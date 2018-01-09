Кубок мэра Бобруйска разыграют команды пожарных-спасателей

9 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Ежегодный открытый турнир среди команд пожарных-спасателей на Кубок председателя Бобруйского горисполкома пройдет 17-20 января в Бобруйске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

За победу сразятся 13 команд, пять из которых представители МЧС из ближнего зарубежья. Честь Могилевской области традиционно будут защищать 2 сборные города Бобруйска. Участникам предстоит выявить сильнейшего в состязаниях по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту, запланирована товарищеская встреча по перетягиванию каната.

Подведение итогов, награждение победителей и торжественное закрытие соревнований состоится 20 января в спортивном зале "Спартак".

Впервые турнир среди подразделений пожарных-спасателей прошел в 2004 году. С тех пор стало доброй традицией в преддверии профессионального праздника - Дня спасателя - проводить такие состязания. В 2017 году викторию праздновала дружина "Бобруйск-1", а на второй позиции разместился "Бобруйск-2". Бронзовыми призерами турнира стали спасатели из Гродно.-0-