку от пункта пропуска "Каменный лог" на белорусско-литовской границе. В Берестовицком районе инвестор приступает к строительству аналогичного объекта. Кроме того, интерес к этой сфере бизнеса проявляют польская и китайская компании.

В Гродненской области в прошлом году удалось реализовать ряд программ по строительству жилья, детских садов, школ, других социальных объектов. Развивался и туристический бизнес. Поспособствовало этому решение о продлении безвизового режима в Гродно и окрестностях и его расширении.

"Все это делалось для того, чтобы обеспечить достойной работой жителей области. Нам удалось за 2017 год создать более 5 тыс. новых рабочих мест, поднять заработную плату", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что одной из основных задач, поставленных перед регионом на 2018 год, будет закрепление положительной динамики в развитии экономики. Также необходимо продолжить решение вопросов в социальной сфере, в системе жилищно-коммунального хозяйства. Внимание будет уделено и развитию местных дорог, улучшению качества воды в сельской местности и ряду других направлений.

Во время сессии был также заслушан отчет председателя облсовета о проделанной работе, деятельности президиума и состоянии дел на подведомственной территории. Кроме того, были подведены итоги конкурса среди органов местного самоуправления Гродненской области.-0-