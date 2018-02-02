Криминалистический полигон открыт в вузе Гомеля

2 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие криминалистического полигона состоялось сегодня в международном университете "МИТСО", передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытие объекта говорит о высоком уровне конструктивного взаимодействия Следственного комитета и МИТСО. Наше сотрудничество выходит на новый уровень, о чем свидетельствует сегодняшнее мероприятие", - сказал первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси генерал-майор юстиции Алексей Волков.

Полигон представляет собой аудиторию, разбитую на шесть учебных зон, каждая из которых моделирует места происшествий. Первая зона рассматривает преступления, связанные с банкоматами, вторая - нарколаборатория, третья рассказывает о преступлениях в экономической сфере. Есть зоны, посвященные терроризму, убийствам и воровству.

Криминалистический полигон предназначен для закрепления теоретической подготовки, приобретения практических навыков по осмотру мест происшествия. Полигон позволит моделировать различные следственные ситуации.

В 2017 году для усиления практической направленности образовательного процесса, обеспечения взаимодействия в подготовке специалистов был подписан договор о сотрудничестве между управлением Следственного комитета по Гомельской области и Гомельским филиалом международного университета "МИТСО". Тогда же на базе УСК по Гомельской области создана кафедра правоведения.-0-