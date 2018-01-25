Куда сходить в Минске в выходные: акция "Любовь в подарок", Palova Snowball и фавориты "Оскара"

Незаметно пролетел январь. Не успеем оглянуться, как на смену зиме придет весна. А пока нужно успеть насладиться зимними забавами - покататься на лыжах и коньках, покорить снежные горы на тюбингах и слепить самого оригинального снеговика. Кроме того, зима - это лучшее время для похода в кино. В киноафише на предстоящих выходных много достойных картин. Так, в столичных кинотеатрах можно посмотреть два фильма-фаворита на премию "Оскар" - картины "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Темные времена" Джо Райта. Также на этой неделе выходит в широкий прокат белорусский фильм "Тум-Паби-Дум". Любителям спорта Афиша предлагает сходить на турнир по стритболу международного масштаба Palova Snowball, людям с большим сердцем - на благотворительную акцию "Любовь в подарок" в день памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

Регионы зовут провести время "За кубачкам гарбаты", прокатиться на велосипедах во время гонки "Зима минус 100" и сходить на кастинг "Мисс Беларусь-2018".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес:afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 27 января

Утром сходим на мобильный каток "Чижовка"

Мобильный каток "Чижовка" считается самым большим в Беларуси: его площадь составляет 4032 кв.м. Лед здесь замораживают с помощью специального охладительного оборудования.

По периметру катка есть скамейки, камеры для хранения вещей, предлагается обучение катанию на коньках с инструктором, обеспечено музыкальное и звуковое сопровождение. Сеанс катания длится 1,5 часа. Рядом с катком можно купить выпечку и горячие напитки.

Каток работает по будням с 10.30 до 22.00, в выходные - с 8.30 до 22.00.

Кроме того, у мобильного катка возле "Чижовка-Арены" открыли снежную горку для катания. Длина сезонного "аттракциона" составляет 35 м. Рядом организован прокат санок, ледянок, тюбингов.

Место: пересечение улиц Ташкентская - Голодеда.

Стоимость: Br4-5 для взрослых, Br2-3 для детей до 14 лет, Br2,5 льготный сеанс для студентов с 20.30 до 22.00.

Днем побывам на выставке "Такая разная зима"

По 4 февраля в кинотеатре "Центральный" проходит выставка "Такая разная зима". Авторы представленных на выставке работ - детские и семейные фотографы Беларуси.

Все мы помним фразу: "У природы нет плохой погоды...". Крепкий мороз, который заставляет одеваться потеплее, туман и лужи, если вдруг зима не задалась, все это не повод засиживаться дома! Ведь зима - это бесконечный источник приключений и радости! Детям и их родителям зимой есть чем заняться. И фотографам тоже. Красота и хорошее настроение всегда рядом! Не верите? Убедитесь сами!

Место: кинотеатр "Центральный" (пр.Независимости, 13).

Время: с 11.30 до 21.30.

Стоимость: бесплатно.

Заглянем на фестиваль "Облик Беларуси"

26, 27 и 28 января в ТЦ МОМО пройдет фестиваль дизайнерских из изделий "Облик Беларуси".

На выставке-продаже будут представлены:

- дизайнерские аксесссуары,

- мягкие игрушки и интерьерные куклы,

- предметы интерьера,

- свечи, мыло, косметика ручной работы,

- подушки и одеяла,

- халва, мед, орехи, различные сладости и многое другое.

27 января на фестивале будет специальная шоу-программа. Посетилей ждет выступление артистов эстрады и детских вокальных коллективов, фокусника-иллюзиониста, шоу-балета. Также можно будет посмотреть шоу мыльных пузырей, послушать игру на саксофоне.

Место: ТЦ МОМО (пр-т Партизанский, 150А).

Время: начало в 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Побываем на международном турнире по стритболу

Турнир по стритболу международного масштаба Palova Snowball 3x3 пройдет 27 и 28 января в минском торговом центре "Столица".

На соревнования приедут игроки из России, Украины, Литвы и Латвии. Официальное открытие турнира состоится 27 января в 10.30 на нижнем уровне торгового центра, после чего там сразу начнутся отборочные игры категории Elite. На следующий день пройдут основные матчи, а также матч ветеранов.

Организаторы обещают жаркие противостояния лучших из лучших. Стать зрителем соревнований и поболеть за команды может любой желающий.

Место: торговый центр "Столица" (пр. Независимости, 3-2).

Время: начало в 10.30.

Стоимость: бесплатно.

Сходим на белорусский фильм "Тум-Паби-Дум"

Белорусский художественный фильм "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова вышел в прокат 25 января.

"Тум-Паби-Дум" - это доброе кино для семейного просмотра о воспитаннике детского дома. Десятилетний Сан Саныч решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси. Он дает объявление в интернете: "Молодой ребенок ищет семью с целью устройства личной жизни". В итоге мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором. По задумке режиссера, ребенок в картине разговаривает со взрослыми на их языке, используя их нравственные стереотипы, лексику. Это позволит взрослым другими глазами посмотреть как на своих детей, так и на себя самих.

Сценарий фильма написали Дмитрий Михлеев, Вячеслав Никифоров. В ролях: Артем Венгерович, Павел Харланчук, Дарья Киреева, Валерия Арланова, Сергей Чекерес, Ольга Клебанович, Алексей Шедько.

В кинотеатре "Пионер" 27 января пройдет не только показ фильма, но и творческая встреча, посвященная началу проката "Тум-Паби-Дум".

Место: кинотеатр "Пионер" (ул. Энгельса, 20).

Время: начало в 12.10.

Стоимость: Br5.

Вечером посмотрим на широком экране фильмы-номинанты на "Оскар"

Два фаворита на премию "Оскар" представлены в белорусском прокате. Это картины "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Темные времена" Джо Райта. Не упустите возможность посмотреть нашумевшие фильмы на широком экране.

Картина "Форма воды" стала лидером по числу номинаций на премию "Оскар" в нынешнем году - она представлена в 13 категориях. Мировая премьера "Формы воды" прошла на 74-м Венецианском кинофестивале, где фильм удостоился главного приза - "Золотого льва".

Действие "Формы воды" разворачивается в 1963 году. Главной героиней является немая Элиза (ее роль исполнила Салли Хокинс), которая работает уборщицей в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения ведется работа по изучению отловленного в реках Южной Америки человека-амфибии. Военные хотят понять, как способности существа можно использовать для получения преимуществ в гонке вооружений с СССР или в космической отрасли. Элиза влюбляется в мутанта и помогает ему бежать из лаборатории.

Работу над "Формой воды" Гильермо дель Торо вел шесть лет. При этом режиссер не раз говорил, что писал сценарий фильма специально для Салли Хокинс. Звездный час британской актрисы пришел после выхода мелодрамы Майка Ли "Беззаботная", за которую она получила приз Берлинского фестиваля и "Золотой глобус". Позже она номинировалась на "Оскар" за роль второго плана в драме Вуди Аллена "Жасмин". В "Форме воды" она играет женщину, способную растопить сердце настоящего чудовища. Говоря о "Форме воды", российские критики вспоминают "Человека-амфибию". Однако дель Торо при создании картины вдохновлялся фильмом "Создание из Черной лагуны".

В фильме "Темные времена" Гэри Олдмен исполнил роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Это история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании. Вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером. Британский исторический фильм-драма, снятый режиссером Джо Райтом, повествует о самом начале Второй мировой войны и о происходящем на тот момент хаосе на Даунинг Стрит.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 января

Утром сходим на спектакль "Мая маленькая чарадзейка"

Сказка в двух действиях "Мая маленькая чарадзейка" пройдет 28 января в Театре юного зрителя.

Вы знаете, кто такие ведьмы? Они любят все разрушать и всех ссорить, пугать детей и вредничать по любому поводу. Не позавидуешь тому, кто повстречает в лесу ведьму. Но ведьмочка Хикси еще маленькая, ей всего 127 лет, поэтому многое у нее пока не получается. Хочет наколдовать дождик, а получаются скачущие лягушки. Все это потому, что Хикси балуется и пляшет, не уделяя должного внимания учебе волшебству. Но у маленькой ведьмочки есть верный друг - ворон Абрахас. Благодаря его мудрости Хикси поймет, что помогать людям и делать добрые дела - это лучшее приключение на свете.

Место: Театр юного зрителя (ул. Энгельса, 26).

Время: начало в 11.00 и в 14.00.

Стоимость: от Br4,5.

Днем примем участие в благотворительной акции в день памяти Александра Тихановича

Благотворительная акция "Любовь в подарок" пройдет в Минске 28 января в день памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

В холле ТРЦ "Галерея Минск" с 14.00 до 19.00 "вырастут" Деревья сердец. Авторы поделок-сердец - 300 жителей домов-интернатов Беларуси. Каждое из них содержит пожелание того, кто сделал это сердечко своими руками. У людей, волею судьбы по состоянию здоровья постоянно проживающих в специализированных домах-интернатах, очень простые мечты: книга, коробка конфет, музыкальный диск, набор для рисования, открытка с добрыми пожеланиями. Все неравнодушные могут помочь, оказать простое человеческое внимание, выполнив то или иное желание.

Все собранные в День памяти артиста и человека с большим сердцем Александра Тихановича подарки для постояльцев домов-интернатов адресаты вместе с частичкой доброты и любви получат в праздник всех влюбленных, 14 февраля.

"Имя народного артиста Беларуси Александра Тихановича отзывается в каждом сердце не только звуками любимых песен или ассоциациями с главными вехами эстрадного искусства, но еще и удивительной, неподдельной, настоящей добротой. На протяжении жизни Александр Тиханович просто и искренне дарил себя, делился возможностями, оказывал поддержку практически каждому, кто обращался к нему с какой-либо просьбой. Помимо огромного творческого наследия, Александр Тиханович оставил всем знавшим его людям прекрасный пример милосердия, стремления к безусловной поддержке и любви к ближним", - отметили в продюсерском центре "Профиартвидеон".

Вместе со своей супругой народной артисткой Беларуси Ядвигой Поплавской Александр Тиханович постоянно оказывал помощь людям с ограниченными возможностями, организовывал и принимал участие в сотнях благотворительных акций, в том числе по поддержке инвалидов и пожилых людей, помогал в приобретении медикаментов, медицинского оборудования, обеспечения ухода за тяжелобольными людьми.

Место: ТРЦ "Галерея Минск" (пр. Победителей, 9).

Время: с 14.00 до 19.00.

Посетим выставку керамики "Між рукамі і полымем"

Выставка керамики белорусских мастеров "Між рукамі і полымем" проходит по 8 февраля в художественной галерее "Университет культуры".

Более двадцати мастеров керамистов привезут свои лучшие работы в художественную галерею "Университет культуры" на выставку керамики.

Посетители смогут увидеть произведения знаменитых мастеров и тех, кто только ищет свой путь в искусстве керамики. Эксперты-экскурсоводы расскажут истории рождения изделий, раскроют некоторые секреты технологии производства и напоят горячим чаем.

Для тех, кто хочет узнать больше, организованы творческие встречи с выдающимися мастерами, которых высоко ценят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Также пройдут мастер-классы по гончарству, лепке из глины и росписи керамических изделий.

27 января с 13.00 до 15.00 пройдет мастер-класс, с 15.30 до 18.00 - творческая встреча "Испытание огнем. Технология и время в художественной керамике" (Михаил Казарог и Валерий Колтыгин).

Место: художественная галерея "Университет культуры" (пл. Октябрьская, 1).

Время: вторник-суббота с 11.00 до 19.00.

Стоимость: вход на выставку свободный, посещение мастер-классов и творческих встреч - тоже.

Вечером посмотрим в театре лирическую комедию "Незаконное вторжение"

Гастроли Гродненского областного драматического театра пройдут 27-28 января в Минске в Драматическом театре Белорусской армии. Гродненские актеры сыграют два спектакля: "Священные чудовища" (27 января) и "Незаконное вторжение" (28 января).

"Священные чудовища" - это мелодрама Жана Кокто о театре. "Наши поклонники не осмеливаются приходить за кулисы - в этом их главная ошибка!" - говорит героиня пьесы, актриса Эстер, зрительнице в зале. И вслед за драматургом авторы постановки приглашают всех в свой странный мир, где искусственно все, кроме чувств, страстей, слез и смеха. Гродненцы прислушались к рекомендациям Жана Кокто и играют спектакль вне конкретной эпохи и страны. Они играют о себе.

Премьера состоялась 29 сентября 2017 года. Режиссер-постановщик - Геннадий Мушперт. Художник-постановщик - Надежда Белова. Музыкальное оформление Анатолия Кандыбы. В спектакле заняты актеры Оксана Пликус, Александр Кологрив, Мария Бутримович, Ирина Купченко, Анастасия Мучко.

Лирическая комедия "Незаконное вторжение" в оригинале называлась "Скват" (squat в переводе с английского - незаконное, самовольное вселение в пустующий дом). Ее автор Жан-Мария Шевре в 2000 году удостоился премии ООН, а через год номинировалась на премию Мольера.

Вечерний Париж. Квартира в респектабельном районе. Две немолодые обеспеченные дамы возвращаются с курорта домой. Но за дверью их ждет вечеринка и совершенно незнакомые люди: симпатичный араб, сексапильная полька и отзывчивый португалец… Сюжет парадоксален и непредсказуем, а развязка удивит даже самих героев.

Поставил спектакль в 2014 году заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко. Художник-постановщик - Ольга Щербинская. Музыкальное оформление Анатолия Кандыбы. В спектакле играют Елена Красикова, Валентина Харитонова, Николай Вилимович, Татьяна Вилимович, Мария Мелешко, Алла Лукьянова, Сергей Савко.

Место: Драматический театр Белорусской армии (ул. Красноармейская, 3).

Время: начало в 19.00.

Стоимость: от Br9.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Лекторий "За кубачкам гарбаты" в Раубичах

Музей белорусского народного искусства в Раубичах проводит серию интерактивных лекций "За кубачкам гарбаты" о четырех видах народного творчества: текстиле, керамике, соломоплетении, деревянной скульптуре и народной живописи.

Гости музея смогут насладиться травяным чаем и увлекательной лекцией про тот или иной вид народного творчества. Уютная атмосфера, возможность подержать в руках прохладную глину или примерить настоящую намитку - вот что такое лекторий в Раубичах "За чашкой чая".

27 января в 12.00 пройдет лекция на тему "Народны строй". Стоимость - Br4,5. О своем желании попасть на мероприятие нужно сообщить заранее по телефонам +37529 1353241 или 8017 5074468.

"Зима минус 100" предлагает гонки на велосипедах

Любительская гонка "Зима минус 100", участники которой будут преодолевать дистанцию 100 км, состоится 27-28 января на территории Минского и Молодечненского районов.

Соревнования развернутся на дистанции бегом (или на лыжах при соответствующих погодных условиях), а также на велосипедах. К участию в них допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и старше.

Старт гонки будет дан 27 января в д. Вязынка (Молодечненский район) на территории филиала Государственного литературного музея имени Янки Купалы. Финиш запланирован на 28 января в минском лесопарке "Валерьяново" (в районе ст.м "Уручье"). Дистанция будет не маркированной, однако она будет содержать 10 обязательных для посещения точек и рекомендуемый для движения трек. Также есть запрещенные для движения участки дорог (трассы классов М и Р). Ориентирование на дистанции простое, но участникам все же потребуются минимальные навыки работы с картой или GPS-навигатором. Примерно в середине дистанции в д. Жуковка (Минский район) будет пункт с костром, горячим питанием. Здесь же будет промежуточный контроль времени. Также отсюда можно будет уехать в Минск на автобусе в случае аварийного схода.

Прием заявок на участие в соревнованиях ведется на сайте спортивно-массового учреждения "Федерация приключенческих гонок", которое является их организатором.

Кастинги национального конкурса "Мисс Беларусь-2018" пройдут с 26 января по 11 февраля

График проведения кастингов конкурса "Мисс Беларусь-2018" в регионах объявил телеканал ОНТ, организатор конкурса.

Предстоящее шоу ждет небывалый размах: искать самую красивую девушку будут по всей Беларуси, а победительница помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты получит крупный денежный приз. Финал национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" пройдет 4 мая во Дворце спорта в Минске.

В конкурсе "Мисс Беларусь" могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям: имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы); в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала; имеющие рост не ниже 174 см; не имеющие на теле татуировок и пирсинга; никогда не состоявшие в браке; не имеющие детей.

График проведения кастингов Национального конкурса "Мисс Беларусь-2018": 26 января с 12.00 до 19.00 - Гомель, Речицкий проспект 24/2 (Центр моды и красоты "Хрустальная нимфа"); 28 января с 11.00 до 18.00 - Витебск, ул. Маяковского, 1 (Центр культуры "Витебск"); 1 февраля с 11.00 до 18.00 - Могилев, ул. Первомайская, 10 (концертный зал "Могилев"); 3 февраля с 12.00 до 19.00 - Брест, ул. Орджоникидзе, 14 (Брестская областная филармония); 4 февраля с 11.00 до 18.00 - Гродно, бульвар им. Ленинского комсомола, 23 (Гродненский государственный колледж искусств); 10 и 11 февраля с 10.00 до 19.00 - Минск, ул. Мельникайте, 4 (Национальная школа красоты).

Могилевский облдрамтеатр покажет премьеру "Без Егора будет горе"

Премьера спектакля "Без Егора будет горе" по одноименной пьесе белорусского драматурга Василя Ткачева пройдет 25-27 января в Могилевском областном драматическом театре.

Постановка приурочена к юбилею писателя - 1 января 2018 года ему исполнилось 70 лет. Известный белорусский прозаик и драматург, лауреат престижных премий, член Союза писателей и Союза театральных деятелей Беларуси родился и живет в Гомельской области. Несмотря на это его жизненный и творческий путь тесно связан с Могилевской областью.

Пьеса "Без Егора будет горе" ("На все село один мужик") была написана в 2012 году изначально на белорусском языке, а позже текст был переведен автором на русский. Произведение ставилось профессиональными и любительскими театрами Беларуси и ближнего зарубежья. В Могилевском областном драматическом театре покажут последний вариант пьесы. В веселой и немного грустной народной комедии с песнями и танцами затрагивается всегда волнующая тема отцов и детей, старшего поколения и молодежи, любви к своей малой родине.

В спектакле заняты ведущие актеры театра: народный артист Беларуси Григорий Белоцерковский, заслуженный артист Беларуси Василий Галец, ведущие мастера сцены Галина Угначева и Галина Лобанок, а также молодые актрисы Мария Рудакова и Юлия Ладик. Режиссером и художником-постановщиком выступает Александр Дольников, который также знаком могилевскому зрителю жизнерадостными и человечными постановками. В 1984-1987 годы он возглавлял труппу Могилевского областного драматического театра, позже работал здесь как приглашенный режиссер и художник-постановщик. Последняя его работа - спектакль "Сказки старого Арбата", премьера которой состоялась 27 января 2017 года, продолжает идти при аншлаге.

Выставка графики Меера Аксельрода в память о жертвах холокоста в Витебске

Выставка "Немецкая оккупация в графике Меера Аксельрода" открылась 25 января в Арт-центре Марка Шагала в Витебске.

В экспозицию вошли графические работы художника: эскизы и наброски к сериям "Немецкая оккупация" и "Зверства немцев", иллюстрации и рабочие материалы к книгам Нояха Лурье, Ривы Рубиной, Михаила Лева, Лейба Квитко и др.

Выставка - это совместный проект витебского музея, израильского политолога Ильи Васильева, фонда Александра Печерского и галереи "Веллум" (Москва).

Меер Моисеевич Аксельрод (1902-1970) - советский художник, член общества "Четыре искусства", родился в Молодечно, оставил большое творческое наследие - около шести тысяч живописных и графических произведений. Уникальный цикл "Немецкая оккупация" был создан в годы Великой Отечественной войны.-0-