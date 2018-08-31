Кричевская школа будет использовать для освещения солнечную энергию

31 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В средней школе №8 Кричева установят солнечную фотоэлектрическую станцию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника производственно-технического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Эмма Врублевская.
Средства на ее приобретение, а также на другие энергосберегающие мероприятия школа получила от Департамента по энергоэффективности Госстандарта Беларуси как победитель республиканского конкурса "Энергомарафон-2017" в номинации "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждениях образования". В качестве награды выделено Br30 тыс.
Новый объект будет включать 18 солнечных панелей размером примерно 1х1,5 м. Их установят перед входом в учебное заведение, создав таким образом демонстрационную площадку по получению возобновляемой энергии. Мощность солнечных батарей в 6 кВт позволит обеспечить уличное освещение рядом со школой. Учреждение образования собирается сэкономить значительные средства благодаря автоматическим системам управления освещением с датчиками движения и замене обычных светильников на светодиодные.
Энергосберегающее оборудование в школу уже поступило. К его монтажу специалисты приступят в ближайшие дни. Запуск фотоэлектрической станции запланирован на октябрь.
Аналогичные источники возобновляемой энергии работают еще в двух учебных заведениях области - СШ №45 Могилева (солнечный трекер) и Могилевском профессиональном электротехническом колледже (солнечные батареи). Они установлены за счет средств областной программы энергосбережения. Узнать о результатах их работы можно в режиме онлайн на сайте технопарка "Могилев".-0-
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