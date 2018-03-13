Крупные ярмарки вакансий в Минской области в марте пройдут в Березино и Борисове

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные ярмарки вакансий в регионах Минской области для желающих трудоустроиться пройдут в марте в Березино и Борисове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

Так, управление по труду, занятости и социальной защите Березинского райисполкома 14 марта проведет ярмарку вакансий в районном центре по ул. Октябрьской, 39 с 11.00 до 13.00.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома проведение ярмарки вакансий намечено на 28 марта в Борисове. По ул. 8 Марта, 1 с 11.00 до 13.00 приглашенные специалисты кадровых служб организаций и работники управления предоставят посетителям сведения об имеющихся в регионе вакансиях.

В первой декаде марта ярмарки вакансий также были организованы в Молодечненском и Мядельском районах. В течение месяца в Минской области пройдут и другие мероприятия, направленные на содействие занятости населения. Так, 16, 23 и 30 марта с 8.00 до 14.00 управлением по труду, занятости и социальной защите Мядельского райисполкома будет проводиться тематическая прямая линия (по телефонам 8-01797-54-842 или 8-01797-55-835). Специалисты отдела занятости ответят на вопросы граждан о регистрации в качестве безработных, направлении на обучение безработных, об оказании содействия в трудоустройстве, участии в общественных оплачиваемых работах. Прямая линия в Узденском районе запланирована на 23 марта. В управлении по труду, занятости и социальной защите Узденского райисполкома ответят на вопросы о назначении государственных пособий семьям, воспитывающим детей; о пенсионном обеспечении, предоставлении государственной адресной социальной помощи; о порядке регистрации в качестве безработных и трудоустройстве. С 10.00 до 11.00 граждане смогут задать их, позвонив по телефону 8-01718-65- 445. В Борисовском райисполкоме прямая линия (8-01777-73-92-33) по вопросу содействия безработным в приобретении опыта практической работы запланирована на 29 марта (с 10.00 до 11.00).

Встречу с незанятым населением на базе Тальского сельисполкома Любанского района управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома совместно с территориальным центром социального обслуживания населения района проведет 21 марта с 10.00 до 11.00. Здесь будут затронуты вопросы направления на профессиональное обучение, предоставление субсидий, переезд на новое место жительства и работы. Приглашенные инспектора по кадрам организаций, предоставят сведения о наличии свободных рабочих мест.

Мини-ярмарка вакансий пройдет в Солигорске 22 марта с 10.00 до 12.00 по ул. Молодежной, 9. Профилактические акции по вопросам занятости, в том числе для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, намечены в Старых Дорогах (ул. Первомайская, 21) на 15 марта и Марьиной Горке (ул. Красноармейская, 18) на 21 марта. На 23 марта в Дзержинском районе запланировано информационно-разъяснительное мероприятие для содействия ресоциализации граждан после прекращения их нахождения в лечебно-исправительном учреждении (ЛТП №6). Их проинформируют о состоянии рынка труда региона, возможностях трудоустройства, профподготовки и переподготовки.

Очередные заседания комиссий гор- и райисполкомов по содействию в трудоустройстве граждан пройдут в Жодино (15 марта), Клецке (16 марта), Несвиже (17 марта), агрогородке Грицевичи Клецкого района (22 марта). Управление по труду, занятости и социальной защите Вилейского райисполкома 16 марта с 11.00 до 13.00 проведет день открытых дверей в райцентре по ул. Партизанской, 44. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся занятости населения и входящие в их компетенцию. День службы занятости Любанского райисполкома намечен на 28 марта в агрогородке Сорочи (ул. Советская 4б), в котором поучаствуют инспекторы по кадрам различных организаций.

В банке вакансий Минской области насчитывается около 10 тыс. предложений о трудоустройстве.-0-