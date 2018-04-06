Крестный ход по храмам с Благодатным огнем и передвижной звонницей пройдет в Гомеле в праздник Пасхи

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крестный ход по храмам с Благодатным огнем и передвижной звонницей пройдет в Гомеле 8 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской епархии.
Благодатный огонь от Гроба Господня прибудет в Гомель 8 апреля. Святыню из Иерусалима доставят во время ночного пасхального богослужения в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор.
Шествие Благодатного огня по храмам Гомеля в сопровождении передвижной звонницы стартует в 11.00 от Свято-Петро-Павловского кафедрального собора. В это же время начнется и крестный ход. За более чем три часа шествия звонница совершит 14 остановок. Святой огонь смогут получить все желающие. "Традиция проводить Пасхальный крестный ход со звонницей зародилась в 2010 году. С тех пор она ежегодно оповещает звоном колоколов гомельчан и гостей города о величайшем для христиан событии - Воскресении Христа", - рассказали в епархии.
Кроме того, в пасхальную ночь в областном центре работа некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов будет продлена до 3.30, сообщает сайт Гомельского горисполкома. Для желающих приехать на богослужение в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор на личном транспорте до 4.00 на площади Ленина организуют временную парковку.-0-
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