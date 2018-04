Куда пойти в Минске в выходные: H.O.G. Spring Challenge 2018, футбол вслепую и концерт "Сплин"

Уже в эти выходные Минск преобразится в лучах майского солнышка и окончательно перейдет на летний ритм жизни: в городе открывается долгожданный сезон аттракционов и фонтанов. Так что не упустите возможность прогуляться по цветущей столице и, конечно же, посетить парки развлечений. Жителей и гостей Минска ждет невероятно насыщенная программа: фестиваль байкеров H.O.G. Spring Challenge 2018, необычный футбольный матч вслепую, HandMade Show в парке "Дримлэнд" и настоящее королевское чаепитие. Ценителям современного искусства обязательно стоит взглянуть на экспозиции первого международного фестиваля "Арт-Минск" и оценить новинки короткометражного кино, представленные на очередном Cinema Perpetuum Mobile. Кроме того, можно посмотреть много хороших фильмов и зажечь на концерте "Сплин" в Prime Hall.

Застоличная афиша приглашает поучаствовать в мотомарше на "Линии Сталина", отметить начало летнего сезона в Центре экотуризма "Станьково", посетить танцевальный марафон в агротуристическом комплексе "Коробчицы" и попробовать свои силы в экстремальном забеге Bison Race.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 апреля

Утром зажигаем с байкерами на H.O.G. Spring Challenge 2018

Эти выходные начнутся традиционным байкерским фестивалем H.O.G. Spring Challenge 2018. На открытии мотосезона в Минске соберутся байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы. С утра они проедут пестрой колонной от Кургана Славы к Дому футбола, где для участников и гостей фестиваля будет организована культурно-развлекательная программа. Посетителей ожидает яркое выступление мировых звезд Moto Freestyle, экстремальное шоу стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson и демонстрация новых моделей легендарного бренда.

Для детей будут работать аттракционы, а для взрослых - зона, посвященная самому известному международному ралли-марафону "Шелковый путь". Неповторимую атмосферу праздника разделят с публикой музыканты Groove Dealers, Aillion, "Янки", J: МОРС и Nuteki.

Место: пр. Победителей, 20/3 (Дом Футбола).

Время: 11.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем отправляемся в путешествие по детской железной дороге

В это воскресенье Детская железная дорога имени К.С. Заслонова открывает свой 63-й сезон.

Первый поезд "Столичный экспресс" отправится с перрона станции Заслоново в 11.00. Он провезет пассажиров по традиционному маршруту: от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно. Перед отправлением состава в 9.00 пройдет торжественная линейка юных железнодорожников.

"Столичный экспресс" в этом сезоне будет курсировать: в мае - по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 11.00 до 16.40; летом - по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.00, а по субботам и воскресеньям - с 11.00 до 16.40; в сентябре - по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.40.

В течение летнего периода каждое воскресенье на станции Заслоново пассажиры смогут посмотреть концерт коллективов любительского художественного творчества Минского дворца культуры и спорта железнодорожников. Ко Дню Победы готовится отдельная концертная программа.

Место: пр. Независимости, 86 (Детская железная дорога).

Время: 11.00.

Стоимость: 3,5 BYN.

…или учимся играть в футбол с закрытыми глазами

В это воскресенье на стадионе минского парка Горького пройдет футбольный матч с закрытыми глазами.

В одну команду объединятся представители национальной сборной Беларуси по футболу среди незрячих и игроки клуба "Арт-Старс": популярные исполнители Руслан Алехно, Иван Вабищевич, капитан команды Альберт Скороход, а также ведущие Евгений Булка и Илья Кононов. Против этой инклюзивной команды сыграет вторая сборная: команда Витебской области по футболу среди незрячих совместно с футболистами клуба "Шахтер" (Солигорск).

Перед матчем главный тренер Олег Кириллов проведет мастер-класс по незрячему футболу для всех желающих. Посетители мероприятия смогут попробовать забить пенальти с повязкой на глазах, в которой играют профессиональные спортсмены, а также ощутить под ногой необычный футбольный мяч, предназначенный для незрячих игроков.

Завершится товарищеский матч концертом. Для игроков и болельщиков выступят мужская хоровая капелла "Хорус", одной из участников которой является капитан национальной сборной среди незрячих футболистов Юрий Ардынов, а также звезды команды "Арт-Старс" Иван Вабищевич, Руслан Алехно и Альберт Скороход.

Место: ул. Фрунзе, 2 (Парк имени Горького).

Время: начало матча в 16.30.

Стоимость: бесплатно.

Вечером узнаем про "Таемнае жыццё Уолтэра Міці"

Новый сезон "Белорусских уикендов" начнется с приключенческой комедии "Таемнае жыццё Уолтэра Міці" ("Невероятная жизнь Уолтера Митти"). С 29 апреля по 1 мая фильм покажут в белорусской озвучке в кинотеатре velcom cinema.

К работе над фильмом компания "Кинаконг" привлекла звезд белорусского шоу-бизнеса: телеведущего Евгения Перлина, музыкантов Александра Помидорова и Полину Тимохину, лидера группы NAVIBAND Артема Лукьяненко. Именно их голосами будет озвучена необычная история офисного служащего Уолтера Митти.

Дни Уолтера (Бен Стиллер) похожи один на другой. Митти мечтает о подвигах, в то время как на работе и в жизни ему не слишком-то везет. Однажды к нему в руки попадает таинственная пленка от старого друга - фоторепортера Шона О'Коннела (Шон Пенн), и тогда Уолтер решается резко изменить привычный ход вещей.

Место: пр. Победителей, 84 (кинотеатр Silver Screen в ТРЦ "Dana Mall").

Время: 19.00.

Стоимость: от 9 BYN.

...или "Граем на даху" белорусский и немецкий фолк-рок

Кафе белорусской кухни и культуры "Грай" приглашает всех в эти выходные на белорусско-немецкую вечеринку. Организаторы обещают море позитива и отличной музыки. Певица Анна Веракша порадует публику оригинальным исполнением белорусских народных песен, группа iKava сыграет модные белорусские и австрийские каверы, а музыканты DACH выступят с кавер-версиями популярных немецких рок-хитов.

Посетители кафе смогут угоститься фирменными блюдами национальной кухни и насладиться неповторимым звучанием этно-музыки.

Место: ул. Интернациональная, 33 (кафе "Грай").

Время: 19.00.

Стоимость: вход - 5 BYN.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 апреля

Утром спешим на грандиозный фестиваль ремесленников HandMade Show

Парк "Дримлэнд" открывает сезон трехдневным фестивалем ремесленников HandMade Show. Организаторы праздника подготовили увлекательную и разнообразную программу: с 12.00 до 23.00 желающие смогут посетить большой фуд-корт и интерактивные площадки, а также приобрести авторские изделия мастеров.

Днем на главной сцене выступят детские вокальные и хореографические студии. Маленьких гостей праздника будут развлекать аниматоры, помимо этого для них будут организованы интересные квесты, а также мастер-классы по росписи эко-домиков, деревянных и гипсовых фигурок.

Самые активные посетители смогут пройти полосу препятствий веревочного городка, почувствовать себя гонщиком на картинге или вспомнить детство на площадке дворовых игр. В специальных спортивных зонах желающих обучат игре в настольный теннис и помогут им овладеть основами футбольного фристайла.

После 18.00 на главной сцене выступят группа "Милки", певица Ольга Колесникова, группа "Де-куба", Fortissimoband и другие исполнители. Зрелищными выступлениями публику удивят воспитанники школы футбольного фристайла, коллективы Tron Show, Fashion Project Mod и многие другие.

Вечером гостей праздника пригласят в "Арт-бар", где они смогут создать собственную картину под руководством профессионального художника. В 20.00 начнется сеанс в кинотеатре под открытым небом, причем выбрать фильм для просмотра смогут сами зрители путем голосования. А с наступлением темноты в разных уголках парка зажгутся световые инсталляции.

Место: ул. Орловская, 80 (парк "Дримлэнд").

Время: 12.00-23.00 (с 29 апреля по 1 мая).

Стоимость: вход для взрослых - 3 BYN, для детей до 7 лет - бесплатно.

Днем погружаемся в волшебный мир японского аниме

В белорусский прокат вышла картина "Укрась прощальное утро цветами обещания" - трогательная история встреч и расставаний в изумительно красивом фэнтезийном мире, созданном силой воображения автора культовых аниме "Невиданный цветок" и "Безоблачное завтра" Мари Окады и аниматоров студии P.A. Works.

Главная героиня мультфильма - красавица Макия - из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить ее народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нем заботиться. Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу. Макия понимает, что Эриал - простой человек, а значит, он смертен...

Японская сценаристка Мари Окада - один из самых знаменитых и титулованных мастеров, работающих в аниме-индустрии. На ее счету как блистательные адаптации для аниме других произведений ("Настоящие слезы", "Торадора", "Темный дворецкий"), так и полностью оригинальные сценарии ("Безоблачное завтра", "Невиданный цветок", "Сердцу хочется кричать"). Фильм "Укрась прощальное утро цветами обещания" стал ее дебютной режиссерской работой и сразу же после выхода в Японии в конце февраля 2018 года собрал множество восторженных зрительских отзывов.

В кинотеатре "Центральный" показы пройдут с 26 апреля по 2 мая, а в Falcon Club Бутик Кино по 9 мая.

Место: пр. Независимости, 13 (кинотеатр "Центральный"), пр. Победителей, 20 (кинотеатр Falcon Club Бутик кино).

Время: кинотеатр "Центральный" - 17.20, кинотеатр Falcon Club - 17.50.

Стоимость: кинотеатр "Центральный" - 5 BYN, кинотеатр Falcon Club - от 9 BYN.

Вечером выпьем чашку чая "За Ее Величество"

Столичный бар "Банки-Бутылки" приглашает минчан присоединиться к двухнедельному празднованию дня рождения британской королевы. Всем, кто желает отметить столь знаменательное событие чашкой чая, стоит наведаться в заведение после 17.00. А для того чтобы бесплатно угоститься горячим напитком популярных в Британии сортов English Breakfast и Lord Grey, достаточно предъявить бармену любимую кружку.

Чтобы заказать королевский чай Richard, нужно сказать бармену "Give me a cup of Richard tea, please", а после уточнить - "In my cup, please". Затем вам предложат сделать выбор между черным чаем English Breakfast, традиционным английским Lord Grey с бергамотом и зеленым Royаl Green.

Те, кто не силен в английском, смогут сделать заказ и по-русски. Главное - иметь при себе кружку, поскольку королевский чай не пьют из пластиковых стаканчиков. Если вы принесете изящную чашку из бабушкиного сервиза, вы не только насладитесь настоящим английским чаепитием, но и поддержите экологическую инициативу "My cup, please".

Акция "Чашку чая "За Ее величество", стартовавшая 21 апреля, продлится до 6 мая.

Место: ул. Зыбицкая, 6 (бар "Банки-Бутылки").

Время: 17.00.

Стоимость: бесплатно.

…или ощутим драйв настоящего рока на концерте в TNT Rock Club

В эти выходные TNT Rock Club совместно с проектом Steel Balls устраивает вечер классического рока. Для ценителей нестареющей музыки будут звучать лучшие хиты Deep Purple & Rainbow, Led Zeppelin, Metallica. Вечер начнется с выступления кавер-групп Accent и Purple Flame, которые исполнят песни легенд британского рока. Затем на сцену выйдут музыканты Rock City и порадуют публику двухчасовым концертом, в течение которого зрители смогут насладиться композициями Metallica. Поклонников old-school ждет незабываемая ночь, полная рока, драйва и ярких впечатлений.

Место: ул. Революционная, 9 (бар TNT Rock Club).

Время: 22.00.

Стоимость: 10 BYN.

ВТОРНИК, 1 мая

Утром отправляемся по маршрутам "Арт-Минска"

Международный фестиваль современного искусства "Арт-Минск" превратит город в одну большую галерею, где любой желающий сможет приобщиться к прекрасному. Карта "Арт-Минска" обширна как территориально, так и тематически: к уникальному проекту присоединились самые разнообразные культурные учреждения столицы:

- Республиканская художественная галерея (Дворец искусства);

- Национальная библиотека Беларуси;

- Национальный центр современных искусств Республики Беларусь ;

- Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура;

- Белорусская государственная академия искусств;

- Художественная галерея "БелАрт";

- Галерея "Ў";

- Галерея "A&V";

- Галерея "ДК";

- Галерея "Арт-Порт";

- Галерея "Blique";

- Галерея "Предместье".

Минская публика сможет посетить экспозиции, привезенные из Латвии, Литвы, России и Эстонии. Главным открытием фестиваля станет выставочный проект, который разместится во Дворце искусства. Над его созданием работал независимый итальянский арт-критик и специалист по исследованию актуальных арт-практик Стефано Антонелли. От желающих принять участие в фестивале поступило более 800 заявок, однако в экспозицию войдут лишь работы, прошедшие предварительный отбор.

Фестиваль будет проходить в Минске с 27 апреля по 20 мая.

Днем наслаждаемся белорусским короткометражным кино на фестивале Cinema Perpetuum Mobile

С 28 апреля по 1 мая в Минске будет в очередной раз проходить Международный фестиваль короткометражного кино Cinema Perpetuum Mobile. Организаторы обещают, что на нынешнем форуме будут представлены самые эксцентричные экспериментальные фильмы: в программе - трэш, дзен, постдок,

Taboo и еще много чего интересного.

Программа фестиваля на выходные:

29 апреля

17:00 Постдокументальное кино" В мире людей и животных" 18+

19:00 Экспериментальная программа Echoes of Chroma 16+

21:00 Visual Music 'Distortion' 16+

22:30 Выступление пост-панк группы Nьrnberg

30 апреля

16:30 Дзен-программа suRRveillance (кураторка - Катя Стабровская)

19:00 Best of the Worst - партнерская программа фестиваля Trashxploitation (Франция)18+

21:00 Программа Taboo 18+

22:30 Музыкальная программа

1 мая День белорусского кино на Cinema Perpetuum Mobile 2018

16:30 Урок английского. Белорусская премьера фильма "Утечка" 16+

18:00 Программа "Это не кино" (куратор - Никита Лаврецкий) 12+

20:00 Белорусская программа Utopia Unicorn 18+

22:00 Закрытие фестиваля

22:30 Музыкальная программа

Место: пр. Независимости, 37а (Арт-паб "Питер").

Время: с 16.30.

Стоимость: бесплатно.

Вечером поем лучшие песни группы "Сплин"

1 мая "Сплин" выступит на сцене Prime Hall с программой The best. Поклонники легендарной группы смогут услышать лучшие композиции из разных альбомов, в том числе и те, что давно не исполнялись на концертах.

"Сплин" - по-настоящему уникальное явление в российской рок-музыке. Песни, написанные бессменным лидером группы Александром Васильевым, - это изумительное сочетание глубоких, проникновенных стихов и завораживающей музыки. Они полны психологизма, внутренних переживаний и глубокой личной рефлексии, знакомой каждому.

"Выхода нет", "Орбит без сахара", "Романс", "Линия жизни" - эти и многие другие хиты из всех 14 альбомов "Сплин" сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чатов, покоряя своим звучанием не только преданных фанатов группы, но и тех, кто случайно их услышал. В эти выходные минчане смогут в очередной раз насладиться выступлением знаменитой группы и спеть любимые песни вместе с ней.

Место: пр. Победителей, 65 (Prime Hall).

Время: 20.00.

Стоимость: 75 BYN.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Мотомарш на "Линии Сталина"

29 апреля историко-культурный комплекс "Линия Сталина" приглашает всех на мотопробег "Дороги Победы - на Берлин", посвященный 73-й годовщине Великой Победы.

Мотопробег станет частью масштабного мотомарша, в котором примут участие более 10 тыс. мотоциклистов из Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Македонии, Польши, России, Словакии, Словении, Сербии, Чехии и других стран.

Он продлится с 22 апреля по 9 мая и впервые будет разделен на 3 этапа:

1 этап (с 22 по 28 апреля): Сочи - Краснодар - Ростов на Дону - Воронеж - Елец - Москва;

2 этап (с 28 апреля по 1 мая): Москва - Ярцево - Соловьево - Смоленск - ИКК "Линия Сталина" - Пинск - Брест;

3 этап (с 1 по 9 мая): Варшава - Вроцлав - Освенцим - Фридек - Мистек - Банска Быстрица - Трнава - Братислава - Трнава - Старовички - Брно - Раквице - Прага - Баутцен - Дрезден - Торгау - Карлсхорст - Берлин.

Мотоколонна пройдет по территории стран СНГ и Европы, отдавая дань памяти и уважения всем солдатам Великой Отечественной войны. Мотомарш "Дороги Победы" традиционно завершится 9 мая в Берлине. Таким образом, протяженность маршрута составит более 6 000 км. Присоединиться к мотопробегу смогут все, кто водит мотоцикл или автомобиль.

Открытие летнего сезона в Центре экотуризма "Станьково"

30 апреля Центр экологического туризма "Станьково" приглашает всех открыть очередной летний сезон отдыхом на природе. Начало мероприятия запланировано на 12.00. Организаторы праздника подготовили для гостей обширную развлекательную программу с конкурсами и всевозможными призами. Желающие смогут поучаствовать в играх на свежем воздухе, увлекательных квестах и состязаниях, а также стать свидетелями необычного зрелища - куриных бегов. Массу позитивных эмоций подарит посетителям выступление фолк-коллектива "Забабоны".

В этот день на территории "Станьково" откроются ремесленные ряды, где будут выставлены на продажу оригинальные сувениры. Также желающие смогут посетить зоосад, где представлены более 40 видов птиц и различных млекопитающих. Прогуливаясь по пешеходному маршруту, можно будет увидеть страусов, фазанов, павлинов, более 15 видов кур, двух подружек - медведицу Василису и собачку Анфису - лис, енотов, зубров, яков, благородных и пятнистых оленей, лам и муфлонов, тигров, леопарда и льва, которые размещены в своих отдельных просторных вольерах с красочными домиками. Посетители смогут понаблюдать за животными в естественных условиях и угостить обитателей зоосада лакомством.

Для гостей "Станьково" также будут работать конеферма, исторический комплекс "Партизанский лагерь", ресторан и кафе.

Танцевальный марафон в "Коробчицах"

В агротуристическом комплексе "Коробчицы" под Гродно 29 апреля пройдет танцевальный марафон, посвященный Международному дню танца. На праздник, который продлится с 12.00 до 20.00, приглашаются взрослые и дети всех возрастов.

В программе мероприятия - выступления профессиональных и самодеятельных танцевальных коллективов Гродненской области, флешмобы, мастер-классы по народному и историко-бытовому танцу. Завершится фестиваль вечеринкой под открытым небом. Желающие также смогут попытать счастья в розыгрыше приза-сюрприза "Коробочка в Коробчицах".

В 15.00 стартует танцевальный марафон на длинной дистанции для участников, достигших 18 лет. Предварительная регистрация пройдет на площадке у озера с 14.00 до 14.30. Танцорам, выбывшим из марафона в течение первого часа, достанутся утешительные призы, в числе которых бесплатная фотосессия на территории парка и катание на дилижансе по заповедной зоне. Те, кто продержится более часа, получат продукцию ОАО “Гродненский мясокомбинат”. Победителей ждет главный приз от ОАО “Гродненский мясокомбинат”.

Забег с препятствиями Bison Race в Логойске

С 29 апреля по 1 мая в горнолыжном комплексе "Логойск" пройдет ежегодная гонка с препятствиями "Bison Race". Сторонники здорового образа жизни и любители экстремальных ощущений соберутся для того, чтобы определить сильнейших в забеге.

В рамках соревнований традиционно пройдут индивидуальный, корпоративный (командный), детский забеги (возраст - от 4 до 11 лет), а также состязания юниоров (от 12 до 15 лет).

К участию в элитном забеге допускаются только лица, достигшие 16 лет и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Обязателен опыт успешного участия в аналогичных гонках.

Программа соревнований

29 апреля 2018

SPRINT, юниоры

11:00-12:00 Проверка документов у юниоров

12:00-16:00 Проверка документов элита, возрастные группы

12:00 Открытие соревнований

12:20 Старт юниоров

13:30 Награждение юниоров

14:00 Старт элитного забега

14:30-15:30 Старт возрастных групп

17:00 Награждение победителей

15:30-18:00 Pasta Party (элита, возрастные группы)

18:00-21:00 Конференция (вход свободный)

30 апреля 2018

LONG, open

11:00-16:30 Проверка документов

12:00 Старт элитного забега

13:00-14:30 Старт возрастных групп

16:00-16:30 Старт OPEN группы

17:00 Награждение победителей

20:00-24:00 Вечеринка для участников соревнований

01 мая 2017

Командный забег, детский забег

10:00-11:00 Проверка документов у детей

11:00 Старт детского забега (4-6 лет)

11:20 Старт детского забега (7-11 лет)

11:40 Награждение детского забега

11:00-15:00 Проверка документов у команд

12:30-16:00 Старт командных забегов

16:30-17:00 Награждение команд

Победители будут награждены кубками и денежными призами.-0-