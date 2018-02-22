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Куда сходить в Минске в выходные: "Черная Пантера", выставка самоваров с чаепитием и весенний карнавал цветов

Регионы 22.02.2018 | 15:27

Тротуары укрыты снежной пеленой, столбики термометра упрямо показывают минус, а ведь близятся последние выходные зимы. Афиша предлагает позвать долгожданную весну и помочь ей вступить в свои права. Сделать это можно на празднике "Гуканне вясны" в Минском зоопарке или на весеннем карнавале цветов в Ботаническом саду. В предстоящий уикенд вы также сможете узнать об открытиях и загадках в космологии в Минском планетарии, посетить несколько интересных выставок, насладиться духовной музыкой на фестивале "Великопостные концерты" и спеть любимые песни из репертуара Высоцкого под музыку Президентского оркестра.

Застоличная афиша по случаю 23 февраля подготовила меню "мужских" развлечений. В эти выходные можно побывать на тракторном биатлоне в Сморгонском районе, посетить военно-историческую реконструкцию на "Линии Сталина", ощутить спортивный азарт на "Белорусской лыжне - 2018" в Могилеве и "Гомельской лыжне" в заречной зоне Сожа, а также попробовать чай из самовара XIX века в Гомеле.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 24 февраля

Утро на весеннем карнавале цветов

Ботанический сад зимой. Фото из архива
Ботанический сад зимой. Фото из архива

На календаре февраль, а в Ботаническом саду уже наступила весна. Пора, когда вместе с природой пробуждаются чувства, когда радуешься простым мелочам, когда хочется ярких красок на смену темным серым будням. Побывать на весеннем карнавале цветов можно, посетив выставочное мероприятие "От зимы к весне" в Ботаническом саду.

На выставке представлена экспозиция эпифитных папоротников, сортимент кротонов и цветущих орхидей из коллекционного фонда Ботанического сада, а также редкие экземпляры из частных коллекций и гибриды западной европейской селекции.

Экспозиция орхидей украсит выставку своим разнообразием и роскошью цвета. На выставке будут представлены разнообразные орхидеи башмачки (пафиопедилумы и фрагмипедиумы), драгоценные орхидеи (макодесы, аноектохилусы, лудизии), разнообразные фаленопсисы, камбрии, зигопеталумы, каттлеи, цимбидиумы. Только на выставке в Ботаническом саду можно ознакомиться с цветущими орхидеями, которые источают тончайшие ароматы ванили, ландыша, карамели.

Позже, к Международному женскому дню, экспозиция сменится на многовидовую выставку гиацинтов и тюльпанов.

В рамках выставки по выходным дням с 13.00 до 14.00 пройдут разнообразные мастер-классы и консультации от научных сотрудников по агротехнике и выращиванию орхидей и других, представленных на выставке, растений. В марте наряду с мастер-классами состоится цикл лекций на самые актуальные темы, которые сегодня являются трендом сезона, для любителей цветов и дачников.

Место: ул. Сурганова, 2в.

Время: с 10.00 до 17.00.

Стоимость: Br6 - вход на ландшафтную зону.

День на празднике "Гуканне вясны"

Экзотариум в Минском зоопарке. Фото из архива
Экзотариум в Минском зоопарке. Фото из архива

В Минском зоопарке 24 февраля пройдет весенний праздник "Гуканне вясны". После долгой зимы весну ждут с большим нетерпением, поэтому праздник встречи весны всегда отмечали радостно и торжественно.

Гости зоопарка смогут стать настоящими участниками традиционного весеннего торжества: позвать весну вместе с волочобниками, поучаствовать в символическом сожжении чучела зимы, приветствуя начало новой жизни, поводить весенние хороводы, повеселиться под традиционную музыку, потанцевать и поиграть.

На празднике вас ждет традиционная ярмарка, на которой будет действовать специальная "валюта". Чтобы ее заработать, придется поучаствовать в конкурсах и играх. Чем больше активности - тем больше заработок. За эту "валюту" вы бесплатно получите приятные сюрпризы и сувениры.

Место: ул.Ташкентская, 40.

Время: в 13.00.

Стоимость: Br9.

Вечер космических открытий…

Фото из архива
Фото из архива

Минский планетарий приглашает в субботний вечер на программу "Трибуна ученого". В звездном зале минского Планетария расскажут об открытиях и загадках в космологии и астрофизике. Своими знаниями и исследованиями в этой области науки поделится Альберт Витольдович Минкевич - доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики и астрофизики БГУ.

Вселенная - это самый уникальный и самый большой по пространственному масштабу объект науки, изучением которого занимаются космология и астрофизика. На лекции вы познакомитесь с релятивистской теорией гравитации как основой строения и эволюции Вселенной. Рассмотрите теорию горячего Big Banga и основные этапы развития Вселенной, узнаете о ее строении на разных пространственных масштабах (галактики, скопления галактик как гравитационно связанные системы, структура Вселенной на масштабах 100 Мпс и более). Из этой лекции вы узнаете о важнейших наблюдательных достижениях последних десятилетий и трудных загадках космологии и астрофизики, которые еще предстоит разрешить.

В заключение - экскурсия по завораживающему звездному небу Планетария.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: в 20.00.

Стоимость: взрослый - Br3,6, школьники и студенты - Br2,8.

…или музыкальная программа к 80-летию Высоцкого

Владимир Высоцкий, 1979 год
Владимир Высоцкий, 1979 год

Новую концертную программу к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого представит зрителям в Минске Президентский оркестр Республики Беларусь.

В программе "Я, конечно, вернусь" прозвучат известные песни легендарного Владимира Высоцкого в симфонической обработке. Главный дирижер оркестра - Виктор Бабарикин. Солировать в этот вечер на сцене Дворца Республики будут Павел Нарочанский и Артур Федорович.

Творчество Владимира Высоцкого поражает своей глубиной и реалистичностью. Прошло много лет со дня смерти всеми любимого барда, но по сей день он живет в памяти и сердцах людей. Творчество Высоцкого - это целая эпоха, культурное достояние. Высоцкий та личность, которая может объединить людей разного возраста, разного достатка, с несхожими музыкальными вкусами и взглядами на жизнь.

Место: пл.Октябрьская, 1.

Время: в 19.00.

Стоимость: Br10-40.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 февраля

Утро на выставках

Сразу несколько интересных выставок предлагает посетить Афиша в воскресное утро.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны (пр.Победителей, 8) представлена временная экспозиция "Петр Машеров: его сердце билось для людей" к 100-летию со дня рождения Машерова. Посетители экспозиции проследят этапы становления человека-легенды: от студента, сельского учителя, партизанского командира до руководителя республики. О драматичном жизненном и боевом пути Петра Машерова расскажут многочисленные документы, фотографии, личные вещи. Экспозиция продлится до 13 августа.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Фото из архива
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Фото из архива

Время работы: с 10.00 до 18.00.

Вход по билету в музей - Br8.

Центральная библиотека имени Янки Купалы (ул.Веры Хоружей, 16) приглашает на выставку художников Китая "Что нас объединяет". Экспозиция будет представлена по 15 марта.

Время работы: будние дни - 9.00-20.00, Сб-Вс - 10.00.18.00.

Вход бесплатный.

В художественной галерее "Артель" (пр-т Независимости, 58/1, оф. 6) представлен арт-проект Зои Луцевич и Олега Варвашени "Аниматоры любви" (живопись, графика, скульптура). Авторы проекта хорошо известны не только белорусской публике, но и зарубежным ценителям искусства. Осенью прошлого года Зоя и Олег уже удивляли минчан выставкой "Ароматы любви". В нынешнем проекте тема любви и взаимоотношений людей друг с другом рассматривается в новом ракурсе. Художники утверждают, что порой эмоции и чувства человека могут быть переменчивы, непостоянны, обманчивы. В то же время искусство и творчество сами по себе истинны и искренни. Именно те чувства и эмоции, которые заложены в произведениях при их воплощении, являются подлинными и настоящими.

Фото с сайта музея
Фото с сайта музея

Время работы: с 10.00 до 19.00.

Вход - Br2.

День с "Черной Пантерой"

Минские кинотеатры приглашают отправиться в фантастическое путешествие с фильмом "Черная Пантера".

С первого взгляда можно решить, что Ваканда - обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны - Черная Пантера - вставал на защиту угнетенных.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остается, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнает, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Черной Пантеры.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

Вечер духовной музыки на фестивале "Великопостные концерты"

В Минске с 25 февраля по 4 марта будет проходить фестиваль "Великопостные концерты". Он проводится Свято-Елисаветинским женским монастырем совместно с Белорусской государственной академией музыки по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла.

В этом году Великопостные концерты пройдут под девизом "Возрождаем культурные традиции" и объединят в себе вечера духовной и классической музыки. Церковные и светские хоры, оркестры и солисты выступят на разных концертных площадках Минска.

Минчане смогут послушать не только пение хоров, но и инструментальную музыку в исполнении молодых талантов. Высокая духовность присуща не только богослужебным песнопениям, она пронизывает и народное творчество, и сочинения великих композиторов.

25, 26, 27 февраля, 1 и 3 марта концерты пройдут на сцене Большого зала Белорусской государственной академии музыки (ул. Интернациональная, 30).

В программе:

25 февраля - камерный хор "Салютарис" (руководитель Ольга Янум),

26 февраля - концерт фортепианной музыки,

27 февраля - концерт учащихся и творческих коллективов Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки (руководитель Владимир Перлин),

1 марта - хор студентов Академии музыки (руководитель Инесса Бодяко),

3 марта - камерный оркестр Академии музыки (дирижер Петр Вандиловский) и женский камерный хор "Concertino" (руководитель Алексей Снитко).

28 февраля в Концертном зале "Минск" (ул. Октябрьская, 7) пройдет благотворительный концерт Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря (регент монахиня Иулиания).

2 марта концерт состоится в зале Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (ул. Советская, 18).

4 марта фестиваль завершится выступлением церковных коллективов в Доме Москвы (ул. Коммунистическая, 86).

Начало всех концертов в 19.00. Бесплатные входные билеты на концерты, которые пройдут в Академии музыки 25, 26, 27 февраля, 1 и 3 марта, а также на концерт в Доме Москвы 4 марта можно получить в дни их проведения на месте за час до начала. На концерт 2 марта в БГПУ вход свободный.

Место: ул. Интернациональная, 30.

Время: в 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Военно-историческая реконструкция на "Линии Сталина" к 100-летию ВС

Фото из архива
Фото из архива

В масштабной военно-исторической реконструкции боевых действий, которая пройдет 24 февраля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, примут участие 35 единиц боевой и специальной техники.

Подготовлены реконструкции с участием боевой техники прежних времен. В их числе танки Т-72, гусеничная боевая машина БМП-2, бронетранспортер БТР-80, боевая машина 9А331МК, автомобильная техника, вертолеты Ми-24, Ми-8МТВ-5, самолеты Су-25 и Як-130, зенитная установка ЗСУ-23-2.

Мероприятия будут посвящены разным периодам истории Вооруженных Сил Беларуси. В военно-исторической реконструкции намечено задействовать более 350 военнослужащих. Кроме того, впервые в праздничных мероприятиях примут участие свыше 300 членов военно-исторических клубов из стран СНГ и ближнего зарубежья.

Для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон. Каждый сможет попробовать силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, разборке/сборке оружия и других мастер-классах. Самые активные участники зоны "ГТО "Линия Сталина" будут награждены дипломами и ценными призами. Маленьких гостей ждет "Детская комната" и яркое интерактивное шоу. Кроме того, все желающие смогут отведать солдатской каши.

Показательные выступления бойцов сил специальных операций Вооруженных Сил дополнят праздничную атмосферу, также состоятся мастер-классы с участием сотрудников кинологического центра Вооруженных Сил и их четвероногих помощников. Организаторы откроют масштабную выставку вооружения и военной техники современной белорусской армии, а также представят образцы формы одежды и экипировки.

Тракторный биатлон в Сморгонском районе

Фото МТЗ
Фото МТЗ

Масштабное зрелищное шоу - тракторный биатлон - пройдет 24 февраля на территории песчаного карьера в Сморгонском районе Гродненской области.

На площадке будут соревноваться пять команд, в каждой из которых по три трактора - Belarus-132Н и Belarus-152. Выбор именно этих моделей не случаен, поскольку они производятся на Сморгонском агрегатном заводе, входящем в "МТЗ-Холдинг". Старт гонки запланирован на 13.00, предусмотрена трансляция действа в режиме реального времени на специально установленный экран.

Условия нестандартной эстафеты максимально приближены к оригинальным, разве что "спортсмены" МТЗ сменят лыжи на малогабаритные тракторы, а биатлонные винтовки - на пейнтбольные ружья. Тракторы будут двигаться по пересеченной местности с препятствиями. Для участников предусмотрены основной круг и штрафной, на случай промаха.

Для гостей необычных состязаний развернется полевая кухня, торговые ряды по продаже товаров народного потребления, сувенирной продукции, выступят белорусские исполнители. Зрители могут принять участие в конкурсах и викторинах с вручением сувениров и подарков, покататься на тракторе и почувствовать себя участником тракторного биатлона.

"Белорусская лыжня - 2018" в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

Областной зимний спортивный праздник "Белорусская лыжня - 2018" пройдет 24 февраля в Могилеве. Традиционно в мероприятии, которое будут проводить в Печерском лесопарке, примут участие около 500 человек. Они представят все районы области, а также Могилев и Бобруйск.

В программе соревнований лыжников 13 стартовых забегов в семи возрастных категориях. В них примут участие победители региональных аналогичных зимних состязаний, а также председатели комитетов, начальники управлений облисполкома и их заместители, председатели горрайисполкомов, главы администраций и их заместители.

Команды-победители наградят кубками и дипломами, а лучшим в личном зачете вручат медали, дипломы и подарки.

Участников праздника ждут спортивные конкурсы, культурно-развлекательная программа, угощение солдатской кашей и горячим чаем. На площадке развернется выездная торговля, будут работать пункты проката лыж.

"Гомельская лыжня" в заречной зоне Сожа

Областной зимний спортивный праздник "Гомельская лыжня-2018" пройдет 24 февраля. Любители лыжного спорта соберутся в заречной зоне Сожа в Гомеле. На старты выйдут команды облисполкома, горисполкома, администраций районов, силовых структур, областного объединения профсоюзов, а также все желающие.

Регистрационный номер можно получить 23 февраля с 9.00 до 17.00 в управлении спорта и туризма облисполкома и в день проведения мероприятия до 10.00 в заречной зоне Сожа. Организаторы напоминают, что к именной заявке необходимо приложить разрешение медицинского учреждения или врача.

Церемония торжественного открытия спортивного праздника состоится в 10.45. Гонки начнутся в 11.00. Программой соревнования запланировано два старта: VIP-гонка, а также индивидуальная лыжная гонка среди любителей с общим стартом 1 км для женщин и 2 км для мужчин. Определять победителей будут в трех возрастных группах: до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 лет и старше.

Выставка самоваров XIX века в Гомеле с чаепитием

Фото из архива
Фото из архива

Выставка самоваров "В нем русской старины живут воспоминания" по 25 февраля проходит в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко. Гости могут попробовать чай из самовара XIX века и узнать много нового о старинных традициях чаепития.

Экспозиция составлена из более 150 антикварных экспонатов, чайных аксессуаров, домашней утвари XIX - начала ХХ вв. В их числе более 40 самоваров разнообразных форм. На выставке можно увидеть самовар-банку, самовар-рюмку, самовар-грушу, самовар-шар, подробно ознакомиться с их устройством.

Основой экспозиции являются уникальные коллекции, собранные любителями старины Сергеем Путилиным и Владиславом Шишигиным.

Конгресс "Мама Pro" в Бресте

Фото из архива
Фото из архива

Конгресс "Мама Pro" пройдет в Брестском областном общественно-культурном центре 24 февраля. Будущие родители и те, кто ими уже является, на одной площадке могут встретиться с представителями роддома, женских консультаций, широким кругом экспертов в сфере детского и женского здоровья и развития.

Участники получат информацию от специалистов и экспертов о планировании беременности, важных моментах ее ведения, особенностях питания, обезболивании родов, грудном вскармливании, введении прикорма, действиях родителей в экстренных ситуациях, а также возможностях, которые существуют в Бресте для родителей и детей. В качестве спикеров "Мама Pro" соберет специалистов из разных областей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматолога, педиатров. Важным аспектом программы будет выступление узких специалистов. Родители узнают, как сберечь молочные зубы малыша и что важно для хорошего зрения, как заботиться о гигиене ребенка с раннего возраста, что необходимо для здоровой осанки, нужно ли делать массаж новорожденному. В зоне мастер-классов родители получат необходимые знания и навыки по уходу за малышом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые вопросы, развеяв тем самым свои сомнения и страхи.

Организаторы и партнеры проекта предоставят возможность участникам познакомиться с новинками, современными продуктами и разработками, которые будут полезны родителям и детям на разных этапах.

Жителей Бреста приглашают поддержать проект "Мама читает". Для этого необходимо принести с собой книгу о детстве и материнстве или любой другой теме. Все книги будут переданы в Брестский областной родильный дом для создания мини-библиотеки. Особенно актуально это мамам, которые лежат в отделении патологии беременности или вместе с малышами в отделениях реабилитации детей, рожденных раньше срока.

На следующий день, 25 февраля, в Брестском областном родильном доме состоится день открытых дверей. Около 20 мам, чей срок беременности 30 недель и больше, смогут пройти по тому пути, который их ожидает при родах - от приемного отделения, предродовой палаты и родильного зала до комнаты выписки.

Вход на мероприятие бесплатный. Онлайн-регистрацию можно пройти на сайте mamapro.by.-0-

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Теги
афиша, выставка, досуг, кино, развлечения
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Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
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Банкинг без банков. Анна Кот
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Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
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