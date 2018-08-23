Афиша выходного дня: "Первоклассный праздник", День армянской культуры, юбилеи Островца и Солигорска

Последние выходные лета будут очень насыщенными. Столичная афиша зовет посетить "Первоклассный праздник" и выставку-ярмарку "Нашим детям", оценить колорит Еревана на фестивале армянской культуры, побывать на бесплатном концерте "Классика встречает рок", станцевать под песни группы "Машина времени" на празднике "ХмельновFEST", послушать хиты группы ABBA в продолжении мюзикла "Mamma Mia!" и посмотреть, какой сюрприз приготовили для детей в "Дримлэнде".

Застоличная афиша приглашает отпраздновать 550-летие Островца и 60-летие Солигорска, побывать на фестивале фейерверков "Навальніца" в Логойске, посоревноваться в метании мотора на байк-фестивале под Лидой, оценить баттл баянистов на Августовском канале, побывать на "Конной Фиесте" в Бресте, а также на фестивале "Ганненскі кірмаш" в Зельве.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 25 августа

Утором заглянем на "Первоклассный праздник" в Ботаническом саду

Фото Pixabay

"Первоклассный праздник", приуроченный ко Дню знаний, пройдет 25 августа в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Концертная, развлекательная и познавательная программа продлится с 11.00 до 20.00. Гостей ожидают игры и забавы на свежем воздухе от детского интеллектуального клуба "БэбиУм", научное шоу, запуск воздушных змеев, шоу мыльных пузырей, танцевальный флешмоб, выставка-продажа школьных принадлежностей.

Также пройдут дегустации продукции и розыгрыш ценных призов и подарков, мастер-классы. Развлекать маленьких посетителей будет клоун, на сцене выступят детские коллективы.

Можно будет поддержать социальный проект "Новая жизнь в обмен на крышечки". За каждые 10 крышечек от пластиковых бутылок полагается счастливый билетик для розыгрыша призов. Пластик затем отвезут на переработку, а вырученные деньги направят на помощь больным детям, покупку инвентаря и медикаментов.

Минчане и гости столицы также познакомятся с экспозициями осенних цветов разных регионов мира.

Вход свободный.

Место: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, ул. Сурганова, 2в.

Время: с 11.00 до 20.00.

Днем побываем на фестивале армянской культуры

Фото из архива

Гостеприимность и открытость армян, душу, культуру и колорит Еревана с его богатой историей смогут почувствовать посетители очередного Дня национальной культуры в Верхнем городе.

В этом году фестиваль армянской культуры приурочен к 2800-летию Еревана и пройдет под слоганом "С Араратом в сердце!". Фестиваль постарались сделать максимально приближенным по атмосфере к праздникам, проводимым в Армении. Площадь Свободы на время фестиваля превратится в небольшой уютный дворик с национальным колоритом.

Помогать в создании нужной атмосферы будут приглашенные национальные армянские артисты и известные музыканты. Хедлайнер - всемирно известная армянская этно-джаз-группа "Микаэл Восканян и друзья", покоряющая своим волшебным звучанием.

Гостей ждут тематические мастер-классы, в том числе кулинарные с секретами приготовления национальных блюд и дегустацией, фотозоны, стилизованные под достопримечательности Армении. Рядом с фотозонами экскурсоводы расскажут, какую историю хранят изображенные места.

В торговой зоне можно будет приобрести традиционные армянские продукты, фрукты, сладости и напитки. Причем торг более чем уместен - это тоже национальная традиция.

Для самых юных гостей праздника подготовлена своя игровая зона: можно будет расписать гипсовые фигурки, сделать необычную поделку из бумаги, поиграть в армянские игры и получить приятный сувенир из Армении.

А еще в программе открытый вернисаж с произведениями современных армянских скульпторов и город мастеров, шахматный турнир на огромной доске.

Вход свободный.

Организаторы праздника - Минский горисполком и Минское городское армянское культурно-просветительское общество "Айастан".

Место: площадь Свободы.

Время: с 12.00 до 23.00.

Повеселимся на фестивале "ХмельновFest" и станцуем под хиты "Машины времени"

Фото организаторов фестиваля

Ежегодный фестиваль "ХмельновFEST" - это целый день захватывающих развлечений, отличной музыки и вкусных угощений. И этот неповторимый летний праздник вновь возвращается в Минск. 25 августа местом его проведения будет сквер "Старостинская слобода" перед гостиницей "Беларусь".

Слоган фестиваля - "Мужские истории начинаются ЗДЕСЬ!". Однако "ХмельновFEST" объединит не только мужчин с их историями, увлечениями и интересами - это будет праздник для всей семьи.

Фестивальная площадка будет разделена на несколько тематических зон. Так, мужчины смогут посоперничать в рыбной ловле, жонглировании футбольным мячом и попробуют как можно дольше удержаться на двигающемся быке. Соревнование по переноске любимых женщин - забава, пришедшая из Финляндии, - наверняка подарит множество эмоций как участникам, так и зрителям. Также в этот день мужчины смогут побывать в креслах у профессиональных барбершоперов и парикмахеров, причем абсолютно бесплатно! Кроме того, во время фестиваля пройдет открытый кубок Беларуси по дартсу. На ретро-площадке желающие сразятся в городки, шашки и домино. А свои силы в шахматах можно испытать во время сеанса одновременной игры с представительницей прекрасного пола - настоящим гроссмейстером.

Дамы смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников, кружек, изготовлению фирменных брошек, научиться танцевать, готовить вкусный чай. Популярная бьюти-блогер поделится с красавицами рецептами красоты с помощью специальных средств, сделанных на основе пива. Помимо этого, профессиональные визажисты сделают бесплатный макияж всем желающим.

Маленьких непосед ожидают батуты, мегагорки, аквагрим, аниматоры, интерактивные сказки и конкурсы, игрушечный городок.

В финале праздника выступит легендарная группа "Машина времени". Кроме того, на сцене выступят "Песняры", OpenSpace и топ-5 лучших кавер-бэндов музыкального конкурса CoverKing.

Вход платный, но детям до 12 лет - бесплатно (в сопровождении взрослых).

Место: сквер "Старостинская слобода" перед гостиницей "Беларусь", ул. Сторожевская, 15.

Время: начало в 12.00.

Вечером послушаем классику у ратуши

Фото из архива

Минчане и гости столицы снова смогут насладиться шедеврами классической музыки под открытым небом на площадке у городской ратуши. 25 августа состоится завершающий концерт этого летнего сезона - "Классика встречает рок".

Впервые примет участие в проекте "Классика у ратуши с velcom" Президентский оркестр Республики Беларусь. Зрителей ждет встреча с прекрасными музыкантами и молодыми талантливыми солистами оркестра - гитаристами Владом Мазуркевичем и Егором Дзыгуном, барабанщиком Андреем Мавриным и скрипачкой Анной Миркус. Мощные гитарные риффы и мелодичность скрипичной музыки подарят истинное наслаждение меломанам и поклонникам рок-истории.

Вход свободный.

Место: площадь Свободы

Время: начало в 20.30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа

Посетим выставку-ярмарку "Нашим детям"

Фото из архива

С 25 по 28 августа в минском Дворце спорта пройдет 12-я Международная специализированная выставка-ярмарка "Нашим детям". Это ярмарка товаров и услуг для детей, подростков и тех, кто уже стал или только готовится стать родителями. В ее организации и работе принимают активное участие министерства образования, здравоохранения, информации, концерны "Беллегпром", "Белгоспищепром", "Беллесбумпром" и Мингорисполком.

Тематика выставки "Нашим детям" включает разделы:

- игрушки и игры,

- книги и периодические издания для детей и подростков,

- товары для ухода за детьми,

- товары для будущих и кормящих матерей,

- одежда и обувь для детей и подростков,

- товары для физического, умственного и творческого развития детей,

- детское питание,

- мебель для детей,

- кондитерские изделия.

Также будет организована программа выступлений детских коллективов, показательные выступления спортсменов, семинары, игровые программы и творческие мастер-классы.

Вход свободный.

Место: дворец спорта, пр-т Победителей, 4.

Время: с 10.00 до 19.00.

Сходим на большой бесплатный праздник для детей в "Дримлэнде"

В парке пройдет бесплатный праздник "Большой сюрприз от Бонстиков" для детей и их родителей. Участников ждут выступления клоунов и мимов, танцы и песни, яркие и необычные фотозоны, масса интерактива, подарки и призы.

Главная "фишка" - это большой сюрприз, который приготовили Бонстики своим поклонникам.

Вход бесплатный.

Место: "Дримлэнд", ул. Орловская, 80.

Время: начало в 15.00.

Посмотрим продолжение легендарного мюзикла "Mamma Mia! 2"

В минском прокате идет продолжение знаменитого мюзикла "Mamma Mia!".

Вторая часть вышла спустя десять лет после появления на экранах легендарной музыкальной истории, основанной на песнях группы ABBA.

В продолжении "Mamma Mia!" зрители увидят историю жизни Донны (Мерил Стрип) и ее дочери Софии (Аманда Сайфред), которая узнала, что беременна, и вернулась на тот же остров, на котором происходили события прошлого фильма.

В ролях: Мэрил Стрип, Аманда Сайфред, Лили Джеймс, Кристин Барански, Пирс Броснан, Колин Ферт.

Место: кинотеатры Минска.

Время: с 10.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Международный фестиваль фейерверков "Навальніца" пройдет в Логойске

Профессиональные команды пиротехников 25 августа поборются в Логойске (Минская область) за Гран-при Международного фестиваля фейерверков "Навальнiца". Начало фестивальных мероприятий в 12.00.

"Навальнiца" - это семейный отдых. Днем площадка Горнолыжного спортивно-оздоровительного центра "Логойск" будет отдана детям: спортивные игры и квесты, детский городок, аттракционы, вейкпарк. Взрослых в это время будет ждать интернациональный фуд-корт, лаунж-зона, зона барбекю и пляж.

На фестивале "Навальнiца" традиционнно будет качественная музыкальная программа. Кульминацией вечера станут три грандиозных музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии.

Вход платный. Дети до 12 лет - бесплатно (в сопровождении родителей). В день фестиваля будет организован трансфер от станции метро "Восток".

Островец отметит 550-летие

Праздник, посвященный юбилейной дате, в Островце (Гродненская область) проведут 25 августа. Начнется день с открытий знаковых объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса с баней и первым в Островце бассейном, здания пожарно-аварийно-спасательной станции №3. Также запланирована презентация скульптурной композиции, посвященной лососю. Некоторые виды лососевых приплывают в реки района на нерест. В подарок городу будут вручены и несколько катамаранов, украшенных юбилейными логотипами.

Основные мероприятия развернутся на площади в центре Островца. Здесь выступят военные оркестры, рота почетного караула, приглашенные звезды эстрады и лучшие коллективы региона. Почествуют на главной сцене молодоженов, вступивших в брак 25 августа, и юбиляров семейной жизни. На главной сцене наградят первых обладателей звания "Почетный гражданин города Островец". Приглашены на праздник свыше 70 почетных гостей - уроженцев Островецкого района.

В парке разместится город мастеров, где представят свои изделия приглашенные со всех уголков Беларуси народные умельцы. Приедет в Островец и луна-парк, для детей появится свой мини-город из аттракционов, батутов, каруселей, электромобилей, ростовых кукол, ходулистов, интерактивных игр с аниматорами.

Кроме того, запланированы демонстрационные полеты пилотов-дельтапланеристов, обзорные полеты на вертолете и многое другое. На острове возле храма святых Апостолов Петра и Павла будут располагаться интерактивные зоны "Вода" и "Ветер". Здесь пройдут соревнование катамаранов и радиоуправляемых катеров, мастер-классы по изготовлению парусников и их массовый запуск, фестиваль воздушных змеев и профессиональное шоу воздушных фигур. Также в Островце появится фуд-корт с раздачей хот-догов и напитков, приготовленных по специально разработанному рецепту.

Военная площадка разместится на стадионе СШ №2. Здесь откроется выставка вооружений и техники, служебных собак. Пройдут показательные выступления военных специалистов. Не обойдется и без традиционного угощения: солдатской каши из полевой кухни.

Вечером весь центр Островца превратится в большой танцпол. В программе концерт Дмитрия Колдуна, огненное и лазерное шоу, праздничный фейерверк.

Солигорск будет праздновать 60-летие

Солигорск масштабно отметит 60-летие 24-26 августа.

Праздничные мероприятия начнутся 24 августа в 11.00 с открытия мемориальных досок белорусскому писателю, уроженцу Солигорского района А.Н. Кулаковскому и бригадиру А.В. Селиванову, чья бригада участвовала в строительстве первого Солигорского калийного комбината и неоднократно перевыполняла план; состоится церемония занесения на Аллею славы Солигорского района полного кавалеры ордена Славы, прославленной 301-й стрелковой Сталинской (Донецкой) ордена Суворова 2-й степени дивизии А.И. Диулина, который после демобилизации работал на ОАО "Белорускалий" начальником электрического цеха. Далее пройдут раут-встречи Солигорск - Батайск и Солигорск - Северо-Енисейск с подписанием договоров о сотрудничестве, состоится церемония, приуроченная к началу строительства завода по производству нитрата калия. Торжественное мероприятие, посвященное Дню шахтера и 60-летию со дня образования ОАО "Беларуськалий", начнется в 17.00. Вечером 24 августа для гостей праздника подготовили автокарнавал ретроавтомобилей, концерт джазовой музыки, киножурнал. В 22.10 в "Летнем кинотеатре" покажут фильм В. Тодоровского "Стиляги".

На утро 25 августа намечены разбивка сквера "Любви, семьи и верности" и установка статуи обобщенного образа покровительницы шахтеров Варвары. В этот же день пройдет церемония по случаю завершения строительства поликлиники. Яркое карнавальное шествие устроят 25 августа в Солигорске к 60-летию города, ОАО "Беларуськалий" и Дню шахтера. По главной площади пройдут представители всех предприятий Солигорска, юные солигорчане в национальных костюмах Китая, Индии, Бразилии и других стран, с которыми у белорусской столицы шахтеров налажены дружественные и партнерские отношения. Делегации из этих стран, а также представители городов-побратимов Солигорска также станут участниками праздничных мероприятий. В 20.00 на центральной площади состоится гала-концерт с участием Ядвиги Поплавской, Искуи Абалян, Алексея Хлыстова, Дениса Майданова и других известных исполнителей. Завершат день фейерверк, лазерное шоу и ночная дискотека.

Закладку камня в честь начала строительства парка по ул. Набережной организуют 26 августа и дадут старт республиканским соревнованиям "Шахтер-трейл". Также запланированы концертная программа артистов белорусской эстрады и Президентского оркестра Беларуси, международный фестиваль колокольного звона "Солигорские звоны", концерт с участием белорусских артистов и музыкальный спектакль молодежного театра эстрады. В 20.00 зрителей будет развлекать концерт рок-баттл "Дядя Ваня и племянники" и группа "Джекси Джек".

В течение трех дней в городе шахтеров будут проходить открытые районные соревнования по трассовому моделизму "Виражи-2018", показательные выступления объединения по интересам "Судомоделизм", обзорные полеты над городом от Витебского аэроклуба имени А.К. Горовца и первенство СДЮШОР № 1 Солигорска по боксу.

Под Лидой пройдет байк-фестиваль

Фото из архива

На байк-фестивале под Лидой (Гродненская область) разыграют новый мотоцикл и посоревнуются в метании мотора.

Международный лидский байк-фестиваль проходит в 12-й раз. C 24 по 26 августа тысячи мотоциклистов съедутся на территорию оздоровительного лагеря "Березка" в деревне Белогруда Лидского района.

В Лиде в этом году ожидают не меньше участников, чем в прошлом: тогда около 5 тыс. мотоциклистов растянулись в колонну длиной 16 км. Парад мотоциклов состоится и в этом году.

Организаторы позиционируют фестиваль как место для семейного отдыха, запланировано немало активностей для детей и их родителей. Состоятся и традиционные байкерские конкурсы - выберут лучшую аэрографию, татуировку, пройдут состязания по метанию старого мотора от "Урала", по байкерскому сумо, закапыванию мотоцикла и прочее. Зрелищным станет розыгрыш нового мотоцикла среди тех, кто приобрел билет на фестиваль. Одной из фишек будет работа мотобарахолки, где можно приобрести либо выставить на продажу мотоаксессуары и запчасти.

Традиционно лидский байк-фестиваль получает и серьезное музыкальное сопровождение. В этом году будут работать две сцены, выступят известные группы "Дай Дарогу!", "КняZz" и другие.

Субботний день фестиваля завершится грандиозным салютом.

Баттл баянистов пройдет на Августовском канале

Фото из архива

Баттл баянистов пройдет 25 августа на Августовском канале (Гродненская область).

Необычное состязание войдет в программу областного открытого фестиваля народного творчества "Августовский канал в культуре трех народов", который по традиции проходит в районе шлюза Домбровка в последнюю субботу лета. Баянисты - представители белорусских, польских и литовских коллективов - устроят соревнование на яркое, веселое и нестандартное выступление.

Откроется мероприятие театрализованным шествием участников фестиваля "Под парусом дружбы". Насыщенной будет и концертная программа: лучшие коллективы из приграничья Беларуси, Польши и Литвы порадуют зрителей творчеством на любой вкус: от народных песен до мюзиклов. Фестиваль постарались сделать по-настоящему семейным праздником, развлечения на котором будут интересны гостям различных возрастов.

Во время мастер-классов желающих научат народным танцам, технике плетения кукол-оберегов и поясов, рисованию в необычных техниках. Планируется и создание большой мозаики-пазла с логотипом Августовского канала. Национальное наследие Беларуси, сохраненное в деревнях Гродненского района, будет представлено в мини-музеях под открытым небом. А в специальной фотозоне будут представлены традиционные народные костюмы различных регионов Беларуси, Польши и Литвы.

Предложат гостям поиграть и в необычные игры, среди которых деревенский боулинг, вкусный забег, пробег с коромыслом. Также можно стать участником необычного "БульбаШоў" с конкурсами "Кот в мешке", "Собери урожай", "Картофельный бум". Правила и секреты не раскрываются, но организаторы говорят, что будет весело.

Ярмарочные традиции XVIII столетия представят на фестивале "Ганненскі кірмаш" в Зельве

Фото из архива

Праздник, приуроченный ко Дню святой Анны, состоится в Зельве (Гродненская область) 25 августа.

Еще в XVIII веке в Зельве на ярмарку собирались купцы и торговцы со всей Речи Посполитой, стран Европы и Азии. С 2001 года традицию возродили: "Ганненскі кірмаш" ежегодно собирает гостей.

Ярмарка сохраняет свой формат. В этом году центральная часть городского поселка разделится на тематические зоны - выставочную, ремесленную, торговую, гастрономическую, театральную, историческую и другие. Здесь развернутся торговые ряды и выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, творческие площадки, подворья сельскохозяйственных организаций и учреждений Зельвенского района. Прямо под открытым небом будут работать музейные экспозиции. Организуют катание на лошадях - по улицам будут колесить повозки и брички.

Традиционно определят самое яркое подворье, самую нарядную повозку, пройдут и другие самобытные конкурсы.

Впервые в этом году на ярмарке организуют фестиваль еды. Выступит на кирмаше и уличный театр буффонады. Акробаты, жонглеры, живые статуи добавят ярких красок улицам Зельвы. Среди приглашенных творческих коллективов, которые выступят на различных площадках, - ансамбли "Крупіцкія музыкі" и "Батька Атаман", арт-группа "Беларусы", а также артисты из Польши и Латвии, представляющие города-побратимы Зельвы. Завершится "Ганненскі кірмаш" салютом и лазерно-танцевальным шоу.

Праздничные мероприятия пройдут в Зельве и накануне, 24 августа. В этот день райцентр отметит 760-летие. Одним из подарков зельвенцам к празднику стал бесплатный Wi-Fi в сквере в центре горпоселка.

В Бресте пройдет фестиваль "Конная Фиеста"

Фото организаторов

На базе Брестского областного центра олимпийского резерва по конному спорту (г. Брест, проспект Республики, 15) 26 августа с 10.00 до 17.30 пройдет фестиваль "Конная Фиеста".

Состоится парад лошадей, пройдут соревнования по конному спорту. Будут организованы экскурсии и мастер-классы, викторины, игровые зоны, в том числе для самых маленьких, фотозоны, показательные выступления мастеров джигитовки, соревнования по конному спорту, а также большое количество конкурсов для зрителей с призами и сувенирами. Желающие смогут показаться на лошадях.

Будут организованы торговые ряды с сувенирной продукцией, а также раздача солдатской каши. Желательно наличие спортивной формы у всех зрителей для участия в конкурсах и соревнованиях.

Ночь летучих мышей организуют в Беловежской пуще

Фото Pixabay

24 августа научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Алексей Шпак расскажет о роли лесных экосистем в поддержании и сохранении популяций рукокрылых. Лекция начнется в 13.00 в конференц-зале национального парка. С 20.30 до 23.00 запланирована экскурсия по Беловежской пуще с изучением мест обитания летучих мышей.

Ночь летучих мышей - часть природоохранного проекта в Беловежской пуще, который реализует общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) совместно с национальным парком при поддержке Франкфуртского зоологического общества.

В Беларуси насчитывается 19 видов летучих мышей.