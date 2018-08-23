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Афиша выходного дня: "Первоклассный праздник", День армянской культуры, юбилеи Островца и Солигорска

Регионы 23.08.2018 | 11:14
Фото Pixabay
Фото Pixabay

Последние выходные лета будут очень насыщенными. Столичная афиша зовет посетить "Первоклассный праздник" и выставку-ярмарку "Нашим детям", оценить колорит Еревана на фестивале армянской культуры, побывать на бесплатном концерте "Классика встречает рок", станцевать под песни группы "Машина времени" на празднике "ХмельновFEST", послушать хиты группы ABBA в продолжении мюзикла "Mamma Mia!" и посмотреть, какой сюрприз приготовили для детей в "Дримлэнде".

Застоличная афиша приглашает отпраздновать 550-летие Островца и 60-летие Солигорска, побывать на фестивале фейерверков "Навальніца" в Логойске, посоревноваться в метании мотора на байк-фестивале под Лидой, оценить баттл баянистов на Августовском канале, побывать на "Конной Фиесте" в Бресте, а также на фестивале "Ганненскі кірмаш" в Зельве.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 25 августа

Утором заглянем на "Первоклассный праздник" в Ботаническом саду

Фото Pixabay
Фото Pixabay

"Первоклассный праздник", приуроченный ко Дню знаний, пройдет 25 августа в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Концертная, развлекательная и познавательная программа продлится с 11.00 до 20.00. Гостей ожидают игры и забавы на свежем воздухе от детского интеллектуального клуба "БэбиУм", научное шоу, запуск воздушных змеев, шоу мыльных пузырей, танцевальный флешмоб, выставка-продажа школьных принадлежностей.

Также пройдут дегустации продукции и розыгрыш ценных призов и подарков, мастер-классы. Развлекать маленьких посетителей будет клоун, на сцене выступят детские коллективы.

Можно будет поддержать социальный проект "Новая жизнь в обмен на крышечки". За каждые 10 крышечек от пластиковых бутылок полагается счастливый билетик для розыгрыша призов. Пластик затем отвезут на переработку, а вырученные деньги направят на помощь больным детям, покупку инвентаря и медикаментов.

Минчане и гости столицы также познакомятся с экспозициями осенних цветов разных регионов мира.

Вход свободный.

Место: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, ул. Сурганова, 2в.

Время: с 11.00 до 20.00.

Днем побываем на фестивале армянской культуры

Фото из архива
Фото из архива

Гостеприимность и открытость армян, душу, культуру и колорит Еревана с его богатой историей смогут почувствовать посетители очередного Дня национальной культуры в Верхнем городе.

В этом году фестиваль армянской культуры приурочен к 2800-летию Еревана и пройдет под слоганом "С Араратом в сердце!". Фестиваль постарались сделать максимально приближенным по атмосфере к праздникам, проводимым в Армении. Площадь Свободы на время фестиваля превратится в небольшой уютный дворик с национальным колоритом.

Помогать в создании нужной атмосферы будут приглашенные национальные армянские артисты и известные музыканты. Хедлайнер - всемирно известная армянская этно-джаз-группа "Микаэл Восканян и друзья", покоряющая своим волшебным звучанием.

Гостей ждут тематические мастер-классы, в том числе кулинарные с секретами приготовления национальных блюд и дегустацией, фотозоны, стилизованные под достопримечательности Армении. Рядом с фотозонами экскурсоводы расскажут, какую историю хранят изображенные места.

В торговой зоне можно будет приобрести традиционные армянские продукты, фрукты, сладости и напитки. Причем торг более чем уместен - это тоже национальная традиция.

Для самых юных гостей праздника подготовлена своя игровая зона: можно будет расписать гипсовые фигурки, сделать необычную поделку из бумаги, поиграть в армянские игры и получить приятный сувенир из Армении.

А еще в программе открытый вернисаж с произведениями современных армянских скульпторов и город мастеров, шахматный турнир на огромной доске.

Вход свободный.

Организаторы праздника - Минский горисполком и Минское городское армянское культурно-просветительское общество "Айастан".

Место: площадь Свободы.

Время: с 12.00 до 23.00.

Повеселимся на фестивале "ХмельновFest" и станцуем под хиты "Машины времени"

Фото организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля

Ежегодный фестиваль "ХмельновFEST" - это целый день захватывающих развлечений, отличной музыки и вкусных угощений. И этот неповторимый летний праздник вновь возвращается в Минск. 25 августа местом его проведения будет сквер "Старостинская слобода" перед гостиницей "Беларусь".

Слоган фестиваля - "Мужские истории начинаются ЗДЕСЬ!". Однако "ХмельновFEST" объединит не только мужчин с их историями, увлечениями и интересами - это будет праздник для всей семьи.

Фестивальная площадка будет разделена на несколько тематических зон. Так, мужчины смогут посоперничать в рыбной ловле, жонглировании футбольным мячом и попробуют как можно дольше удержаться на двигающемся быке. Соревнование по переноске любимых женщин - забава, пришедшая из Финляндии, - наверняка подарит множество эмоций как участникам, так и зрителям. Также в этот день мужчины смогут побывать в креслах у профессиональных барбершоперов и парикмахеров, причем абсолютно бесплатно! Кроме того, во время фестиваля пройдет открытый кубок Беларуси по дартсу. На ретро-площадке желающие сразятся в городки, шашки и домино. А свои силы в шахматах можно испытать во время сеанса одновременной игры с представительницей прекрасного пола - настоящим гроссмейстером.

Дамы смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников, кружек, изготовлению фирменных брошек, научиться танцевать, готовить вкусный чай. Популярная бьюти-блогер поделится с красавицами рецептами красоты с помощью специальных средств, сделанных на основе пива. Помимо этого, профессиональные визажисты сделают бесплатный макияж всем желающим.

Маленьких непосед ожидают батуты, мегагорки, аквагрим, аниматоры, интерактивные сказки и конкурсы, игрушечный городок.

В финале праздника выступит легендарная группа "Машина времени". Кроме того, на сцене выступят "Песняры", OpenSpace и топ-5 лучших кавер-бэндов музыкального конкурса CoverKing.

Вход платный, но детям до 12 лет - бесплатно (в сопровождении взрослых).

Место: сквер "Старостинская слобода" перед гостиницей "Беларусь", ул. Сторожевская, 15.

Время: начало в 12.00.

Вечером послушаем классику у ратуши

Фото из архива
Фото из архива

Минчане и гости столицы снова смогут насладиться шедеврами классической музыки под открытым небом на площадке у городской ратуши. 25 августа состоится завершающий концерт этого летнего сезона - "Классика встречает рок".

Впервые примет участие в проекте "Классика у ратуши с velcom" Президентский оркестр Республики Беларусь. Зрителей ждет встреча с прекрасными музыкантами и молодыми талантливыми солистами оркестра - гитаристами Владом Мазуркевичем и Егором Дзыгуном, барабанщиком Андреем Мавриным и скрипачкой Анной Миркус. Мощные гитарные риффы и мелодичность скрипичной музыки подарят истинное наслаждение меломанам и поклонникам рок-истории.

Вход свободный.

Место: площадь Свободы

Время: начало в 20.30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа

Посетим выставку-ярмарку "Нашим детям"

Фото из архива
Фото из архива

С 25 по 28 августа в минском Дворце спорта пройдет 12-я Международная специализированная выставка-ярмарка "Нашим детям". Это ярмарка товаров и услуг для детей, подростков и тех, кто уже стал или только готовится стать родителями. В ее организации и работе принимают активное участие министерства образования, здравоохранения, информации, концерны "Беллегпром", "Белгоспищепром", "Беллесбумпром" и Мингорисполком.

Тематика выставки "Нашим детям" включает разделы:

- игрушки и игры,

- книги и периодические издания для детей и подростков,

- товары для ухода за детьми,

- товары для будущих и кормящих матерей,

- одежда и обувь для детей и подростков,

- товары для физического, умственного и творческого развития детей,

- детское питание,

- мебель для детей,

- кондитерские изделия.

Также будет организована программа выступлений детских коллективов, показательные выступления спортсменов, семинары, игровые программы и творческие мастер-классы.

Вход свободный.

Место: дворец спорта, пр-т Победителей, 4.

Время: с 10.00 до 19.00.

Сходим на большой бесплатный праздник для детей в "Дримлэнде"

В парке пройдет бесплатный праздник "Большой сюрприз от Бонстиков" для детей и их родителей. Участников ждут выступления клоунов и мимов, танцы и песни, яркие и необычные фотозоны, масса интерактива, подарки и призы.

Главная "фишка" - это большой сюрприз, который приготовили Бонстики своим поклонникам.

Вход бесплатный.

Место: "Дримлэнд", ул. Орловская, 80.

Время: начало в 15.00.

Посмотрим продолжение легендарного мюзикла "Mamma Mia! 2"

В минском прокате идет продолжение знаменитого мюзикла "Mamma Mia!".

Вторая часть вышла спустя десять лет после появления на экранах легендарной музыкальной истории, основанной на песнях группы ABBA.

В продолжении "Mamma Mia!" зрители увидят историю жизни Донны (Мерил Стрип) и ее дочери Софии (Аманда Сайфред), которая узнала, что беременна, и вернулась на тот же остров, на котором происходили события прошлого фильма.

В ролях: Мэрил Стрип, Аманда Сайфред, Лили Джеймс, Кристин Барански, Пирс Броснан, Колин Ферт.

Место: кинотеатры Минска.

Время: с 10.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Международный фестиваль фейерверков "Навальніца" пройдет в Логойске

Профессиональные команды пиротехников 25 августа поборются в Логойске (Минская область) за Гран-при Международного фестиваля фейерверков "Навальнiца". Начало фестивальных мероприятий в 12.00.

"Навальнiца" - это семейный отдых. Днем площадка Горнолыжного спортивно-оздоровительного центра "Логойск" будет отдана детям: спортивные игры и квесты, детский городок, аттракционы, вейкпарк. Взрослых в это время будет ждать интернациональный фуд-корт, лаунж-зона, зона барбекю и пляж.

На фестивале "Навальнiца" традиционнно будет качественная музыкальная программа. Кульминацией вечера станут три грандиозных музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии.

Вход платный. Дети до 12 лет - бесплатно (в сопровождении родителей). В день фестиваля будет организован трансфер от станции метро "Восток".

Островец отметит 550-летие

Праздник, посвященный юбилейной дате, в Островце (Гродненская область) проведут 25 августа. Начнется день с открытий знаковых объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса с баней и первым в Островце бассейном, здания пожарно-аварийно-спасательной станции №3. Также запланирована презентация скульптурной композиции, посвященной лососю. Некоторые виды лососевых приплывают в реки района на нерест. В подарок городу будут вручены и несколько катамаранов, украшенных юбилейными логотипами.

Основные мероприятия развернутся на площади в центре Островца. Здесь выступят военные оркестры, рота почетного караула, приглашенные звезды эстрады и лучшие коллективы региона. Почествуют на главной сцене молодоженов, вступивших в брак 25 августа, и юбиляров семейной жизни. На главной сцене наградят первых обладателей звания "Почетный гражданин города Островец". Приглашены на праздник свыше 70 почетных гостей - уроженцев Островецкого района.

В парке разместится город мастеров, где представят свои изделия приглашенные со всех уголков Беларуси народные умельцы. Приедет в Островец и луна-парк, для детей появится свой мини-город из аттракционов, батутов, каруселей, электромобилей, ростовых кукол, ходулистов, интерактивных игр с аниматорами.

Кроме того, запланированы демонстрационные полеты пилотов-дельтапланеристов, обзорные полеты на вертолете и многое другое. На острове возле храма святых Апостолов Петра и Павла будут располагаться интерактивные зоны "Вода" и "Ветер". Здесь пройдут соревнование катамаранов и радиоуправляемых катеров, мастер-классы по изготовлению парусников и их массовый запуск, фестиваль воздушных змеев и профессиональное шоу воздушных фигур. Также в Островце появится фуд-корт с раздачей хот-догов и напитков, приготовленных по специально разработанному рецепту.

Военная площадка разместится на стадионе СШ №2. Здесь откроется выставка вооружений и техники, служебных собак. Пройдут показательные выступления военных специалистов. Не обойдется и без традиционного угощения: солдатской каши из полевой кухни.

Вечером весь центр Островца превратится в большой танцпол. В программе концерт Дмитрия Колдуна, огненное и лазерное шоу, праздничный фейерверк.

Солигорск будет праздновать 60-летие

Солигорск масштабно отметит 60-летие 24-26 августа.

Праздничные мероприятия начнутся 24 августа в 11.00 с открытия мемориальных досок белорусскому писателю, уроженцу Солигорского района А.Н. Кулаковскому и бригадиру А.В. Селиванову, чья бригада участвовала в строительстве первого Солигорского калийного комбината и неоднократно перевыполняла план; состоится церемония занесения на Аллею славы Солигорского района полного кавалеры ордена Славы, прославленной 301-й стрелковой Сталинской (Донецкой) ордена Суворова 2-й степени дивизии А.И. Диулина, который после демобилизации работал на ОАО "Белорускалий" начальником электрического цеха. Далее пройдут раут-встречи Солигорск - Батайск и Солигорск - Северо-Енисейск с подписанием договоров о сотрудничестве, состоится церемония, приуроченная к началу строительства завода по производству нитрата калия. Торжественное мероприятие, посвященное Дню шахтера и 60-летию со дня образования ОАО "Беларуськалий", начнется в 17.00. Вечером 24 августа для гостей праздника подготовили автокарнавал ретроавтомобилей, концерт джазовой музыки, киножурнал. В 22.10 в "Летнем кинотеатре" покажут фильм В. Тодоровского "Стиляги".

На утро 25 августа намечены разбивка сквера "Любви, семьи и верности" и установка статуи обобщенного образа покровительницы шахтеров Варвары. В этот же день пройдет церемония по случаю завершения строительства поликлиники. Яркое карнавальное шествие устроят 25 августа в Солигорске к 60-летию города, ОАО "Беларуськалий" и Дню шахтера. По главной площади пройдут представители всех предприятий Солигорска, юные солигорчане в национальных костюмах Китая, Индии, Бразилии и других стран, с которыми у белорусской столицы шахтеров налажены дружественные и партнерские отношения. Делегации из этих стран, а также представители городов-побратимов Солигорска также станут участниками праздничных мероприятий. В 20.00 на центральной площади состоится гала-концерт с участием Ядвиги Поплавской, Искуи Абалян, Алексея Хлыстова, Дениса Майданова и других известных исполнителей. Завершат день фейерверк, лазерное шоу и ночная дискотека.

Закладку камня в честь начала строительства парка по ул. Набережной организуют 26 августа и дадут старт республиканским соревнованиям "Шахтер-трейл". Также запланированы концертная программа артистов белорусской эстрады и Президентского оркестра Беларуси, международный фестиваль колокольного звона "Солигорские звоны", концерт с участием белорусских артистов и музыкальный спектакль молодежного театра эстрады. В 20.00 зрителей будет развлекать концерт рок-баттл "Дядя Ваня и племянники" и группа "Джекси Джек".

В течение трех дней в городе шахтеров будут проходить открытые районные соревнования по трассовому моделизму "Виражи-2018", показательные выступления объединения по интересам "Судомоделизм", обзорные полеты над городом от Витебского аэроклуба имени А.К. Горовца и первенство СДЮШОР № 1 Солигорска по боксу.

Под Лидой пройдет байк-фестиваль

Фото из архива
Фото из архива

На байк-фестивале под Лидой (Гродненская область) разыграют новый мотоцикл и посоревнуются в метании мотора.

Международный лидский байк-фестиваль проходит в 12-й раз. C 24 по 26 августа тысячи мотоциклистов съедутся на территорию оздоровительного лагеря "Березка" в деревне Белогруда Лидского района.

В Лиде в этом году ожидают не меньше участников, чем в прошлом: тогда около 5 тыс. мотоциклистов растянулись в колонну длиной 16 км. Парад мотоциклов состоится и в этом году.

Организаторы позиционируют фестиваль как место для семейного отдыха, запланировано немало активностей для детей и их родителей. Состоятся и традиционные байкерские конкурсы - выберут лучшую аэрографию, татуировку, пройдут состязания по метанию старого мотора от "Урала", по байкерскому сумо, закапыванию мотоцикла и прочее. Зрелищным станет розыгрыш нового мотоцикла среди тех, кто приобрел билет на фестиваль. Одной из фишек будет работа мотобарахолки, где можно приобрести либо выставить на продажу мотоаксессуары и запчасти.

Традиционно лидский байк-фестиваль получает и серьезное музыкальное сопровождение. В этом году будут работать две сцены, выступят известные группы "Дай Дарогу!", "КняZz" и другие.

Субботний день фестиваля завершится грандиозным салютом.

Баттл баянистов пройдет на Августовском канале

Фото из архива
Фото из архива

Баттл баянистов пройдет 25 августа на Августовском канале (Гродненская область).

Необычное состязание войдет в программу областного открытого фестиваля народного творчества "Августовский канал в культуре трех народов", который по традиции проходит в районе шлюза Домбровка в последнюю субботу лета. Баянисты - представители белорусских, польских и литовских коллективов - устроят соревнование на яркое, веселое и нестандартное выступление.

Откроется мероприятие театрализованным шествием участников фестиваля "Под парусом дружбы". Насыщенной будет и концертная программа: лучшие коллективы из приграничья Беларуси, Польши и Литвы порадуют зрителей творчеством на любой вкус: от народных песен до мюзиклов. Фестиваль постарались сделать по-настоящему семейным праздником, развлечения на котором будут интересны гостям различных возрастов.

Во время мастер-классов желающих научат народным танцам, технике плетения кукол-оберегов и поясов, рисованию в необычных техниках. Планируется и создание большой мозаики-пазла с логотипом Августовского канала. Национальное наследие Беларуси, сохраненное в деревнях Гродненского района, будет представлено в мини-музеях под открытым небом. А в специальной фотозоне будут представлены традиционные народные костюмы различных регионов Беларуси, Польши и Литвы.

Предложат гостям поиграть и в необычные игры, среди которых деревенский боулинг, вкусный забег, пробег с коромыслом. Также можно стать участником необычного "БульбаШоў" с конкурсами "Кот в мешке", "Собери урожай", "Картофельный бум". Правила и секреты не раскрываются, но организаторы говорят, что будет весело.

Ярмарочные традиции XVIII столетия представят на фестивале "Ганненскі кірмаш" в Зельве

Фото из архива
Фото из архива

Праздник, приуроченный ко Дню святой Анны, состоится в Зельве (Гродненская область) 25 августа.

Еще в XVIII веке в Зельве на ярмарку собирались купцы и торговцы со всей Речи Посполитой, стран Европы и Азии. С 2001 года традицию возродили: "Ганненскі кірмаш" ежегодно собирает гостей.

Ярмарка сохраняет свой формат. В этом году центральная часть городского поселка разделится на тематические зоны - выставочную, ремесленную, торговую, гастрономическую, театральную, историческую и другие. Здесь развернутся торговые ряды и выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, творческие площадки, подворья сельскохозяйственных организаций и учреждений Зельвенского района. Прямо под открытым небом будут работать музейные экспозиции. Организуют катание на лошадях - по улицам будут колесить повозки и брички.

Традиционно определят самое яркое подворье, самую нарядную повозку, пройдут и другие самобытные конкурсы.

Впервые в этом году на ярмарке организуют фестиваль еды. Выступит на кирмаше и уличный театр буффонады. Акробаты, жонглеры, живые статуи добавят ярких красок улицам Зельвы. Среди приглашенных творческих коллективов, которые выступят на различных площадках, - ансамбли "Крупіцкія музыкі" и "Батька Атаман", арт-группа "Беларусы", а также артисты из Польши и Латвии, представляющие города-побратимы Зельвы. Завершится "Ганненскі кірмаш" салютом и лазерно-танцевальным шоу.

Праздничные мероприятия пройдут в Зельве и накануне, 24 августа. В этот день райцентр отметит 760-летие. Одним из подарков зельвенцам к празднику стал бесплатный Wi-Fi в сквере в центре горпоселка.

В Бресте пройдет фестиваль "Конная Фиеста"

Фото организаторов
Фото организаторов

На базе Брестского областного центра олимпийского резерва по конному спорту (г. Брест, проспект Республики, 15) 26 августа с 10.00 до 17.30 пройдет фестиваль "Конная Фиеста".

Состоится парад лошадей, пройдут соревнования по конному спорту. Будут организованы экскурсии и мастер-классы, викторины, игровые зоны, в том числе для самых маленьких, фотозоны, показательные выступления мастеров джигитовки, соревнования по конному спорту, а также большое количество конкурсов для зрителей с призами и сувенирами. Желающие смогут показаться на лошадях.

Будут организованы торговые ряды с сувенирной продукцией, а также раздача солдатской каши. Желательно наличие спортивной формы у всех зрителей для участия в конкурсах и соревнованиях.

Ночь летучих мышей организуют в Беловежской пуще

Фото Pixabay
Фото Pixabay

24 августа научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Алексей Шпак расскажет о роли лесных экосистем в поддержании и сохранении популяций рукокрылых. Лекция начнется в 13.00 в конференц-зале национального парка. С 20.30 до 23.00 запланирована экскурсия по Беловежской пуще с изучением мест обитания летучих мышей.

Ночь летучих мышей - часть природоохранного проекта в Беловежской пуще, который реализует общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) совместно с национальным парком при поддержке Франкфуртского зоологического общества.

В Беларуси насчитывается 19 видов летучих мышей.

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выставка, дети, досуг, конкурс, музыка, развлечения, фестиваль, ярмарка
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Александр Лукашенко От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете
Лукашенко: проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются
Обязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства введут в Беларуси
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей поблагодарил посла Армении за вклад в развитие дружественных отношений между странами
Распределены обязанности между премьер-министром и вице-премьерами
Беларусь и Россия на V Форуме регионов планируют подписать контракты на $500 млн
Экономика
Фото из архива Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси
Доллар и евро на торгах 23 августа подорожали, российский рубль подешевел
Мясникович обсудил с Румасом перспективы планирования бюджета на 2019-2020 годы
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома В Гомеле россиянин выращивал в частном доме коноплю
Житель Борисова приговорен к 18 годам за жестокое убийство сожительницы
Гродненец перевел мошенникам 8 тыс. евро за несуществующее наследство
Общество
Фото из архива В выходные в Беларуси прогнозируются дожди и до 30 градусов тепла
Счетчики воды в жилфонде Беларуси начнут заменять с 2019 года
Гродно перенял эстафету акции "Бегущие города": участие в символическом забеге принял Иван Тихон
Спорт
Эльвира Герман. Фото БФЛА Эльвира Герман победила в беге 100 м с барьерами на международном турнире в Польше
Белорусы Евгений Королек и Денис Мазур завоевали награды на молодежном ЧЕ по велоспорту на треке
Арина Соболенко пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в Нью-Хейвене
Технологии
Фото из архива "Белтелеком" с 1 сентября повысит тарифы на интернет
Про историю создания iPhone снимут полноценный сериал
"Калашников" решил воссоздать боевую машину из "Аватара"
Культура
Скриншот из видео Впервые на форуме "ТЕАРТ" покажут спектакли из Финляндии
Рок-хиты завершат летний сезон "Классики у ратуши"
Фильм о БелАЗах вышел в финал фестиваля в Каннах
В мире
Си Цзиньпин. Фото Синьхуа - БЕЛТА Си Цзиньпин планирует посетить Пхеньян в годовщину основания КНДР
Во Франции неизвестный напал с ножом на людей, двое погибли
В Боснии и Герцеговине при столкновении поездов погибли два человека
Калейдоскоп
Фото AP Создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии телесериала
Forbes назвал самого дорогого актера года
Рене Зеллвегер сыграет в сериале от Netflix
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Строим будущее вместе
Забота на страже лета
Генетика – наука социальная
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Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
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Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
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