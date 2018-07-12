Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"

Совсем скоро лето пойдет на убыль, а это значит, что нужно наслаждаться каждым мгновением и наполнять его яркими впечатлениями. В эти выходные Афиша предлагает посетить волшебный мир Гарри Поттера, отправиться на вечернюю велоэкскурсию по Лошицкому парку, заглянуть на самый вкусный фестиваль Vulitsa Ezha и приятно провести время с креативной "Салатовой вороной". Кроме того, в программе - фестиваль "Пирс" в аквапарке "Лебяжий", чарующая "Классика у ратуши" и первоклассный рок на летнем трибьют-шоу в TNT Rock Club. И не забываем следить за заключительными матчами чемпионата мира по футболу!

Застоличная афиша приглашает на главное культурное событие недели - XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар". В эти выходные также можно заглянуть на "У-летный фэст" в деревне Озерцо, побывать на "Славянском забеге" в Витебске, поучаствовать в "Черничном марафоне" под Полоцком и полюбоваться самыми стильными бородатыми мужчинами в Вилейке.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 14 июля

Волшебное утро в мире Гарри Поттера

Всех, кто провел не одно лето в ожидании письма из Хогвартса, ждет по-настоящему волшебное приключение на выставке "По следам Гарри Поттера" в Троицком предместье. Поклонники магических историй Джоан Роулинг смогут совершить увлекательное путешествие во вселенную Гарри Поттера. В тематической экспозиции будут представлены предметы из частной коллекции, в том числе картины, скульптуры, инсталляции. Над созданием этих произведений работали белорусские и зарубежные мастера, которые являются искренними почитателями знаменитого волшебника.

Оказавшись в зале, каждый посетитель выставки автоматически будет зачислен на один из четырех факультетов Хогвартса в зависимости от решения распределительной шляпы. После этого гости попадут в таинственный мир магии, наполненный мерцанием свечей. Прогуливаясь по залу, можно будет рассмотреть бутылочки со всевозможными снадобьями, волшебные палочки, летающие метлы, а также такие редкие предметы, как делюминатор Дамблдора, маховик времени и философский камень. Кроме того, посетители своими глазами увидят заветное приглашение в Хогвартс, билет на платформу девять и три четверти, мантию и очки Гарри Поттера.

Преданные фанаты квиддича смогут попытать счастья в этой невероятной игре, забросив в кольцо волшебный мяч-квоффл.

Гостям выставки также предложат посетить интерактивную фотозону и приобрести на память "волшебную палочку" или "летающую метлу".

Место: ул. Старовиленская, 14 (Гостиная Владислава Голубка).

Время: с 10.00 до 17.30.

Стоимость: для взрослых - Br3,5, для студентов и пенсионеров - Br3, для детей - Br2,5.

Вкусный день на фестивале уличной еды

В эти выходные "Дримлэнд" устраивает настоящий праздник для гурманов - фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha, который будет продолжаться целых два дня. В парке развернется огромный фудкорт, где разместятся свыше 45 участников. Посетители смогут попробовать самые разнообразные угощения, а также посетить зону баров, маркет фермерских эко-продуктов и кулинарную школу. Любителей острых экзотических блюд будут ждать в тематической зоне техасско-мексиканского стрит-фуда. Маленькие гости фестиваля найдут для себя развлечения в детской зоне "Мамслет".

Во время фестиваля пройдет ярмарка авторских подарков Sarafan market, в которой примут участие более сотни мастеров. Моментальная лотерея, приятные покупки, призы и подарки - все это ждет посетителей в яркой локации handmade ярмарки Sarafan market.

Вечером гости смогут насладиться сеансом в кинотеатре под открытым небом или посмотреть заключительные матчи чемпиона мира по футболу.

Место: ул. Орловская, 80 ("Дримлэнд").

Время: с 12.00 (14 и 15 июля).

Стоимость: при предварительном заказе билетов - Br5, на входе - Br7.

Музыкальный вечер у ратуши

В эти выходные в Минске стартует традиционный музыкальный фестиваль под открытым небом "Классика у ратуши с velcom". С 14 июля по 25 июля на площадке у городской ратуши будут звучать величайшие произведения классической музыки в исполнении лучших коллективов.

В ближайшую субботу Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением народного артиста Александра Анисимова приглашает минчан и гостей столицы насладиться красотой классической музыки. В программе "Любимая классика - любимому городу" собраны музыкальные шедевры разных эпох: от барокко до современности.

В дальнейшем поклонников классической музыки ждут еще шесть изумительных концертов, на которых будут исполнены знаменитые произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Шопена, Верди.

Место: пл. Свободы, 2 (Городская ратуша).

Время: 20.30.

Стоимость: бесплатно.

…или в TNT Rock Club

TNT Rock Club приглашает ценителей рока на летнее трибьют-шоу, где выступят с известными хитами лучшие белорусские кавер-бэнды.

Теплый июльский вечер идеально сочетается с романтическими песнями "Океана Эльзи" и лирическими мелодиями "Сплин". Композиции украинского коллектива с предельной точностью и искренностью исполнит группа "Ангар". Вместе с TimeSquare публика сможет погрузиться в невероятную атмосферу питерского рока, наслаждаясь хитами "Сплин".

А когда стемнеет, настанет время для готик-рока легендарной "Агаты Кристи": музыканты Blackout сыграют все лучшее из творчества группы в оригинальных аранжировках.

Тех, кто придет послушать хорошую музыку в летний дворик TNT Rock Club, также ожидает зона развлечений, стрит-фуд и напитки на террасе.

Место: ул. Революционная, 9 (TNT Rock Club).

Время: 18.00.

Стоимость: при предварительном заказе билетов - Br10, в день мероприятия - Br20.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля

Утро проведем в компании "Салатовой вороны"

Яркий и экстравагантный арт-фестиваль "Салатовая ворона" в эти выходные соберет множество талантливых и интересных людей: художников, фотографов, дизайнеров, предпринимателей, маркетологов, популярных блогеров - всех, кто не представляет своей жизни без современного искусства. Они выступят с лекциями и поделятся своими мыслями о развитии глобального арт-пространства, а также влиянии на него современных информационных технологий.

Гости фестиваля смогут увидеть богатую экспозицию международной выставки открыток, где будут представлены более тысячи экспонатов из Беларуси, России, Украины, Польши, Молдовы. На прилавках арт-маркета посетители найдут множество оригинальных открыток, постеров, стикеров и прочих интересных мелочей.

Малыши отлично проведут время в детской зоне, где им помогут раскрасить очаровательные открытки у мольберта.

В программе фестиваля также обмен открытками и розыгрыш призов.

Место: ул. Некрасова, 11 (галерея Blique).

Время: 11.00 (14 и 15 июля).

Стоимость: стандартный билет на один день - Br3, для студентов и школьников - Br2,5, семейный - Br5; стандартный билет на два дня - Br4,5, для студентов и школьников - Br3,5, семейный - Br8.

Днем веселимся на летнем фестивале "Пирс"

Незабываемый выходной на свежем воздухе обеспечен всем посетителям летнего фестиваля "Пирс", который состоится в ландшафтном парке развлекательного комплекса "Аквапарк "Лебяжий" вблизи водохранилища "Дрозды". Организаторы обещают по-настоящему масштабный open-air и ожидают свыше двух тысяч гостей.

С 12.00 до 21.00 на площадке возле водохранилища будут работать фудкорт и релакс-зона. Также будет организована зона активностей на суше и в воде: соревнования по гольфу, прыжки на батутах, мастер-классы ремесленников и образовательного центра "Роднае слова", уроки танцев, гонки на катамаранах и прочие развлечения. Ближе к вечеру в парке развернется барбекю-зона от "Криницы", появится зона дымных кальянов.

На фестивале "Пирс" будет возможность совершить путешествие в виртуальной реальности, украсить себя мехенди или аквагримом и, конечно же, сделать яркие фото на память. Тем, кто давно хотел полетать на воздушном шаре, наконец удастся осуществить свою мечту: впервые посетители "Пирса" смогут стать пассажирами настоящего аэростата.

На детской развлекательной площадке будут проводиться творческие мастер-классы, всевозможные игры и конкурсы от аниматоров Happy Peppa. Ребята смогут увидеть химическое шоу "Наука вне себя", насладиться представлениями Masloy show, а также пообщаться с милыми питомцами контактного зоопарка.

За развлекательную программу для взрослых будут отвечать диджеи "Радио Мир".

Место: пр. Победителей, 120 (аквапарк "Лебяжий").

Время: с 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечером разгадываем тайны Лошицкого парка

Любители поздних прогулок и таинственных историй будут в восторге от вечерней велоэкскурсии по Лошицкому парку. Посетив в это воскресенье один из самых живописных уголков Минска, можно будет узнать о судьбе имения Прушинских и усадьбы графа Любанского, пройтись по тропинкам, где гулял писатель Винцент Дунин-Марцинкевич, а также увидеть место загадочной гибели Ядвиги Кеневич. Участникам экскурсии расскажут, почему в парке когда-то располагался штаб по подготовке диверсантов НКВД и даже находилась база научных исследований под руководством знаменитого академика Николая Вавилова. Любознательных гостей ждет необыкновенное путешествие во времени.

Место: проезд Чижевских, 10 (Лошицкий парк). Сбор группы у центрального входа в парк (со стороны Минского камвольного комбината).

Время: 20.00.

Стоимость: при предварительном заказе билетов - Br8,5, в день мероприятия - Br12.

Кроме того, в ближайшую пятницу у минчан будет еще один повод наведаться в Лошицкий парк: экологи в пятницу, 13 июля, проведут ночную экскурсию по местам обитания летучих мышей. Известный хироптеролог Алексей Шпак расскажет о суевериях, связанных с этими млекопитающими, о том, почему человеческое ухо их не слышит. Также посетители парка будут искать разные виды рукокрылых в дуплах деревьев с помощью специального детектора.

Поскольку летучие мыши активны вечером и ночью, сбор участников назначен на 22.00. Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено - только для тех, кто зарегистрировался на сайте организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

…или следим за финальным матчем мирового футбольного первенства

В эти выходные разрешится главная спортивная интрига последнего месяца: определится нынешний чемпион мира по футболу. 14 и 15 июля состоятся заключительные матчи мундиаля: в субботу вечером за третье место поборются сборные Бельгии и Англии, а в воскресенье болельщиков ожидает решающий матч за титул чемпиона мира между командами Франции и Хорватии.

Приобщиться к неповторимой атмосфере чемпионата можно будет в любой из фанзон Минска. Поболеть за любимую команду и провести вечер в шумной компании футбольных фанатов приглашают многочисленные столичные бары, в том числе велокафе на набережной Свислочи, BeerCap, "1067", "Троица. Гриль&Бар", "Гаштет", "Раковский бровар", "Пиранья". Посетителей также ожидает крупнейшая фанзона в Беларуси, расположенная на площади Октябрьской. В ней с комфортом могут разместиться 400 болельщиков.

Еще одна большая фан-зона на 300 человек расположилась на площадке у Дворца спорта. Для гостей будет работать фудкорт, в перерывах между таймами они смогут поиграть в футбольный квиз, кикер, VR-футбол или сразиться в матчах по FIFA '18 на Playstation. Фан-зона у Дворца спорта, как и площадка для болельщиков на Октябрьской, открыта до полуночи.

Также матчи чемпионата мира можно увидеть в отличном качестве на экранах кинотеатров Silver Screen.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Славянский базар" в Витебске

Предстоящие выходные будут особенно насыщенными для жителей и гостей Витебска, где с 12 по 16 июля проходит XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар". В этом году дополнительные мероприятия также запланированы на 17 и 18 июля.

Фестивальная программа "Славянского базара" в нынешнем сезоне очень обширна. Безусловно, в выходные самые яркие события праздника искусств будут разворачиваться на сцене Летнего амфитеатра. В ночь с 13 на 14 июля белорусские и зарубежные звезды эстрады представят концертную программу "Золотой хит". С лучшими песнями перед публикой выступят Игорь Николаев, Игорь Саруханов, Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Илона Броневицкая, Катя Лель, Лада Дэнс, Андрей Державин, Эдуард Хиль-младший, ВИА "Поющие гитары" и другие известные исполнители. Специальные гости - Natalia Oreiro, Arilena Ara.

Также 14 июля в гала-концерте International Voice in Vitebsk примут участие популярные певцы из Беларуси, России, Латвии, Сербии, Словении, Украины, Китая, Израиля, Грузии, Казахстана. В воскресенье, 15 июля, гости "Славянского базара" смогут насладиться зажигательными ритмами лета вместе с Максом Барских, Олей Поляковой, Alekseev, Александром Панайотовым, Тиной Кароль, Олегом Винником, Артёмом Пивоваровым и другими звездами.

Также 14 и 15 июля в Летнем амфитеатре состоится финал XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018". Конкурсанты выступят в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

За новостями фестиваля следите на нашем сайте http://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/slavjanskij-bazar-v-vitebske-2018-336/.

"У-летный фэст" в деревне Озерцо

Музей народной архитектуры и быта приглашает всех на "У-летный фэст", где можно превосходно отдохнуть с семьей или друзьями и получить массу ярких впечатлений.

Посетители фестиваля окунутся в эпоху отважных авиаторов, великих достижений и удивительных открытий. На "У-летном фэсте" можно сконструировать и запустить в космос ракету, собрать собственный картонный самолет и поучаствовать с ним в соревнованиях на скоростной трассе, своими руками изготовить и разукрасить авиационный сувенир на память.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта предоставит своим гостям отдых на любой вкус: для родителей с детьми - горки, батуты, карусели, водные зорбы, огромный островок с игрушками от фабрики "Полесье", для молодежи - фудкорт, фотозоны, экстремальные воздушные приключения, экскурсии по музею и выступления известных музыкальных коллективов.

Мероприятие продлится 14 и 15 июля. Начало - в 11.00.

"Славянский забег" в Витебске

"Славянский забег" с участием паралимпийца Алексея Талая состоится 15 июля в Витебске. В программе спортивного мероприятия забеги на 300 м (для детей 5-8 лет), 3,3 км (9 лет и старше), 10 км (12 лет и больше) и 21,1 км (15 лет и старше). Старт и финиш разместится на площади Победы. Маршрут пройдет по Московскому проспекту. Начало забегов в 11.00 и 14.00.

Ежегодно проект собирает сотни любителей бега. В нынешнем году в "Славянском забеге" примет участие и минская команда "Крылья Ангелов" из взрослых атлетов и детей с инвалидностью. Пятеро детей в колясках, молодые люди с аутизмом в сопровождении волонтеров выбрали различные дистанции - от 3,3 до 21,1 км. Ожидается, что в составе "Крыльев Ангелов" впервые преодолеет полумарафонскую дистанцию в коляске уроженец Витебской области, участник Национальной паралимпийской сборной, мотивационный оратор Алексей Талай.

После подведения результатов спортивного мероприятия участники забегов на 10 км и 21,1 км, уплатившие стартовый взнос, получат памятные медали. Победителям на дистанции 3,3 км и 10 км вручат памятные призы. А первых трех мужчин и трех женщин в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км ждут денежные призы. Также подготовлены подарки и для шести лучших легкоатлетов среди мальчиков и девочек на дистанции 300 м.

"Черничный марафон" в Полоцком районе

Около 400 человек соберет 14 июля "Черничный марафон" в Полоцком районе. Экофест "Черничный Тeam building - 2018" проводится в восьмой раз. Рано утром почти сто команд в составе четырех человек каждая, представляющие учреждения образования, культуры, медицины, сельских исполнительных комитетов, многочисленных организаций города и района, отправятся в лес на территории Гомельского сельсовета, где, по мнению старожилов, в этом году самый богатый урожай этой замечательной ягоды.

В течение шестичасового марафона участникам предстоит собрать как можно больше черники и успеть сделать "Черничные стоп-кадры". Финальная часть состязания состоится после обеда на турбазе ОАО "Полоцкбыт" в деревне Плуссы. Оригинальные фото-презентации процесса сбора ягод, защита карнавального черничного костюма и другие веселые задания добавят баллы в борьбе за победу, однако решающее значение все же будет иметь вес собранной ягоды.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Так, на молодежной площадке пройдет конкурс "Черничный боди-арт". В этом году организаторы реализуют арт-проект "Черничное панно", приуроченный к Году малой родины. Панно участники будут создавать вместе. Запланированы различные мастер-классы, выставки-дегустации, интерактивные игры, работа фито-бара "Сила черники".

Закончится праздник награждением победителей конкурсов и традиционным исполнением гимна чернике.

"Бородатый" конкурс в Вилейке

Конкурс "Дядя борода-2018" впервые пройдет в Вилейке 14 июля. К участию приглашают мужчин с бородой старше 18 лет, которые проживают в Вилейском районе. Цель конкурса - поддержать талантливых молодых людей в реализации их творческого потенциала, выявить и стимулировать новые направления современной моды и авангардных творческих течений.

Программа выступления будет включать представление конкурсанта и творческий номер (танцевальный, вокальный, инструментальный). Участников будут оценивать по критериям оригинальности, зрелищности, артистизма, уровня исполнения, художественно-образного решения сценических костюмов и реквизита.

Жюри определит победителя "Дядя борода-2018" и отметит обладателей самой длинной, ухоженной, естественной, стильной и креативной бороды. В награду они получат специальные дипломы и ценные призы.-0-