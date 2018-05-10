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Куда пойти в Минске в выходные: "Город счастливых людей", велокарнавал и классика у Большого театра

Регионы 10.05.2018 | 16:21
Фото из архива
Фото из архива

Чарующий аромат сирени и пестрые дорожки тюльпанов, бьющие в небо фонтаны и захватывающие дух аттракционы, бесплатные концерты под открытым небом и неожиданные перформансы от уличных музыкантов и танцоров… Разве можно усидеть дома в мае? Афиша выходного дня зовет на увлекательные выставки, международный велокарнавал, фестиваль семьи "Город счастливых людей" и бесплатные концерты классической музыки у Большого театра.

Застоличная афиша приглашает открыть летний туристический сезон на трансграничном пикнике (Августовский канал), а также заглянуть на фестиваль семейных клубов в Брагинском районе и поучаствовать в семейном велофестивале в Бресте.

СУББОТА, 12 мая

Утро на выставках: "Китайская живопись идей", "Секретная зона" и "Протуберанцы"

В Национальном художественном музее на этой неделе открылась выставка "Китайская живопись идей" из Национального художественного музея Китая. Экспозиция представлена по 26 июня.

Данный проект является своего рода ответом на выставку шедевров коллекции Национального художественного музея Беларуси, прошедшей в Пекине в 2017 году. Коллеги из Китая отобрали 22 произведения живописи, графики и скульптуры для того, чтобы не только продемонстрировать свою коллекцию, но и показать белорусской публике результаты сложного диалога между традиционным и современным искусством Китая в XX веке.

Ядром выставки выступает традиционный стиль китайской живописи сеи. Его название происходит от двух слов: "се" - писать и "и" - идея, смысл. Основа этого стиля - передача идеи, самой сути предметов в свободной форме. За размашистыми штрихами в произведениях стиля сеи скрываются глубокие, многозначные образы, царят свобода и полет мысли.

Изящество, точность исполнения, динамика и гармония - таковы основные характеристики работ китайских художников: Чэня Даюя, Чэня Цзычжуана, Яна Чжигуана и многих других.

Представленная на выставке масляная живопись отражает связь традиций и современности, Востока и Запада. Скульптуры придают экспозиции объем и живость, олицетворяя актуальный взгляд авторов на историю и эстетическое наследие. В произведениях У Вэйшаня, Лю Кайцюя и Лю Хуаньчжана отражена самая сущность сложной и многогранной китайской философии, центром которой является триада великих учений Востока: буддизма, даосизма и конфуцианства.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: 11.00-19.00.

Стоимость: Br6.

В Национальном центре современных искусств в рамках международного фестиваля современного искусства "Арт Минск - 2018" представлена выставка известного российского художника Сергея Катрана "Секретная зона".

На выставке
На выставке

Сергей Катран - один из интереснейших героев арт-сцены современной России. Художник-изобретатель, представивший персональную экспозицию на последней Венецианской биеннале ("Пока не исчезнет слово", 2017 год) и автор нескольких поэтических сборников. Заведующий кафедрой фундаментальных исследований будущего в Центральном научно-исследовательском институте психогеографии и пограничных состояний, куратор и активный участник междисциплинарных проектов, а также интернациональных художнических коллабораций.

Творчество Катрана объединяет различные виды и формы современного искусства: инсталляцию и скульптуру, аудио- и видео-арт, перформанс и хэппенинг. Велик соблазн определить принадлежность нестандартных работ художника к популярному направлению science-art. Однако все гораздо сложнее. Испытывая на прочность границы и правила территории искусства, Катран работает на пересечении сразу нескольких практик - научных, социальных, визуальных, лингвистических. Связующим элементом его мультидисциплинарности становится поэзия.

Национальный центр современных искусств с его множеством изолированных залов - идеальная выставочная площадка для "Секретной зоны". Перемещаясь из одного пространства в другое, зрители смогут посетить ряд уникальных "лабораторий" некой глобальной художественно-научной институции, созданной Сергеем Катраном.

Место: ул. Некрасова, 3.

Время: 11.00-19.00.

Стоимость: Br3.

В галерее-салоне "Арт Хаос" по 20 мая проходит выставка Анатолия Кузнецова "Протуберанцы". Творческий проект экспонируется также в рамках "Арт Минск 2018".

Экспозиция является частью персональной выставки "О земле и небе", проходившей в Национальном художественном музее Республики Беларусь в мае 2017 года.

Анатолий Кузнецов. Фото из архива
Анатолий Кузнецов. Фото из архива

Протуберанцы - энергетические вспышки на солнце, сгустки плазмы, имеющие температуру не менее двадцати тысяч градусов, различного цвета и конфигурации. Живопись Анатолия Кузнецова - это также сгустки энергии, которые он выплескивает на холст. Как и явление протуберанцев не изучено наукой, так и влияние абстрактной живописи необъяснимо действует на эмоциональное состояние зрителя. И это не случайно, так как и у самого художника образы рождаются в процессе импровизации, на подсознательном уровне. Художнику очень важно провоцировать подсознание, вызывать вибрации, через них происходит контакт со зрителем. Весь мир состоит из вибраций - как физических, так и духовных явления: в космосе, природе, архитектуре, музыке, поэзии, искусстве.

Анатолий Кузнецов - яркий участник актуального художественного процесса. Его картины с 1977 года экспонируются во многих зарубежных странах. Он - член Белорусского союза художников, лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства за многолетнюю творческую деятельность и создание высокохудожественных живописных произведений. Награжден медалью Франциска Скорины. И при всех высоких официальных регалиях - очень современный, нестандартный, яркий мастер.

Место: ул. П.Мстиславца, 11 (1 этаж, пом. 187).

Время: 10.00-22.00.

Стоимость: бесплатно.

День на международном велокарнавале

Международный велокарнавал "Viva Ровар!" пройдет в Минске 12 мая.

Традиционно в час дня состоится сбор и регистрация участников в парке Победы. В 15.00 колонна стартует от стелы "Минск - город-герой" и проедет по проспекту Победителей. Через час откроется грандиозный фестиваль в парке Победы. Проспект вновь перекроют от машин. Ожидается более 10 тыс. участников.

Фото из архива
Фото из архива

Организаторы обещают насыщенную программу и более 30 развлекательных площадок. Велосипедные активности, яркие фотозоны, детский развлекательный городок, невероятное количество призов и сюрпризов, а также большая концертная программа ожидают посетителей мероприятия. Главным состязанием карнавала станет конкурс костюмов, который пройдет в нескольких номинациях: самый яркий индивидуальный костюм, конкурс детских костюмов, самая креативная костюмированная компания или команда, самая яркая семья, костюмы в белорусском стиле.

Отдельно в нынешнем году подготовлена целая зона активностей для групп участников: корпоративные и региональные команды или просто компании друзей смогут посоревноваться друг с другом, показать свою сплоченность и получить большое количество призов.

Большая площадка велофестиваля, как всегда, будет наполнена доброй и дружественной атмосферой, и каждый сможет присоединиться к благотворительной акции компании "Белгосстрах" - официального партнера праздника, который перечислит 40% от суммы уплаченных во время велокарнавала страховых взносов в фонд детского хосписа "Лесная поляна".

Послами "Viva Ровар!" 2018 года объявлены восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, чемпион мира по велоспорту на треке, гонщик команды велосипедного клуба "Минск" Евгений Королек, популярный белорусский певец Руслан Алехно и народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Ведущими мероприятия традиционно будут Екатерина Пытлева и Виталий Воднев.

Регистрация участников на велокарнавал уже доступна на сайте www.vivarovar2018.by на белорусском, русском и английском языках. Зарегистрироваться можно будет и на самой площадке 12 мая.

Место: парк Победы.

Время: 13.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечер в кино

Режиссерский дебют Константина Хабенского - фильм "Собибор" - можно увидеть в столичных кинотеатрах.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Картина "Собибор" рассказывает о бунте узников в одноименном концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял там восстание. Главную роль полковника Печерского исполняет режиссер фильма Константин Хабенский. Организованный Печерским массовый побег был первым в период Второй мировой войны удачным восстанием и единственным настолько крупным по числу участников. Бежать удалось почти всем 300 узникам, поставившим на кон свою жизнь.

По словам Константина Хабенского, ему хотелось рассказать про людей, показать их маленькие жизни, маленькие детали, слабости и радости, воспоминания, подробности. Говоря о том, насколько близки показанные в картине события к фактам истории, Хабенский указал, что в этой теме "есть примерная историческая истина о датах совершения побега".

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая

Утро в сиреневом саду

Центральный ботанический сад приглашает минчан и гостей столицы посетить цветение декоративной коллекции сирени в рамках проведения недели сирени с 12 мая по 20 мая.

Знаменитый сиреневый сад, или сирингарий, в Ботаническом саду насчитывает более 250 сортов сирени, в том числе более 16 сортов собственной селекции.

Сирень - это символ весны и пробуждения всего самого прекрасного в мире. Ее волшебный аромат празднично наполняет сад чудесным благоуханием, окутывает сиреневыми грезами и заставляет всех нас испытывать только положительные эмоции.

Полюбоваться и оценить чудесную красоту сирени, научиться искусству выращивания сортовой сирени с помощью советов и консультаций от ведущих специалистов Ботанического сада можно в рамках проведения недели сирени. Всю неделю (кроме понедельника) с 13.00 до 14.00 посетителей ждут интересные встречи с научными сотрудниками ботанического сада и экскурсии по сирингарию. Но самое интересное и насыщенное событие недели состоится 19 мая - в формате культурно-просветительского мероприятия "Сиреневые грезы".

Место: ул. Сурганова, 2В.

Время: 10.00-19.00.

Стоимость: Br7 - полный билет, Br4 - для учащихся, студентов, пенсионеров, бесплатный вход - для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов всех групп.

День в "Городе счастливых людей"

Фестиваль семьи "Город счастливых людей" состоится в парке Максима Горького. Полюбившийся минчанам благотворительный праздник пройдет в этом году в пятый раз.

Зрителей ожидает веселая программа на главной сцене с песнями, конкурсами и призами, которые предоставили спонсоры. В нынешнем году количество тематических площадок-островков увеличилось до 30. Появились новые "станции", которые будут интересны всей семье: зоны для подвижных игр, развивающие площадки для детей дошкольного возраста, мастер-классы по хендмейду и живописи, фотозона и многое другое. Каждый участник, прошедший все площадки-островки, уйдет с праздника с подарком. Выступят известные исполнители, талантливые артисты и коллективы, которые своим творчеством выскажутся в защиту семейных ценностей. Например, приедет ансамбль "Хорошки", театр эстрадной песни "Сябрынка", казачий ансамбль "Маме нравится". Ожидается участие в празднике Игоря Сорокина, Александра Патлиса.

Фото из архива
Фото из архива

Состоятся и традиционные социальные акции - награждение многодетных родителей, беременных женщин, ветеранов, конкурс рисунка на асфальте.

Организаторами мероприятия выступают администрация Фрунзенского района Минска, простое товарищество "Фестиваль семьи", районные организации ОО "Белорусский союз женщин" и "Белорусская ассоциация многодетных родителей".

Место: ул.Фрунзе, 2.

Время: с 14.00 до 19.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечер классической музыки у Большого театра

Насладиться классической музыкой в воскресный вечер можно на площадке у Большого театра оперы и балета.

Минчане и гости столицы смогут услышать произведения великих композиторов в исполнении симфонического оркестра, которым 13 мая будет дирижировать Иван Костяхин. Программа будет длиться с 17.10 до 17.40, она включает вальсы, польки, марши Штрауса, Чайковского и других известных авторов.

Место: пл. Парижской Коммуны, 1.

Время: с 17.10 до 17.40.

Стоимость: бесплатно.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Трансграничный пикник на Августовском канале

Традиционным трансграничным пикником 12 мая на Августовском канале откроют летний туристический сезон.

Эта серия спортивных и культурных мероприятий, конкурсов, дружественных встреч пройдет в районе шлюза Куженец с польской стороны (пункт пропуска "Лесная-Рудавка") и шлюза Домбровка на территории Гродненского района. Во время трансграничного пикника в районе канала будут проводить фестиваль по скандинавской ходьбе "Крочым разам", участниками которого станут спортсмены из Беларуси, России, Польши и Франции. Присоединиться к фестивалю может любой желающий.

Фото из архива
Фото из архива

Одним из мероприятий станет праздник белорусской кухни "Пікнік па-беларуску". Здесь можно будет попробовать традиционные блюда, приготовленные по оригинальным старинным рецептам, которые разместятся на тематических фуд-кортах - "Малочны двор", "Бульбяны двор", "Пітны двор", "Мясны двор", "Мучны двор". Также можно будет поучаствовать в командных забегах со сковородой, соревнованиях чайный керлинг, слепой ухват и др.

На протяжении всего дня настроение гостям создадут творческие коллективы Гродненского района. В этот день также пройдет фестиваль бытовых танцев "Травень у стылі этна". На сценической площадке шлюза Домбровка свое мастерство владения танцами и знание танцевального этикета покажут участники коллективов любительского творчества из разных уголков Гродненской области. Желающим предложат стать участником мастер-класса по бытовым танцам.

В программе также экскурсионный маршрут "Аўгустоўская вандроўка", предусматривающий посещение дотов в районе канала, музея истории Августовского канала.

Фестиваль семейных клубов в Брагинском районе

Фестиваль семейных клубов пройдет 12 мая в деревне Красное Брагинского района Гомельской области, его темой станет "История моей деревни", которая созвучна Году малой родины.

Семейные клубы района уже в третий раз ждут в гости детей и взрослых, для которых они подготовили интересные мастер-классы, конкурсы, игры и забавы, а также домашнее угощение. Первый фестиваль собирал друзей в самом Брагине, второй - в деревне Микуличи. Теперь местом встречи станет деревня Красное (по-старому Иолча).

Организаторы, а среди них руководители всех семейных клубов и активисты района, по традиции подготовили увлекательную программу. Сначала гостей проведут в хороводе по деревне, приобщив тем самым к обряду "Вождение стрелы". Хозяева угостят обрядовым блюдом и познакомят со своими легендами - о Микуличах, Чемерисах, Маложине, Лукоедах и других деревнях. Ощутить атмосферу маленького еврейского местечка можно будет, посмотрев одноименный спектакль.

На фольклорной площадке гости смогут научиться местным танцам, сыграть в традиционные игры. Юные художники испытают себя в конкурсе рисунка на асфальте. На память о празднике местные ремесленники предложат сувениры, а мастера организуют для всех желающих небольшие мастер-классы. Изюминкой фестиваля станет выступление семейного театра Ларисы и Александра Быцко из деревни Стойлы Брестской области, которое свяжет восточное и западное Полесье. Ожидается и еще один интересный гость - белоруска с Подляшья Иоанна Чабан.

Семейный велофестиваль в Бресте

В Бресте 12 мая состоится семейный велофестиваль "Без мотора".

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться. Сбор велосипедистов запланирован на парковке возле Брестской крепости. Оттуда колонна в сопровождении ГАИ направится на улицу Зубачева, Варшавское шоссе, улицу Октябрьской революции и финиширует на Гребном канале. На этой площадке пройдут основные мероприятия.

Желающие смогут поучаствовать в любительском марафоне, эстафете, преодолеть велолабиринты, посоревноваться в знании ПДД. Запланированы мастер-классы по тюнингу и ремонту велосипеда, езде в экстремальных условиях, совершению велопутешествий. Будет предложено пройти бесплатную диагностику двухколесного транспорта. Дополнят программу показательные выступления сотрудников МЧС, соревнования по петанку. Вечером состоится двухчасовой концерт популярных белорусских групп. Завершится мероприятие розыгрышем главного приза фестиваля.

В Бресте подобный велофест состоится во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие около 1,5 тыс. велосипедистов. Организаторы рассчитывают, что к нынешнему мероприятию присоединится еще больше любителей двухколесного транспорта.-0-

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Теги
афиша, Брест, выставка, Гомельская область, Гродненская область, Минск, отдых, театр, фестиваль
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