Крупногабаритные бетонные плиты предлагают использовать при строительстве велодорожек в Минске

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. КУП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома" освоило выпуск крупногабаритных бетонных плит для тротуаров и велодорожек, сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Метелица на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Размер изделий - 30х30 см и 60х60 см. Решение о производство такой продукции принято на основании европейских архитектурных тенденций. Ее использование обеспечивает комфортное передвижение велосипедистов и пешеходов, поскольку при укладке практически нет швов.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил городским службам рассмотреть возможность применения подобных плит при строительстве велодорожек в Минске, если технология будет экономически выгодна городу.

Всего в 2018 году предприятие планирует выполнить объем строительно-монтажных работ на Br50 млн, выпустить промышленной продукции на Br10,5 млн. В 2017 году организация приняла участие в 65 торгах по выбору подрядчика, по 21 из них признана победителем, в январе-феврале текущего года - в пяти торгах.

Основным направлением деятельности "Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома" является строительство и реконструкция автомобильных дорог с устройством инженерных сетей и сооружений, а также выполнение работ по фрезерованию асфальтобетонных покрытий.

В состав предприятия входит управление производственно-технологической комплектации с производством собственной продукции (тротуарной плитки в широком ассортименте, бортового, стенового камня, железобетонных опор и труб, стеновых колец, плит перекрытия колодцев и др.). Мощности управления позволяют вести одновременно строительство двух транспортных развязок, 10 км магистралей, укладку ежегодно 150 тыс. т асфальтобетонного покрытия.-0-