Крупные ярмарки вакансий в Минской области в феврале пройдут в Жодино и Борисове

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные ярмарки вакансий в регионах Минской области для желающих трудоустроиться пройдут в феврале в Жодино и Борисове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

Так, управление по труду, занятости и социальной защите Жодинского горисполкома 21 февраля проведет ярмарку вакансий по ул. 40 лет Октября, 9 для граждан, освободившихся из мест лишения свободы и других граждан, состоящих на профилактических учетах в городском отделе внутренних дел. На этот же день намечена мини-ярмарка вакансий в Солигорске (ул.Молодежная, 9), которая пройдет с 10.00 до 12.00.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома проведение ярмарки вакансий намечено на 23 февраля в Борисове. По ул. 8 Марта, 1 с 11.00 до 13.00 специалисты кадровых служб организаций и специалисты управления предоставят посетителям сведения об имеющихся в регионе вакансиях.

В течение следующего месяца в Минской области пройдут и другие мероприятия, направленные на содействие занятости населения. Так, 5, 12, 19 и 26 февраля с 8.00 до 14.00 управлением по труду, занятости и социальной защите Мядельского райисполкома будет проводиться тематическая прямая линия (по телефонам 8-01797-54-842 или 8-01797-55-835). Специалисты отдела занятости ответят на вопросы граждан о регистрации в качестве безработных, направлении на обучение безработных, об оказании содействия в трудоустройстве, участии в общественных оплачиваемых работах. Подобное мероприятие в Узденском районе запланировано на 14 февраля. Вопросы можно будет задать по телефону 8-01718-65-753 с 10.00 до 11.00. В Несвижском районе 25 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону 8-01770-59-160 специалисты проконсультируют безработных по вопросу переселения на новое место жительства с трудоустройством.

Встречу с незанятым населением в агрогородке Сосны-2 Любанского района управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома проведет 21 февраля с 10.00 до 11.00. Здесь будут затронуты вопросы направления на профессиональное обучение, открытия собственного дела. Также планируется приглашение инспекторов по кадрам организаций, находящихся на территории Сосновского сельсовета, которые предоставят сведения о наличии свободных рабочих мест.

Профилактические акции по вопросам занятости для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, намечены в Дзержинске (ул. Фоминых, 1) на 16 февраля и Марьиной Горке (ул.Красноармейская, 18) на 22 февраля.

До конца текущего месяца ярмарки вакансий пройдут в Борисове и Любани (26 января), профориентационное мероприятие в Червене (29 января). День открытых дверей для информирования незанятого населения о возможности трудоустройства и помощи в подборе подходящей работы состоятся в Минске (просп. Пушкина, 20) и Заславле (микрорайон-2, д.13/1) 31 января.

В банке вакансий Минской области насчитывается более 9,5 тыс. предложений о трудоустройстве.-0-