Куда пойти в Минске в выходные: День музыки в Белгосфилармонии, мастер-класс по лепке из глины и кино про мужские разговоры

Никаким снегам и метелям не испортить настроение, если в воздухе витает аромат цветов и царит праздничное настроение. В этом году Международный женский день открывает для белорусов мини-каникулы. Четыре дня мы будем отдыхать, заряжаться энергией, пробовать и узнавать что-то новое, придумывать, мечтать и вдохновляться. Афиша выходного дня приглашает на акцию "С любовью к женщине" в Минском зоопарке, забег красоты Beauty Run, выставку-шоу породистых лошадей, "Ледовую феерию" в Белгосцирке и песочное свидание. А также побывать на "Территории земных надежд" и прочувствовать RELAX в НХМ, ощутить себя творцом в мастерской Азгура и раствориться в "Поэтической палитре Федора Ястреба" в Национальной библиотеке.

Застоличная афиша предлагает провести 8 Марта в парке-музее интерактивной истории "Сула", съездить на ночные катания World Women Night в Логойске, попробовать кондитерские хиты на выставке в Могилеве и выпечку по старинным рецептам в Чечерском районе. А также милым дамам будет интересна выставка "Руками мастера: украшения средневековья" в Гомеле, которая приурочена к Международному женскому дню.

ЧЕТВЕРГ, 8 марта

Утро "С любовью к женщине"

Минский зоопарк к 8 Марта объявляет акцию "С любовью к женщине".

В честь праздника по одному билету в зоопарк смогут пройти два человека. По акции можно будет посетить и динопарк. Для детей до 5 лет посещение бесплатное.

В праздничный день зоопарк будет работать до 21.00.

Также Минский зоопарк анонсировал запуск XIV открытого фестиваля "Экология. Творчество. Дети". Семьи, которые придут 8 марта, уже могут начинать сбор материала для участия в одной из номинаций - "Селфи с обитателями зоопарка". Всего же направлений четыре: фотоконкурс, конкурсы декоративно-прикладного искусства "Китайский театр", рисунка "Фауна в узорах" и стихов "Я вижу рифму". В каждом из них участники будут разделены на три возрастные категории. Прием заявок проводится до 19 апреля.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: с 10.00 до 21.00.

Стоимость: посещение зоопарка - Br9, посещение зоопарка и динопарка - Br13.

Женский день на забеге женственности и красоты

В Международный женский день Белорусская федерация легкой атлетики предлагает отметить праздник по-спортивному - принять участие в самом женственном забеге Beauty Run, в котором 3,5 тыс. красавиц пробегут в центре города. Им предстоит преодолеть на выбор дистанцию 2 км или 5 км. Стартовать и финишировать красавицы будут на проспекте Независимости. Начало забега в 12.00.

Предстоящее мероприятие - одна из составляющих кампании по борьбе с домашним насилием.

Все участницы получат памятную медаль, цветы и свидетельство. Победительниц ожидают денежные призы: в более длинной дистанции - Br500, Br250 и Br150 (за первое, второе и третье место), в коротком забеге - Br200, Br150 и Br100 соответственно.

После финиша пройдет конкурс на самый яркий образ среди участниц, пробежавших любую из предложенных дистанций в костюмах. Также будут отмечены призами болельщики в рубрике "Лучший плакат". Специальный приз - "Лучшая мужская поддержка". Данный приз будет вручен самому активному болельщику мужчине, который на протяжении забега будет поддерживать участниц. Приветствуется атрибутика в виде свистков, дудок, плакатов, грима, кричалок.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке/

Место: старт на пл. Независимости.

Время: 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечер на арт-терапии

Детские творческие мастерские Галереи современного искусства "Ў" совместно с Территориальным центром социального обслуживания населения Московского района Минска проводят еженедельные вечерние занятия для пожилых людей по арт-терапии.

Занятия будут интересны тем, кто хочет завести знакомства, пообщаться с единомышленниками, а также получить новые возможности для самовыражения.

Программу по арт-терапии ведет архитектор и преподаватель для детей и взрослых Диана Рафальская. Занятия (один час) проходят каждый четверг. Обязательна предварительная запись по тел.: (017) 372 25 33.

Место: ул. Наполеона Орды, 47А, каб. 213.

Время: 18.30.

Стоимость: Br3,3.

ПЯТНИЦА, 9 марта

Утро на весенней выставке лошадей

Международная выставка-шоу породистых лошадей "Весна-2018" пройдет 8-11 марта в Легкоатлетическом крытом спорткомплексе в Минске.

Ведущие коннозаводчики из Беларуси и других стран представят на выставке большое количество пород - около 50 элитных животных. Лучшие лошади поборются за титул чемпиона среди тяжеловозов, упряжных и верховых пород. Зрители смогут увидеть, как выглядит легендарный шайр - один из самых высоких в Европе, высота в холке составляет почти 2 м. Также посетители полюбуются на дорогих и изящных арабских скакунов и ахалтекинцев, вороных фризов, першеронов, кучерявую забайкальскую и другие удивительные породы. Состоится специализированная выставка пони, в которой в том числе примут участие аппалуза-пони, шетлендские, уэльские.

Пройдет экспертиза животных. Зрителей ожидает захватывающая шоу-программа: театрализованные, акробатические и цирковые номера, подготовленные частными конными клубами, а также заслуженными артистами Белгосцирка. Будут оборудованы праздничные фотозоны и контактная пони-площадка, организованы другие развлечения, ярмарка ремесел и экопродуктов. Каждый ребенок, который принесет в инфоцентр выставки рисунок на тему "Весна в душе у лошади", получит подарок.

Утонченность выставке придаст конкурс лошадей "Мисс Весна". Зрителей этого необычного действа ждут дефиле, конкурс талантов и еще много интересного. На мероприятии откроется Антикварный салон конной тематики, в котором собраны уникальные экспонаты минувших эпох из частных коллекций. Например, панорамный гобелен, фарфор из Германии, Франции, Англии и Нидерландов, раритетная мебель.

Место: ул.Даумана, 23.

Время: с 10.00 до 20.00.

Стоимость: взрослый - Br7,5, детский - Br7, детям до З-х лет бесплатно.

День на "Песочном свидании"

Не знаете, что преподнести в подарок любимому человеку и хотите удивить по-настоящему? Думаете, как сделать оригинальное предложение руки и сердца своей возлюбленной или как сделать романтический вечер незабываемым? Хотите просто приятно и интересно провести время вдвоем? Тогда приходите на мастер-класс "Песочное свидание"!

Песочное свидание - это уникальное времяпрепровождение, где вы познакомитесь с волшебным искусством рисования песком, под руководством художника научитесь основным элементам рисования песком, создадите свою историю любви.

При помощи песка вы сможете окунуться в прошлое или помечтать о будущем - на песке возможно все. Не обязательно быть художником или даже уметь рисовать. Магия песка и света сделает свое дело. После песочного свидания у вас останется слайд-шоу из фотографий с музыкой. Предварительная запись по телефону: +375 29 320 99 29.

Место: ул.Шаранговича, 39.

Время: 17.00.

Стоимость: для пары - Br59.

Вечер на женском празднике в Театре эстрады

Театр эстрады поздравит прекрасных женщин с 8 Марта яркими праздничными шоу-программами.

9 марта на сцене театра будет представлена эстрадная шоу-программа "О чем молчат женщины". Три подруги, одна другой краше, расскажут свои женские секреты о главном. Милые дамы поведают о мужчинах, отцах и детях, своих мечтах и, конечно же, любви. А еще много о том, чего не знают представители противоположного пола. Если только они не были в роли Мэла Гибсона из известного фильма "Чего хотят женщины". Откровенные мысли, теплые взгляды, главные секреты и, безусловно, красивые женщины - все это вы увидите на сцене Молодежного театра эстрады. Начало в 19.00.

10 марта финалист "Евровидения" в составе группы "3+2", экс-солист Президентского оркестра Республики Беларусь, обладатель премии "Песня года", певец, композитор Артем Михаленко представляет свой первый сольный концерт "За тебя". Концерт пройдет в сопровождении великолепных музыкантов, которые создадут неповторимую атмосферу звучания каждого произведения. Поддержат Артема в этот вечер друзья и коллеги по сцене, популярные артисты Беларуси: Тео, Ольга Рыжикова, Анастасия Тиханович, Анна Шалютина, шоу-балет "Феерия". Начало в 18.00.

Место: ул.Московская, 18а.

Время: 19.00.

Стоимость: шоу-программа "О чем молчат женщины" - Br11-16, концерт "За тебя" - Br10-14.

СУББОТА, 10 марта

Утро на "Поэтической палитре Федора Ястреба"

Картины можно читать, а поэтические произведения - рисовать на холсте. Такое случается, когда талант выходит за рамки ожидаемого, а между словами "жизнь" и "творчество" можно поставить знак равенства.

В галерее "Атриум" проходит художественная выставка "Поэтическая палитра Федора Ястреба", посвященная памяти и 65-летию со дня рождения художника и поэта.

Федор Ястреб - всемирно известный художник, галерист, педагог, куратор масштабных художественных проектов, участник ряда международных и республиканских выставок, поэт, автор тысячи сонетов. Беззаветно преданный своему делу, он оставил необычное живописно-поэтическое наследие, насыщенное широкой палитрой цветов и оттенков, неоднозначных смыслов и философских мыслей.

Мир его картин не сразу раскрывает зрителю метаморфозы линий, цветовых акцентов и обилие деталей, скрытых за яркой, притягательной композицией. Думай, размышляй, играй в ассоциации - только так сможешь прочитать красочные повести, в которых переплелись текст и подтекст, встретились история и миф, романтическая легенда и реальность, конкретика прагматичного времени и аллегория Вечности.

На выставке впервые будет представлена работа Федора Ястреба "Мелодия любви" из серии "Восточный альбом", которая до сегодняшнего дня не выставлялась.

Место: пр-т Независимости, 116.

Время: 10.00-18.00.

Стоимость: Br1.

Лепим свой день в Azgur School

Весна - это время творчества. Если вы чувствуете вдохновение или желание попробовать что-то новое, приходите на занятие в Azgur School.

Каждую субботу в Мемориальном музее-мастерской З.И. Азгура в рамках музейно-образовательного проекта Azgur School известный белорусский скульптор и фотохудожник Евгений Колчев проводит мастер-классы по лепке из глины.

Студия открыта для всех, кто уже лепит или хочет начать. Возрастных и прочих ограничений нет. Инструменты и материалы предоставляет музей, а выполненную работу можно забрать с собой.

Обязательна предварительная запись по тел.: (8017) 380 06 32, +(25) 541 85 09.

Место: ул. Азгура, 8.

Время: 12.00 и 14.30.

Стоимость: Br5.

Вечер "Ледовой феерии"

Независимо от погоды или настроения, есть место, где всегда чувствуешь праздник. Конечно, это цирк. В субботу легендарный цирк Никулина на Цветном бульваре и Белорусский государственный цирк представят зрителям шоу "Ледовая феерия"!

Это яркое и динамичное зрелище, калейдоскоп из номеров акробатов, жонглеров, эквилибристов, клоунов, эксцентриков, стремительно пролетающих по ледяной площадке, не оставляя равнодушным самую взыскательную публику. Неимоверно быстрая смена номеров разных жанров, головокружительные трюки, профессионализм и эмоциональность уникальных артистов создают поистине феерическое зрелище.

Описывать можно бесконечно, но лучше придти и увидеть все своими глазами!

Место: пр-т Независимости, 32.

Время: 15.00 и 19.00.

Стоимость: от Br18.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта

Утро на выставках: "Территория земных надежд" и RELAX

Утро воскресенья Афиша предлагает провести на двух интересных выставках в Национальном художественном музее.

Первая выставка - "Территория земных надежд". В экспозиции представлены произведения традиционной корейской живописи Минхва, датированные XIX - началом XX века.

Минхва дословно переводится с корейского языка как "народная живопись". В Корее она развивалась параллельно с живописью официальной: мастера Минхва позволяли себе больше стилевой свободы, могли экспериментировать.

Экспозиция составлена из 27 предметов, принадлежащих к коллекции музея Кахве (Сеул). Свитки и декоративные ширмы последовательно раскрывают удивительный жизненный уклад корейцев, в котором воедино сплетаются мифология, религия и традиции. Высокое художественное мастерство народных художников воплощает богатую символами и образами культуру страны.

В рамках выставки запланирована обширная культурно-познавательная программа, которая наряду с экскурсиями позволит гостям музея ближе познакомиться с особенностями корейских традиций и обычаев.

За расслаблением и гармонизацией внутреннего мира можно прийти на выставку RELAX - яркий, стильный, необычный проект, наполненный гармонией и чувственностью, покоем и безмятежностью.

Возможность использования изобразительного искусства для исцеления и расслабления, достижения положительных эмоций и восстановления гармонии уже давно практикуется многими музеями мира в форме арт-терапии. Особенность же данной выставки в том, что терапевтический эффект от непосредственного восприятия музейных экспонатов усилен темой выставки - "Человек отдыхающий".

Зрителю представится возможность увидеть совершенно разные грани претворения темы "искусство отдыхать" - от купания и игр на природе до чтения и сна. Организаторы постарались построить настоящее арт-пространство, в котором каждый сможет не только полюбоваться на прекрасные работы, но и, присев на диван, найти свой "островок счастья".

Выставка представит великолепный сплав русского и белорусского искусства, традиции прошлого и современности, живопись, графику и скульптуру. На выставке представлены произведения В. Серова, И. Машкова, Ф. Журавлева, Б. Кустодиева, В. Маковского, А. Герасимова, М. Савицкого, В. Сахненко, Б. Казакова, Н. Казакевича, А. Кузнецова, Л. Хоботова, А. Осташова, А. Шаппо и многих др.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: 11.00-19.00.

Стоимость: Br6.

День музыки в Белгосфилармонии

В 16.00 в большом зале Белгосфилармонии состоится концерт-презентация авторских сборников композитора Алины Безенсон под названием "Землю берегите!" с участием детских и молодежных хоровых коллективов Минска, Мозыря и Борисова. Ведущая - заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Нарбекова.

В концерте прозвучат исключительно премьерные сочинения, вошедшие в недавно изданные нотные сборники для детского и женского хора: "Землю берегите", "Песни о музыке" - хоровые песни и хоры с сопровождением фортепиано для детей старшего возраста на русском языке; "Мы заўсёды з табой, Беларусь" - хоровые песни и хоры с сопровождением фортепиано для детей старшего возраста на белорусском языке; "Пока звонят колокола", "Вифлеемская звезда" - духовные сочинения для детского и женского хора с сопровождением фортепиано и а капелла на русском языке; "Шлях да храма", "Хрыстос жыве на Беларусі" - духовные сочинения для детского и женского хора с сопровождением фортепиано и других музыкальных инструментов на белорусском языке; "Волшебное лукошко" - песни для детского голоса и детского хора младшего возраста с сопровождением фортепиано; "Песни сказочного леса" - хоровые песни и хоры с сопровождением фортепиано и а капелла для детей младшего и среднего возраста; "Гадзіннік" - хоровые песни и хоры с сопровождением фортепиано для детей младшего и среднего возраста; "Фарбы бясконцага руху" - произведения для женского хора а капелла.

Ко всем сборникам прилагаются партии хора, вокала и дополнительных музыкальных инструментов.

Место: пр. Независимости, 50.

Время: 16.00.

Стоимость: от Br6.

Вечер в кино про мужские разговоры

Зарядиться позитивными эмоциями перед трудовой неделей поможет комедия "О чем говорят мужчины. Продолжение".

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать... хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо... и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано... но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Женский день в д. Сула

Парк-музей интерактивной истории "Сула" поздравляет женщин с 8 Марта и приглашает провести этот день за городом в неповторимой атмосфере старины и очарования возрожденной шляхетской усадьбы.

Сильные и отважные мужчины получат возможность проявить свои лучшие качества на полюбившейся многим интерактивной площадке "Пристань Варягов". Все желающие смогут поупражняться в метании боевых топоров, научатся трубить в охотничьи рога и смогут отведать настоящего лесного напитка берсеркеров. Каждый гость почувствует себя настоящим воином или валькирией, примерив на себя части боевого облачения и доспехов древних воинов. Кроме того, вниманию гостей будут представлены образцы средневекового оружия.

На площадке "Языческих верований" всех любителей мифов, загадок и тайн прошлого ожидает в гости Ведунья. Таинственные обряды, рассказы о прошлом, дух древней истории - все это удивит посетителей славянского капища.

Посетителям также будут представлены специальные показы спектакля традиционного кукольного театра Батлейка. Сеансы будут проходить 8-11 марта в 11.00, 13.00 и 16.30.

Для гостей музея будут организованны специальные сборные группы, которым представят уникальную масленичную программу "Как мы Масленку встречаем…".

World Women Night в Логойске

Горнолыжный комплекс "Логойск" в ночь с 9 на 10 марта объявляет World Women Night.

Катания на лыжах и сноубордах будут организованы с 22.00 до 2.00.

В программе: музыкальное сопровождение DJ Pavel VAN-BORA, розыгрыши подарков, работа ресторана, праздничная атмосфера и крутая компания.

Сладкая феерия и кондитерские хиты на выставке в Могилеве

В Могилевском областном краеведческом музее им. Е.Р.Романова 9 марта откроется выставка "Сладкая феерия и кондитерские хиты от "Домочай".

В экспозиции будут представлены многочисленные хлебобулочные и кондитерские изделия булочно-кондитерской компании "Домочай". Главными экспонатами станут работы победителей международных конкурсов профессионального мастерства. Это настоящие шедевры кулинарного искусства по хлебопечению, декорированию тортов, работы с шоколадом, карамелью, сахарной пастой, пастилажем, соленым тестом и марципаном.

В числе кулинарных произведений будут и работы кондитера компании Натальи Шарай, которую за чудеса, которые она творит из кондитерского сырья и сопутствующих ингредиентов, называют королевой выпечки. Ее шедевры отмечены наградами международных конкурсов и выставок. У жителей Могилева есть прекрасная возможность до 29 марта не только насладиться работами, которые без преувеличения можно назвать образцами высокого кулинарного искусства, но и приобрести вкусные лакомства от компании "Домочай".

Выставка "Руками мастера: украшения средневековья" в Гомеле

Выставка "Руками мастера: украшения средневековья" проходит в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина. В экспозиции, которую приурочили к Международному женскому дню, около 100 женских и мужских украшений, выполненных в средневековой стилистике. Автор работ - член Белорусской гильдии мастеров и ремесленников Сергей Климович.

Посетители смогут увидеть кольца, браслеты, зажимы, броши, застежки, заколки, талисманы, обереги, фибулы, гребни и многое другое. В работах современного ремесленника филигранно воссозданы формы, элементы, узоры, свойственные эпохе средневековья. Выставка позволит совершить настоящее путешествие во времени.

В отдельной части представят материалы и инструменты, при помощи которых автор создает свои изделия: заготовки, весы, наковальню, молоток и т.д. Здесь можно будет проследить этапы превращения кусочка металла в украшения, познакомиться с техникой и правилами их изготовления.

Интерес посетителей вызовет и локация, в которой разместятся рыцарские доспехи: кольчуга, щит, шлем, копье. Атмосферу средневековья поддержит также тематическая книжная выставка. Она расскажет о ювелирном искусстве и ремеслах средневековья, познакомит с артефактами, обнаруженными во время археологических раскопок, откроет секреты обработки металлов.

Выставка "Руками мастера: украшения средневековья" будет работать до конца марта.

Крестьянский двор и старинные рецепты в музее хлеба в аг. Ботвиново

В музее хлеба в агрогородке Ботвиново Чечерского района в начале марта открылись новые экспозиции, рассказывающие о быте белорусов, живших в конце XVIII - начале XX веков.

На выставочных площадях посетители смогут увидеть стилизованный крестьянский двор с колодцем-журавлем, мельницей, домиком для козы и другими объектами; узнать, как был устроен быт в домах наших предков. А тематическая выставка предметов поможет проследить весь путь хлеба: от маленького зернышка, падающего в землю, до аппетитного каравая на столе. Также в музее закуплено новое оборудование для выпечки хлеба.

Поучаствовать в мастер-классе по изготовлению ароматных буханок на основе старинных рецептов смогут все желающие. В Год малой родины сотрудники музея воссоздадут и древние обряды, связанные с выращиванием, изготовлением, хранением хлеба. Этим обрядам сотни лет. В них заключена мудрость, житейский опыт, философия жизни наших дедов и прадедов.

Музей хлеба в Ботвиново был открыт в октябре 2014 года. Здесь представлена культура хлебопечения на основе традиций данной территории. Силами местных энтузиастов собраны старинные рецепты хлеба, материалы по истории хлебного промысла, воссоздана старинная печь. Здесь можно увидеть экспозицию белорусских караваев, технику и инструменты для обработки хлеба и многое другое.-0-