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Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и экофестиваль "Пастернак"

Регионы 28.06.2018 | 17:01
Фото из архива
Фото из архива

В эти выходные Беларусь отпразднует главный государственный праздник - День Независимости. В Минске пройдет более 30 крупных культурно-массовых мероприятий, насыщенной будет программа и по всей стране. Ярким аккордом станет традиционный День вышиванки. Кроме того, в столице в длинные выходные пройдет двухдневный экофорум "Пастернак", сладкий праздник "Краіна марозіва", фестиваль иностранных языков, а также долгожданный рок-концерт "21 vek". Кроме того, "Афиша" предлагает посетить музыкальную программу в музее истории Великой Отечественной войны, потанцевать под теплые ритмы блюза, посмотреть кино под открытым небом и насладиться превосходным исполнением Вивальди в Красном костеле.

Регионы приглашают увидеть реконструкцию операции "Багратион" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина", отметить Купалье в Суле, разгадать тайны Мирского замка на квесте "Белый слон", поучаствовать в соревнованиях рыболовов под Смолевичами, а также посетить фестивали "Наш дзень" в деревне Озерцо и "Шторм" в деревне Семково.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 30 июня.

Утро начнем с бодрящего фитнеса на крыше

Лучший способ прийти в тонус и зарядится энергией перед предстоящими длинными и насыщенными выходными - посетить утреннюю тренировку на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk. Каждую субботу лета тренеры спортивного клуба "Мир фитнеса" проводят мастер-классы по различным видам фитнеса под открытым небом в центре города.

В эти выходные любители активного отдыха смогут посетить бесплатное занятие по стретчингу (растяжке). Тем, кто желает улучшить гибкость и укрепить свое тело, нужно будет предварительно зарегистрироваться и захватить с собой спортивную одежду и обувь.

Если погода окажется неблагоприятной для занятий, за час до начала группу предупредят в соцсетях об отмене тренировки.

Место: пр-т Победителей, 9 (ТРЦ Galleria Minsk).

Время: с 10.30 до 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем посетим праздничную программу в музее истории Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Белорусский государственный академический музыкальный театр подготовили праздничную программу "Есть у города слава гордая". В этот день в музее взрослых и детей ждут многочисленные интерактивные площадки, увлекательные мастер-классы и прочие развлечения. На площадке самолета Ли-2 посетителям предложат поучаствовать в новой анимационной экскурсии "Самолеты летят к партизанам".

Кульминацией праздника станет большой концерт артистов Белорусского государственного академического музыкального театра, который начнется в 13.00 на площадке у центрального входа в музей.

Место: пр-т Победителей, 8 (Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны).

Время: с 11.00 до 17.00. Начало концерта в 13.00. Время проведения экскурсий: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 по предварительной записи.

Стоимость: вход на концерт бесплатный. Стоимость экскурсии по музею - Br25 с группы (группа до 10 человек).

…или угостимся летними десертами на фестивале "Краіна марозіва"

На площадке возле "Минск-Арены" состоится большой праздник мороженого, посвященный 80-летию белорусского пломбира. В этот день у главной спортивной арены столицы появится настоящая мини-страна - "Краіна марозіва". У нее будет собственный флаг, гимн, а также официальный язык - белорусский. Посетители фестиваля станут гражданами "Краіны марозіва" и получат паспорта, с помощью которых они смогут путешествовать по "стране" и угощаться бесплатным эскимо или пломбиром в вафельном стаканчике.

На специально оборудованном фудкорте посетители выберут десерт по вкусу и распробуют всевозможные виды мороженого. Кондитеры "Краiны марозiва" удивят гостей драниками с мороженым и другими необычными блюдами на основе классического пломбира.

Гости фестиваля также смогут посоревноваться в "Пломбириаде-80", которая объединит состязания по прыжкам на батуте, стрельбе из лука, бадминтону, настольному теннису и баскетболу 3×3.

Хорошей музыкой публику порадуют популярные группы Akute, "Разбiтае сэрца пацана", "Маланка Оркестр", Shuma.

Место: пр-т Победителей, 111 ("Минск-Арена").

Время: с 14.00 до 21.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечером потанцуем под летний блюз в Старом городе

В эти выходные в летнем дворике TNT Rock Club в Старом городе соберутся лучшие блюзмены Минска, чтобы наполнить последний июньский вечер изумительными ритмами блюза. Гости фестиваля "Блюз. Лето" смогут насладиться неповторимой атмосферой концерта под открытым небом и потанцевать под живую музыку.

The Silicon, The Road Dogs, Big Daddy Blues, Cross.B.Band, See U later Alligator, Bowling Jack, Astrolabia, The Kexies и WhiskeyJamBand обеспечат отличный саундтрек субботнего вечера, плавно перетекающего в ночь.

Посетителей ждет стрит-фуд и напитки от TNT Rock Club на летней террасе, зона развлечений, а также сюрпризы от партнеров мероприятия - Good Sign Tattoo.

Место: ул. Революционная, 9 (TNT Rock Club).

Время: 18.00.

Стоимость: бесплатно.

…или отправимся на киносеанс под открытым небом

Кадр из фильма "Дама в очках и с ружьем в автомобиле"
Кадр из фильма "Дама в очках и с ружьем в автомобиле"

В историческом центре Минска во время киносеанса под открытым небом покажут французский детектив "Дама в очках и с ружьем в автомобиле".

Картина режиссера Жоанн Сфар, вышедшая на экраны в 2015 году, повествует о прекрасной, чувственной, импульсивной, упрямой и незадачливой девушке. Она хотела осуществить мечту - увидеть море, а в результате попала в невероятную переделку. В чужом автомобиле и с трупом в багажнике, скрываясь от полиции и рискуя собственной жизнью, девушка пытается убедить себя в том, что еще не окончательно сошла с ума и что она - это она, а не кто-то другой.

Место: ул. Кирилла и Мефодия, 6 (дворик отеля "Монастырский").

Время: 21.30.

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июля

Утро проведем на летнем экофестивале "Пастернак"

В Минске 30 июня и 1 июля пройдет международный экофестиваль "Пастернак", который соберет около 150 производителей и поставщиков экологической продукции, ремесленников и дизайнеров.

На фестивале выступят с лекциями известные спортсмены, урбанисты, тренеры, косметологи, которые расскажут об основных трендах в экологии и здоровом образе жизни: веганском питании, спорте, изменении городского пространства, социальном предпринимательстве, этичном отношении к животным и др.

Городские кафе, рестораны и магазины объединятся на одной площадке, чтобы поделиться своими лучшими вегетарианскими и веганскими рецептами, угостить посетителей, а также провести мастер-классы по приготовлению специальных блюд. Гости фестиваля смогут попробовать прохладные смузи, сыроедческие лакомства, веганскую еду, а также приобрести редкие и очень полезные продукты.

В бьюти-зоне будет представлен широкий выбор натуральной косметики всех белорусских и некоторых зарубежных экобрендов. Желающие смогут приобрести натуральную косметику, безопасную бытовую химию, кулинарные книги, аксессуары, предметы интерьера, игрушки и подарки из экоматериалов.

В секции, предназначенной для отдыха, посетителям предложат расслабиться в комфортных гамаках, принять участие в чайной церемонии, заняться йогой или медитацией.

Для маленьких гостей фестиваля будет организовано особое пространство, где они смогут провести весь день на свежем воздухе, поиграть в спортивные игры, научиться делать красивые поделки и игрушки, посетить веревочный городок, гигантские горки, а также отведать полезные сладости и вкусную здоровую еду.

Участники фестиваля также смогут протестировать электрокар Tesla, поучаствовать в розыгрыше призов и подарков, а также насладиться отличной музыкой в исполнении AKUTE, Рэспублікі Паліны, Валерии Яскевич, VIBECLUB, Yashar Gasanov и других.

Место: ул. Орловская, 80 (парк "Дримлэнд").

Время: с 10.00 (30 июня и 1 июля).

Стоимость: билет на один день - Br6, на два дня - Br10.

Днем зажигаем на фестивале "21 vek"

В ближайшее воскресенье Минск ждет одно из самых ярких музыкальных событий этого лета - фестиваль нового формата "21 vek". На сцене летнего open-air выступят звезды первой величины: Земфира, группа "Бумбокс", Дельфин, LP, Shumа и Therr Maitz.

Земфира представит программу из лучших песен в оригинальном исполнении. "Бумбокс" раскачает публику популярными хитами "Квіти у волоссі", "Наодинці", "Колишня". Позитивный инди-поп от обладателей премии MTV Europe Music Awards 2016 Therr Maitz подарит настоящее летнее настроение, а LP (Лаура Перголицци) со своей неизменной укулеле добавит задорные ритмы в звучание фестиваля. Поклонники Дельфина услышат полюбившиеся хиты и песни из нового альбома "442", который вышел в марте 2018 года. Современную белорусскую музыку на фестивале представит дуэт Shuma.

Посетителей ждет море отличной музыки в исполнении хедлайнеров, неповторимый драйв настоящего рока и множество незабываемых впечатлений.

Место: ул. Чкалова 38/1 (аэропорт Минск-1).

Время: 14.00.

Стоимость: Br31, детям до 5 лет вход бесплатный.

Вечером окунемся в приключения Бонни и Клайда

Проект Cinemascope в очередной раз предоставляет минчанам отличную возможность погрузиться в атмосферу романтичного кинематографа 1960-х. В воскресенье на экране кинотеатра "Ракета" будет показана знаменитая картина режиссера Артура Пенна "Бонни и Клайд". В 1968 году фильм был отмечен двумя премиями "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана (Эстелл Парсонс) и лучшую операторскую работу. Лента также удостоилась двух наград BAFTA: актерская работа Майкла Дж. Полларда и Фэй Данауэй была названа "Самым многообещающим дебютом в главной роли".

Фильм рассказывает о судьбе грабителей, прославившихся на весь мир как Бонни и Клайд. Молодая и отчаянная пара любовников легко и изящно грабит банки в 30-е годы XX века. Однако романтика приключений довольно быстро превращается в череду кровавых преступлений и ужасных событий, которая неизбежно ведет к трагическому финалу…

Главные роли в фильме исполнили Уоррен Битти, Майкл Дж. Поллард, Фэй Данауэй. В картине также снимались Эстелл Парсонс, Джин Хэкмен, Денвер Пайл и другие.

Место: Рабочий переулок, 3 (кинотеатр "Ракета").

Время: 19.00.

Стоимость: Br4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июля

Утром ищем сокровища на "Семейном квест-фесте"

Тех, кто хочет посвятить выходной день семейному отдыху, парк "Дримлэнд" приглашает на "Семейный квест-фест". Любители активного досуга смогут принять участие в увлекательном масштабном квесте для всей семьи. Также посетителям будет предложено обширное квест-меню.

На входе в парк каждая семья получит карту сокровищ. На ней будут обозначены места, где можно найти или "заработать" валюту фестиваля - "квестики". В дальнейшем "квестики" можно будет обменять на подарки в "Лавке Сокровищ" или на аттракционы парка "Дримлэнд".

Гостей фестиваля ждет множество игр, конкурсов и головоломок. Взрослые смогут проверить свою интуицию в игре "Мафия", а детишки посоревнуются в настоящей "Мозгобитве". Кроме того, для маленьких посетителей будет оборудована уникальная площадка с играми от крупнейших развлекательных центров. Участвуя в занимательных квестах, мальчики и девочки примерят на себя роли следопытов, пиратов, детективов.

Во время фестиваля в парке будут работать фудкорт, детская площадка "Азбука Ума", релакс-поляна, веревочный городок, батуты, тиры.

В завершение праздника пройдет киносеанс под открытым небом. Фильм зрители смогут выбрать сами путем голосования.

Место: ул. Орловская, 80 (парк "Дримлэнд").

Время: 12.00. Начало киносеанса в 21.00.

Стоимость: Br5, для детей младше 3 лет вход бесплатный.

Затем веселимся на Дне вышиванки

Традиционный День вышиванки пройдет в Минске на площадке у Дворца спорта. Масштабный праздник вовлечет минчан и гостей столицы в калейдоскоп активностей и событий. Главным атрибутом его станут элементы белорусского орнамента на одежде. Все, кто имеет таковые, поучаствуют во флешмобе "Усе ў вышыванках" и, при желании, селфи-фотоконкурсе.

На площадке будут работать фудкорт "Беларуская карчма", литературная гостиная "Смак роднай мовы", салон белорусского орнамента "Родныя ўзоры", интерактивные экспозиции "Родны кут" и "Народныя гульні", детская площадка.

Ремесленники пригласят на мастер-классы в "Горад майстроў". Агроусадьбы со всей страны познакомят со своими предложениями. Пользователи Instagram смогут побороться за призы в интернет-квесте "Мая Беларусь", а любители живых выступлений - насладиться музыкально-танцевальными подарками участников творческой эстафеты "Беларусь - крыніца натхнення". Модницам и эстетам, наверняка, понравится дефиле моделей "Вянок прыгажосці". И, конечно, никто не удержится от танцев под зажигательные ритмы фолк-дискотеки.

Место: пр. Победителей, 4 (Дворец спорта).

Время: 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечером учим испанский на фестивале иностранных языков

В Минске 2 июля стартует фестиваль иностранных языков. Всех, кто давно мечтал изучить новый язык, учебно-культурный центр "Арабеск" приглашает на уникальные двухдневные курсы. В программе фестиваля три языка на выбор: турецкий для начинающих (с нуля), испанский для начинающих (с нуля), а также русский для иностранцев (Russian for foreigners).

Посетители смогут познакомиться с языком и культурой другой страны, пообщаться с ее представителем в приятной дружеской обстановке. Пришедших на курсы ждут увлекательные занятия с различными модулями и тематическими блоками, интерактивом, разговорной практикой, просмотром кинофильмов и телепередач.

Расписание занятий:

Испанский с носителем языка - 2 июля; 5 июля.

Турецкий с носителем языка - 4 июля; 5 июля.

Русский для иностранцев - 2 июля; 5 июля.

Место: ул. Кропоткина, 44, офис 507 ("Арабеск").

Время: 18.00-20.30.

Стоимость: одно занятие - Br5 (по предварительной записи).

ВТОРНИК, 3 июля

Празднуем День Независимости на главных площадках города

Празднование Дня Независимости в столице начнется в 10.00 с парада войск Минского гарнизона и массового театрализованного представления "Мой родны кут", которое развернется у стелы "Минск - город-герой".

В параде будут задействованы более 4 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники, будет представлено 19 пеших и 23 механизированных парадных расчетов. Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов, расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Традиционно в параде примут участие военнослужащие ВС России.

В финале представления "Мой родны кут" зрителей ожидает невероятное шоу: площадь заполнится детьми в одежде с названиями всех городов и поселков городского типа Беларуси как олицетворение будущего малой родины. В небо будет выпущена тысяча воздушных шаров в форме сердца в цветах государственного флага, одновременно в воздух поднимется аэростат в форме сердца с надписью "Мая радзiма". В представлении "Мой родны кут" примут участие порядка 2 тыс. участников из числа студентов, хореографических коллективов и вокальных исполнителей.

Празднование Дня Независимости в белорусской столице будет масштабным: состоятся концерты с участием творческих коллективов и исполнителей, торжественные собрания, спортивные соревнования, митинги-реквиемы, игровые программы, выставки. 3 июля будет организована праздничная торговля, развернутся гулянья в парковых зонах города.

Основными концертными площадками в День Независимости будет территория у Дворца спорта и Верхний город. Концерты творческих коллективов и праздничные гулянья будут организованы во всех районах города.

В 21.00 на площадке у стелы "Минск - город-герой" начнется гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма". Кульминацией вечерней программы станет традиционная акция "Споем гимн вместе", которая стартует в 22.55.

Зрелищный фейерверк начнется в 23.00. В этом году над столицей прогремят 30 праздничных залпов. Всего в Минске определено шесть огневых точек, откуда будет произведен салют: парк 50-летия Победы у стелы, улица Пригородная, аэропорт Минск-1, пустырь в районе Чижовского кладбища, пустырь в районе водохранилища Дрозды, а также военный городок - микрорайон Уручье. Наиболее динамично и красочно салют пройдет вблизи стелы "Минск - город-герой" с учетом того, что там будет проводиться праздничный гала-концерт. У стелы горожане и гости города не увидят перерывов между залпами: это будет постоянное 10-минутное красочное шоу.

Побываем на празднике масок в Минском зоопарке

Минский зоопарк организует акцию для юных посетителей: те из них, кто придет в маске зубра, сможет посмотреть экспозицию бесплатно. Акция распространяется на детей до 14 лет, им при себе необходимо иметь свидетельство о рождении.

Ребята примут участие в параде масок, который состоится после завершения праздничного концерта в 13.00. Автора лучшего образа ожидает приз.

В этот день также подведут итоги конкурса на лучшую кличку для зубренка, который родился в зоопарке 12 мая. Свои варианты имени для малыша предложили более 2 тыс. интернет-пользователей.

Место: ул. Ташкентская, 40 (Минский зоопарк).

Время: 10.00-13.00.

Стоимость: билет в зоопарк - Br9, детям до 5 лет вход бесплатный.

Вечер посвятим музыке Вивальди

Вечером 3 июля можно будет насладиться звучанием знаменитого произведения Антонио Вивальди "Времена года" под сводами Костела Св. Симеона и Св. Елены. Всемирно известный шедевр классической музыки исполнит Минский симфонический оркестр "Олимпия классика" под руководством дирижера Михаила Снитко.

Музыкальной изюминкой программы станет исполнение блистательного венгерского "Чардаша" Витторио Монти и чарующих романтических мелодий Фрица Крейслера.

Вместе с оркестром "Олимпия Классика" в концерте примут участие солисты-виртуозы, лауреаты международных конкурсов Екатерина Мищанчук, Павел Батян, молодой талантливый скрипач Никон Мазаль.

Место: пл. Независимости, 15 (Костел Св. Симеона и Св. Елены).

Время: 20.00.

Стоимость: Br17,5.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Операция "Багратион" на "Линии Сталина"

2 июля историко-культурный комплекс "Линия Сталина" приглашает всех на XII Фестиваль "Багратион", посвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Фестиваль является традиционным и одним из самых посещаемых мероприятий комплекса.

На "Линии Сталина" будет представлена масштабная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны, которые произошли 28 июня 1944 года в ходе Белорусской наступательной операции "Багратион". При проведении этой крупномасштабной операции была освобождена БССР и почти полностью разгромлена германская группа армий "Центр", после чего Германия была не в состоянии восполнить понесенные потери.

Фестиваль традиционно вызывает большой интерес среди реконструкторов ближнего и дальнего зарубежья. Нынешний год не стал исключением: заявки на участие подали клубы из Беларуси, России, Украины, Словакии, Чехии и Польши. Общее количество участников превышает 200 человек. В реконструкции также будет задействована оригинальная техника времен Великой Отечественной войны: Т-34-76, Су-76М, ГАЗ-67, ЗИС-3, реплики немецких танков Panzer III и Panzer 38(t) и многое другое.

Также посетителей комплекса ожидает обширная развлекательная программа. Гости смогут посетить школу артиллериста и площадку препятствий "Тропа Разведчика", проверить свои знания в викторине "Операция Багратион". Детей будет развлекать потешный клоун Мотя.

Самых активных посетителей ждут подарки и сувениры, а победители соревновательной площадки ГТО смогут бесплатно прокатиться на боевой технике.

Купалье в Суле

Парк-музей интерактивной истории Сула 1 июля приглашает всех любителей активного отдыха, культуры и истории родной земли на фестиваль для всей семьи "Купалле ў Суле". В этот день гости парка смогут окунуться в атмосферу древнего славянского праздника и найти себе занятие по душе. Посетителей ждут народные игры, состязания и забавы, а также разнообразные анимационные площадки, где можно будет познакомиться с традициями Купалья. Желающие смогут попробовать вкуснейшие блюда белорусской и литвинской кухни.

Для самых маленьких участников праздника будут созданы все необходимые условия для прекрасного отдыха:

- подвижные игры,

- знакомство с музыкальными инструментами разных стран и народов,

- купальские хороводы для детей,

- "крапивное очищение",

- встреча с персонажами белорусской мифологии,

- hand-made зона и многое другое.

Взрослых также ожидают купальские испытания, игры, гадания и хороводы, уроки по средневековым и народным танцам. Всех желающих ждут мастер-классы по традиционным ремеслам и плетению Купальских венков с последующим запусканием их по реке Сула.

Гостей праздника ждут театрализованные и танцевально-обрядовые программы, купальские игры с огнем и музыкальные сюрпризы от коллективов "Гостинец", "Арацея" и "Варгин". Апогеем праздника станет разжигание праздничного костра и прыжки через огонь.

Организаторы предоставляют возможность комфортного размещения на два дня в гостиницах парка-истории.

Фестиваль "Наш дзень" в деревне Озерцо

30 июня в Музее народной архитектуры и быта под Минском состоится новый рок-фестиваль "Наш дзень", в котором примут участие лучшие представители современного белорусского рока.

Фестиваль стартует в 12.00 и продлится до 22.00. Для посетителей будут организованы познавательные экскурсии, игры, конкурсы, головоломки, увлекательные квесты и прочие развлечения. Гости смогут заглянуть на ярмарку ремесленников, где им предложат приобрести изделия из дерева, соломки, глины, металла. На ярмарке белорусской одежды и атрибутики посетители найдут такие бренды как LSTR, Symbal.by, "Князь Вітаўт", "Мой модны кут".

На отдельной площадке будут представлены многочисленные образовательные, культурные, экологические, общественные инициативы, в том числе пройдут мастер-классы по цифровой безопасности, экологическому образу жизни и даже шведскому языку. На территории музея также будут работать фудкорты.

К месту назначения желающие смогут добраться на фестивальных автобусах, которые будут курсировать от минских станций метро "Петровщина" и "Малиновка".

Мотофестиваль "Шторм" в деревне Семково

С 30 июня по 2 июля вблизи деревни Семково на базе отдыха "Олимпиец" будет проходить крупный летний мотофестиваль "Шторм" - площадка, на которой собирутся все неравнодушные к миру мотоциклов, музыки и драйва.

Во время фестиваля состоится мотопарад "Победа" в ознаменование Дня освобождения Минска и Дня Независимости Республики Беларусь. Также посетителей "Шторма" ждет ночной open-air от ведущих диджеев, выступление "Глеб Самойлоff & The Matrixx" с лучшими песнями и хитами "Агата Кристи" и пенная вечеринка. Кроме того, гостям предложат огромный выбор развлечений на любой вкус: экстрим-шоу, тематические площадки, интерактивные экспозиции, спортивные соревнования. Для маленьких посетителей фестиваля будет оборудован детский городок, где они смогут поучаствовать в конкурсах и играх.

Помимо палаточного городка в распоряжение гостей предоставят комфортные номера и уютную Lounge-зону для приятного отдыха.

Квест "Белый слон" в Мирском замке

30 июня в Мирском замке впервые пройдет уникальный квест "Белый слон", который приведет в восторг всех любителей тайн и загадок.

Издавна Мирский замок хранит легенду о Белом слоне. И вот пришло время приоткрыть завесу тайны и узнать невероятную историю, которая долгое время оставалась забытой. Хранитель замка приготовил для участников квеста непростые испытания. Чтобы справиться с ними, придется проявить логику, смекалку и незаурядное знание истории. Лишь пройдя этот нелегкий путь, можно будет разгадать тайну Белого слона.

Квест рассчитан на одновременное участие от 10 до 50 человек, которым придется разделиться на команды с количеством игроков от 1 до 5.

Перед началом игры посетители, которые приобрели билет на участие в квесте, смогут самостоятельно ознакомиться с постоянной экспозицией музея, а также дополнительно заказать экскурсионную программу или услугу аудиогида.

Приобрести билеты на мероприятие можно в кассе музея, а в день проведения квеста до 15.00.

Рыболовный фестиваль под Смолевичами

Рыболовный фестиваль, посвященный празднованию Всемирного дня рыболовства (27 июня), пройдет 30 июня на Петровичском водохранилище в Смолевичском районе. Организатором мероприятия является "Белорусское общество охотников и рыболовов". Во время фестиваля пройдут соревнования по лову рыбы фидером и летней поплавочной удочкой. Одновременно запланировано проведение состязаний по лову рыбы среди юниоров. Кроме того, рыболовы-спортсмены организуют мастер-класс по лову рыбы для всех желающих.

Бесплатно принять участие в рыболовных фестивалях БООР может каждый любитель. При проведении соревнований участников не ограничивают каким-либо одним способом лова рыбы.

Организаторы мероприятия отмечают, что главной целью фестиваля являются не соревнования, а хороший семейный отдых на природе.-0-

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досуг, концерт, Минск, отдых, развлечения, спорт, фестиваль
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