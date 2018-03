Куда пойти в Минске в выходные: книжная выставка-ярмарка, "Весна впечатлений" и искусство из Lego

Вот и наступила весна. Однако, шагая по сугробам, сложно поверить, что на календаре март. К тому же первые весенние выходные выдались короче на один день. Но не стоит поддаваться хандре. Весна совсем скоро вступит в свои права. А пока афиша предлагает посетить несколько теплых выставок, в том числе Минскую международную книжную выставку-ярмарку, выставку картин на пляжных ракетках, выставку удивительных фигур из кубиков Lego и экспозицию картин Никаса Сафронова "Весна впечатлений". Также посмотрим фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом в главной роли и побываем в контактном зоопарке, который придумал необычную акцию ко Всемирному дню дикой природы.

Регионы зовут на соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" в Раубичах и ярмарку "Казюки" в Гродно.

СУББОТА, 3 марта

Субботним вечером сходим на выставку израильских работ на пляжных ракетках

Выставка израильских художественных работ, выполненных в разной технике на пляжных теннисных ракетках, проходит с 27 февраля по 12 марта в галерее "Университет культуры" в Минске.

Куратор проекта - известный израильский искусствовед Яффа Меир. Всего в экспозиции представлено около 90 работ 79 израильских художников. Основным организатором выставки стал Израильский культурный центр при посольстве Израиля в Минске.

Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, работы отображают красоту природы и культуру. Израильские художники разных творческих направлений, получив для работы столь необычный материал, как пара деревянных пляжных ракеток, подошли к решению задачи очень творчески.

Идея создать такую выставку возникла шесть лет назад. Впервые экспозиция была представлена в Берлине, а презентация в Минске - 12-я по счету. Художники, использовав одинаковый исходный материал, каждый по-своему выразили чувства и эмоции.

В рамках выставки состоятся мастер-классы, будет работать фотозона.

Место: галерея "Университет культуры", Октябрьская площадь, 1.

Время: вторник - суббота с 11.00 до 19.00.

Стоимость: бесплатно.

Бесплатно посетим контактный зоопарк

Контактный зоопарк в ТРЦ "Титан" 3 марта будет бесплатно пускать белорусов со "звериными" фамилиями. Необычная инициатива приурочена ко Всемирному дню дикой природы.

Бесплатный вход будет действовать с утра до позднего вечера. В контактный зоопарк, в частности, свободно пропустят Зайцев, Котов, Лосей, Лис, Медведей, Волков, Быков, Коней и др. Без билета смогут пройти и обладатели "пернатых" фамилий, таких как Орел, Гусь, Голубь, Дятел или Сорока.

Чтобы пройти без билета, нужно показать на входе паспорт или свидетельство о рождении. Возраст посетителя значения не имеет: бесплатно сходить в зоопарк смогут как дети, так и взрослые. Время пребывания в заведении не ограничено.

"Инициатива с бесплатным входом посвящена Всемирному дню дикой природы. Предполагаем, что люди со "звериными" и "пернатыми" фамилиями априори благосклонно настроены к братьям меньшим. Возможно, это станет еще одним поводом сходить в зоопарк и показать ребенку зверей, которых раньше он видел только на картинках", - пояснили авторы инициативы.

Контактный зоопарк в ТРЦ "Титан" собрал вместе зверей и птиц из разных континентов. Все они вскормлены человеком и потому охотно общаются с людьми. Среди питомцев - камерунские козы, игуаны, хорьки, африканские ежи, лисы, кролики и морские свинки. Также здесь обитают носухи, шиншиллы и взрослая альпака, а символом зоопарка выступают еноты-полоскуны. Птицы представлены волнистыми попугаями и павлинами.

Место: ТРЦ "Титан", проспект Дзержинского, 104.

Время: с 10.00 до 21.00.

Стоимость: бесплатно для посетителей со "звериными" фамилиями; остальным: Br12,5 - взрослый билет, Br8 - дети с 3 до 8 лет, дети до 3 лет бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта

Утром посмотрим книжные новинки на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке

Успеем побывать на XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая проходит с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по пр. Победителей, 14. Она посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран.

Всего в выставке принимают участие представители более 30 государств, представлено 360 экспонентов.

Программа XXV Минской МКВЯ очень насыщенная. Все участники выставки подготовили объемные экспозиции, большие программы по презентации книг. Почетный гость выставки Сербия предложит широкое знакомство с национальной книгой. В составе делегации этой страны известные сербские писатели. Произведения одного из современных классиков сербской литературы Горана Петровича вышли к выставке в издательстве "Мастацкая літаратура" в переводе на белорусский язык. "Мастацкая літаратура" и издательский дом "Звязда" подготовили подарки: будет представлена современная сербская литература и классические произведения в переводе на белорусский.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга в рамках празднования 315-летия со дня основания города на Неве представит в Минске музыкально-литературный вечер, посвященный этой дате и совместным российско-белорусским книжным проектам.

На белорусском национальном стенде есть несколько площадок. Центральная - это зона презентаций. В детской зоне будут постоянно проходить мероприятия с участием детей. В зоне издательств Союз писателей Беларуси и Национальная библиотека представят свои издания. Отдельным событием станет презентация факсимильного издания "Наследие Франциска Скорины. Посетители выставки также смогут увидеть печатный станок XVI века.

Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".

Место: проспект Победителей, 14.

Время: с 10.00 до 19.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем восхитимся фигурами из миллионов кубиков Lego

Выставка "The Art of the Brick. Искусство Лего" проходит с 1 марта по 30 июня на четвертом этаже ТРЦ Galleria Minsk. Автор экспозиции - американский художник Натан Савайя. Он первым придумал превратить кубики Lego из игрушек в арт-объекты. По словам автора, для него кубик - это мостик, соединяющий искусство и поп-культуру, а также создающий новые формы восприятия искусства.

Выставка, покорившая сердца миллионов в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах, представит зрителям более 100 масштабных фигур из кубиков. Это произведения искусства, среди которых - всемирно известные статуи и портреты знаменитых людей. Посетители выставки смогут со всех сторон осмотреть Солнечную систему, детально разглядеть Парфенон, впечатлиться динозавром из лего. Увидят минчане и картины из кубиков - "Поцелуй" Густава Климта, "Крик" Эдварда Мунка, "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и другие.

Представлено нескольких тематических залов, в том числе "Мастерская художника", "Мировая культура", "Эмоции и состояния". Для самых маленьких посетителей организована игровая и развлекательная зона, где дети могут своими руками создать шедевр из лего.

"Выставка вошла в десятку самых зрелищных выставок мира, так что это настоящее событие для нашей столицы. Здесь мы сможем увидеть уникальное сочетание искусства и развлечения", - говорит заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Место: ТРЦ Galleria Minsk, проспект Победителей, 9.

Время: с 10.00 до 20.00.

Стоимость: взрослый билет - Br14, детский билет - Br7, льготый (пенсионеры, инвалиды, ветераны) билет - Br9.

Сходим на "Весну впечатлений"

Выставка российского художника Никаса Сафронова "Весна впечатлений" будет работать в Художественной галерее Михаила Савицкого с 3 марта по 22 апреля с 11.00 до 20.00.

Экспозиция "Весна впечатлений" с подзаголовком "Никас. Живопись. Оптимизм" состоит более чем из 100 живописных и графических работ, среди которых портреты Джона Леннона, королевы Великобритании Елизаветы II и других выдающихся личностей. На выставке представлены символистские и кубистические композиции, а также полотна в технике Dream Vision, за которую художник был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Это самая большая подборка картин Сафронова. Она уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. Планируются показы во Франции, Италии, Германии.

Творческая встреча с Никасом Сафроновым в галерее пройдет 3 марта в 15.00. Зрители смогут задать художнику свои вопросы, получить автограф и сделать совместное фото.

Выставка проходит при поддержке Мингорисполкома.

Место: Художественная галерея Михаила Савицкого, площадь Свободы, 15

Время: с 11.00 до 20.00.

Стоимость: Br10 - полный билет, Br7 - пенсионерам и студентам, Br5 - школьникам, детям до 7 лет бесплатно.

Оценим выставку графики Сальвадора Дали "Божественная комедия"

Выставка графики Сальвадора Дали "Божественная комедия" открылась в Национальном историческом музее 1 марта.

На выставке представлены иллюстрации к "Божественной комедии", созданные Сальвадором Дали к празднованию 700-летия Данте Алигьери. В течение пяти с лишним лет гравер Раймон Жаке с ассистентом вручную вырезали до 3,5 тыс. досок. Дали лично контролировал процесс создания пластин, проверяя и утверждая каждую из них. Первое издание "Божественной комедии" с иллюстрациями Сальвадора Дали увидело свет в 1965 году, произведения именно из этого выпуска представлены в Минске.

В экспозицию вошли 100 оригинальных графических работ из частной итальянской коллекции. Гравюры обладают цветом непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи. Иллюстрации Дали "Божественной комедии" признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики и лучшими иллюстрациями бессмертной книги Данте. Ценным дополнением является титульный лист "Божественной комедии", на котором в 1965 году Сальвадор Дали оставил автограф и рисунок шариковой ручкой.

Появлению графических работ предшествовала серия акварелей, которую итальянское правительство заказало Дали в 1951 году. Художник работал девять лет и создал по одной иллюстрации к каждой тысяче строк поэта. Верный своей манере, Дали не следует за текстом "Божественной комедии", но в описаниях Ада, Чистилища и Рая его больше всего привлекает фантастическое. Отреагировав в конце 1930-х годов на общий поворот в сторону классики, художник все же сохранил верность сюрреалистической образности.

К выставке подготовлена сопроводительная программа образовательного характера, где специалисты расскажут о наследии Данте, состоятся чтения "Божественной комедии", просмотры фильмов и лекции, посвященные интерпретации книги в других видах искусства, а также личности Сальвадора Дали и процессу создания иллюстраций и другие встречи.

Место: Национальный исторический музей, ул. К. Маркса, 12.

Время: с 11.00 до 19.00.

Стоимость: Br10 - полный билет, Br8 - студентам, Br5 - пенсионерам и школьникам, детям до 7 лет бесплатно.

Вечером посмотрим фильм Педро Альмодовара

Ретроспектива картин легендарного испанского режиссера Педро Альмодовара пройдет в Минске 2-4 марта.

Вниманию зрителей будут предложены триллер "Кожа, в которой я живу" (2011), комедия "Я очень возбужден" (2013) и драма "Разомкнутые объятия" (2009). Все три фильма носят в себе черты узнаваемого с первых же кадров авторского почерка Педро Альмодовара: сложно выстроенные взаимоотношения между героями, ярко выраженный чувственный подтекст, а главное, непредсказуемая сюжетная линия, которая приковывает внимание зрителя с первых кадров и держит его в напряжении до самого финала.

В кинотеатре velcom cinema 2 марта покажут комедию "Я очень возбужден". Этот фильм о том, как во время перелета через океан самолет выходит из строя, а пассажиры начинают проявлять свои истинные характеры, ведь терять уже нечего. Драму "Разомкнутые объятия" с любимицей Альмодовара Пенелопой Крус в главной роли покажут 3 марта. Это история о слепом сценаристе, чью размеренную жизнь нарушает смерть известного бизнесмена и всплывающие в связи с этим тайны прошлого. Фильм был номинирован на премии "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь".

Триллер "Кожа, в которой я живу" покажут 4 марта. Картина является обладателем премии BAFTA как лучший фильм 2012 года на иностранном языке и сразу четырех премий "Гойя". Это история о пластическом хирурге, открывшем секрет идеальной искусственной кожи. Он ставит эксперименты на живой женщине, которую держит у себя дома. В главной роли - неподражаемый Антонио Бандерас.

Проект velcom Silver ART стартовал в январе и уже порадовал ценителей авторского кино показами фильмов Михаэля Ханеке, Дэвида Линча и Йоргоса Лантимоса. Зрителям предоставляется возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть как знаковые их работы, так и новые творения. Многие из представленных лент демонстрируются на большом экране впервые за долгое время.

Место: кинотеатр velcom cinema Silver Screen в ТЦ "Дана Молл", ул. Петра Мстиславца, 11.

Время: начало сеанса 4 марта в 19.00.

Стоимость: стандартный билет Br9.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Посмотрим соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер"

Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" пройдет 3-4 марта на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

В состязаниях участвуют юные любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях. Юные спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: младшей (11-12 лет), средней (13-14 лет) и старшей (15-16 лет). Сначала они выходят на старты на школьных, районных и областных этапах "Снежного снайпера", а самые меткие и быстрые борются за награды в республиканском финале.

Для зрителей 3 и 4 марта будет организован транспорт по маршруту 449. Отправление автобусов от станции метро Борисовский тракт с 9.00 до 17.00. Отправление автобусов от РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" с 13.00 до 17.00. Стоимость проезда - Br1,8.

Начало соревнований 3 и 4 марта в 10.30. Награждение победителей состоится 4 марта в 15.15.

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - один из самых масштабных и успешных проектов клуба. С момента своего рождения в 2007 году эти соревнования заняли лидирующую позицию по массовости участия среди подобных турниров. Только в первом "Снежном снайпере" на старты вышли более 200 тыс. ребят со всех уголков Беларуси.

Съездим на ярмарку "Казюки" в Гродно

Традиционная ярмарка "Казюки" пройдет 4 марта в Гродно.

Известная в Гродно еще со времен средневековья ярмарка "Казюки" превратит в город мастеров центральную площадь областного центра - Советскую. Главная особенность ярмарки - изделия ручной работы. Себя покажут свыше 200 мастеров из многих регионов Беларуси, также ожидают гостей из Польши. Здесь можно будет приобрести изделия из глины, кожи, дерева, металла, соломки. Ремесленники проведут мастер-классы, предложат посетителям самим изготовить сувенир на память. В частности, запланирована организация кузнечного городка, где каждый желающий сможет попробовать себя в ковке.

Стартуют "Казюки" 4 марта в 11.00. Праздник продлится весь световой день. Впрочем, если позволит погода, то ремесленный городок развернется и 3 марта, так как иногородние гости приезжают в Гродно заранее.

"Казюки" славятся не только праздничной торговлей, но и культурной программой. Выступают здесь фольклорные песенные и танцевальные коллективы. Церемонию открытия, концертную программу проводят на трех языках - белорусском, литовском, польском. Ярмарка давно стала одним из самых значимых событий в культурной жизни города. Организаторами ее выступают Гродненский горисполком и Гродненский городской отдел Союза поляков на Беларуси.

Ярмарка "Казюки" проводится в Гродно ежегодно в память о святом Казимире - покровителе молодежи, мастеров и ремесленников. Святой Казимир был внуком Ягайло и сыном правителя Литвы и Польши - Казимира IV. Молодой княжич из рода Ягеллонов прожил недолгую жизнь, умер 4 марта 1484 года, его останки из Гродно перевезены в Вильно. В 1604 году Казимир канонизирован, его стали почитать как покровителя мастеровых людей. Мощи святого Казимира находятся в Вильнюсском кафедральном соборе. В Литве также широко празднуют "Казюки" (Kaziukas), в литовских городах и столице проходят многочисленные ярмарки ремесленников. Главными атрибутами праздника считаются пряники с отрывками из Евангелия и специально оформленные ветки вербы - "казимирки".

Побываем на спортивном празднике в Полоцке

Около тысячи участников соберет 3 марта спортивный праздник в Полоцке.

Мероприятие пройдет в районе Боровуха-2 Полоцка. На массовый старт большой лыжной гонки выйдут 94 команды, представляющие все организации и образовательные учреждения города. Участникам предстоит в личном и командном зачете преодолеть дистанцию в 1,5 км в вольном стиле. Победители будут отмечены грамотами и призами. Кроме того, они получат почетное право представить свой район на областных соревнованиях среди организаций.

Прочувствовать дух состязаний, проверить свою силу, мастерство и выносливость организаторы приглашают в этот день всех поклонников зимних видов спорта. Для любителей лыжни состоится гонка дистанцией на 2 км. Лучшие участники также будут поощрены призами.