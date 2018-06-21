21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский концерн Kronospan планирует создать в Витебской области деревообрабатывающее производство с объемом инвестиций не менее $250 млн, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, глава администрации СЭЗ "Витебск" Михаил Скурат.

Проект планируется реализовать на условиях СЭЗ, регистрацию предприятия предполагается осуществить до конца лета. Площадка под производство размером свыше 100 га выбрана в секторе №1 на территории бывшего военного аэродрома на окраине областного центра.

По словам Михаила Скурата, инвестор намерен построить два производства: завод по выпуску ОСП и ДСП, которые будут работать на местном сырье, и завод фанеры, для загрузки которого предполагается использовать российскую древесину. Реализация проекта позволит создать не менее 500 рабочих мест. Предприятие будет ориентировано прежде всего на внешние рынки.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Деятельность в качестве резидентов СЭЗ осуществляют 39 предприятий с участием инвесторов из 12 стран в таких сферах, как машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности и другие. Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек.-0-